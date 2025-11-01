Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.12 комментариев
Сбежавший из суда Воронежа подозреваемый задержан в Подмосковье
В Московской области сотрудники полиции задержали мужчину, скрывшегося из суда Воронежа после избрания меры пресечения, сообщили в Главном управлении МВД по Воронежской области.
Беглецу 43 года, он самовольно покинул здание Центрального райсуда Воронежа после того, как ему изменили меру пресечения на заключение под стражу, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Подозреваемого нашли в столичном регионе после проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий.
Мужчину подозревают в совершении преступления по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества»
В отношении него завели новое дело по статье «Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи».
