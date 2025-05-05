То, что для них было семейной драмой, для нас стало вопросом существования нашей страны и нашего народа. А вот по этому вопросу между тогдашним Гитлером и каким-нибудь сегодняшним Макроном нет принципиальных разногласий: разумеется, хорошо бы этих русских оттеснить куда-нибудь подальше – за Волгу, за Урал, в Сибирь.0 комментариев
Число погибших при пожаре на юго-западе Москвы увеличилось до трех человек
В квартире в доме на улице Генерала Тюленева полностью ликвидировали пожар и нашли тела трех погибших, предварительной причиной называют возможный взрыв газа, сообщили в правоохранительных органах.
Число жертв пожара в многоэтажном доме на юго-западе Москвы выросло до трех человек, передает РИА «Новости». После тушения огня спасатели обнаружили тела трех человек.
В результате происшествия были эвакуированы жильцы дома. Жителям 11-го и 12-го подъездов разрешили зайти в квартиры за вещами в сопровождении полиции, однако оставаться там по-прежнему нельзя. Ранее аналогичное разрешение было дано жителям 9-го, 10-го и 13-го подъездов.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия, расследование продолжается, точная причина пожара пока не установлена.
Источник в СК заявил, что о взрыве бытового газе пока говорить преждевременно, передает ТАСС.
Ранее в жилом доме на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы после взрыва произошел крупный пожар, приведший к частичному обрушению перекрытий между этажами.
Сообщалось, что в результате пожара погибли два человека и получили ранения пятеро, включая двух детей.
Общее число пострадавших достигло 15 человек.