Соседи спасли девочку из горевшей квартиры в Москве

В Москве при пожаре в доме на юго-западе соседи спасли ребенка

Tекст: Денис Тельманов

Инцидент произошел вечером в воскресенье в девятиэтажном жилом доме на улице Генерала Тюленева, передает ТАСС. По словам очевидцев, сначала раздался глухой хлопок, после чего начался пожар – огонь охватил две квартиры на восьмом и девятом этажах, а между ними обрушились перекрытия.

Местная жительница Алла рассказала, что заметила девочку, которая не могла самостоятельно выбраться из-за перекошенной двери. «Прибежали мужчины с нижних этажей и ее освободили. Я ее увидела на улице. Она единственная, кто в этой квартире смог спастись», – сообщила она.

Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли на место и начали эвакуацию жильцов. В МЧС уточнили, что в результате происшествия погибли два человека, еще пятеро получили травмы. Следователи возбудили уголовное дело по факту чрезвычайного происшествия. Назначены необходимые экспертизы, в том числе пожарно-техническая, для установления причины возгорания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате крупного пожара в девятиэтажном доме на юго-западе Москвы погибли два человека, а число пострадавших увеличилось до пятнадцати, при этом в жилом доме на улице Генерала Тюленева вспыхнул крупный пожар после взрыва, в результате чего произошло частичное обрушение перекрытий между этажами.