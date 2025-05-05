За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. На эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей этого течения. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.0 комментариев
Соседи спасли девочку из горевшей квартиры в Москве
В Москве при пожаре в доме на юго-западе соседи спасли ребенка
На юго-западе Москвы соседи помогли девочке выбраться из охваченной огнем квартиры, где погибли еще два человека.
Инцидент произошел вечером в воскресенье в девятиэтажном жилом доме на улице Генерала Тюленева, передает ТАСС. По словам очевидцев, сначала раздался глухой хлопок, после чего начался пожар – огонь охватил две квартиры на восьмом и девятом этажах, а между ними обрушились перекрытия.
Местная жительница Алла рассказала, что заметила девочку, которая не могла самостоятельно выбраться из-за перекошенной двери. «Прибежали мужчины с нижних этажей и ее освободили. Я ее увидела на улице. Она единственная, кто в этой квартире смог спастись», – сообщила она.
Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли на место и начали эвакуацию жильцов. В МЧС уточнили, что в результате происшествия погибли два человека, еще пятеро получили травмы. Следователи возбудили уголовное дело по факту чрезвычайного происшествия. Назначены необходимые экспертизы, в том числе пожарно-техническая, для установления причины возгорания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате крупного пожара в девятиэтажном доме на юго-западе Москвы погибли два человека, а число пострадавших увеличилось до пятнадцати, при этом в жилом доме на улице Генерала Тюленева вспыхнул крупный пожар после взрыва, в результате чего произошло частичное обрушение перекрытий между этажами.