  • Новость часаПутин провел встречу с вдовами погибших российских спецназовцев
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Мерц решил возглавить Европу военным путем
    Эксперт указал на связь беспорядков в Мексике с США
    Зеленский заявил о двухлетнем проживании в бункере
    Полиция ФРГ начала расследование из-за шутки пенсионера о Мерце
    Путин вручил «Золотую Звезду» доложившему об освобождении Гуляйполя командиру
    Каллас призвала министров ЕС требовать сокращения армии России
    Грузия накануне годовщины начала СВО заявила о безоговорочной поддержке Украины
    Ирак передал «Западную Курну – 2» компании Chevron
    Зеленский потребовал признать «Орешник» легитимной целью для НАТО
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Наш главный бренд «Русский солдат» знают во всем мире

    23 Февраля – и мы вместе с ним – переживает очередное преображение. Специальная военная операция разом смахнула все наносное: День защитника Отечества – праздник не половой принадлежности, а служения Родине в самом высоком смысле.

    14 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Мы всех простим после победы

    «И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим». То есть, если мы не простим, то и нас не помилуют на Страшном суде. А как жить по этим заветам в 2026 году? Как жить-то? Но мы сможем.

    35 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Будет ли Франция отвоевывать Африку

    Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.

    5 комментариев
    23 февраля 2026, 15:30 • Новости дня

    Дипломат Ордаш заявил о понимании поляками сути бандеровского режима Украины

    Дипломат Ордаш: Поляки начинают осознавать суть бандеровского режима Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш заявил, что жители страны начинают осознавать, с чем связан нынешний режим на Украине.

    По его словам, польское общество постепенно понимает, что правда находится на стороне России, и отмечает проявления нацистского и бандеровского режима на Украине, передает РИА «Новости».

    В понедельник российские дипломаты по традиции возложили венки и цветы на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве в честь Дня защитника Отечества. На этот раз церемония прошла спокойно, без инцидентов, хотя ранее подобные мероприятия в польской столице нередко пытались сорвать группы, поддерживающие Украину.

    «Я думаю, что в польском обществе постепенно приходит понимание того, что правда находится по нашей стороне. Обычные люди видят, что происходит на Украине, что такое нацистский и бандеровский режим, который там сейчас поднял голову и продолжает существовать», – подчеркнул Ордан. По его словам, благодаря этому поляки спокойнее относятся к российским памятным мероприятиям.

    В феврале 2023 года Владимир Зеленский получил петицию, в которой предлагалось вернуть звание «героев Украины» лидерам украинских националистов Степану Бандере и Роману Шухевичу.

    23 февраля 2026, 09:13 • Новости дня
    Британский аналитик Меркурис объяснил грубость Зеленского

    Британский аналитик Меркурис объяснил грубость Зеленского позицией России

    Британский аналитик Меркурис объяснил грубость Зеленского
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Жесткая линия, занятая российской делегацией на переговорах в Женеве, привела к эмоциональному всплеску и нецензурным высказываниям Владимира Зеленского в публичных заявлениях, считает британский военный аналитик Александр Меркурис.

    Владимир Зеленский был шокирован твердым курсом России на переговорах в Женеве, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала, передает РИА «Новости». По его словам, глава российской делегации Владимир Мединский подтвердил на встрече с представителями США и Украины, что Россия не намерена идти на уступки.

    Аналитик подчеркнул, что столь жесткая позиция России стала неожиданностью для украинцев, что объясняет «невероятно грубые и резкие высказывания Зеленского» в интервью для Axios и Пирса Моргана. Меркурис отметил, что Зеленский в своих заявлениях злоупотреблял нецензурной лексикой, и это отражало потрясение украинской стороны.

    Эксперт добавил, что ни у Зеленского, ни у украинских переговорщиков не было оснований ожидать уступок России. Во время личной встречи после официальных переговоров Мединский ясно дал понять, что озвученная на заседаниях позиция России является окончательной. Меркурис заключил, что сейчас нет причин ожидать изменений в позиции российской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила «адским финалом» происходящее с лидером киевского режима Владимиром Зеленским, который все чаще прибегает к оскорблениям и ругани.

    Владимир Зеленский заявил, что итоги переговоров в Женеве по урегулированию конфликта на Украине нельзя считать достаточными. Глава киевского режима потребовал составить стратегию боевых действий на ближайшие три года из-за провала переговоров.

    Комментарии (6)
    23 февраля 2026, 13:50 • Новости дня
    Медведев: Россия на переговорах озвучила позицию по территориям
    Медведев: Россия на переговорах озвучила позицию по территориям
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия на переговорах по урегулированию ситуации на Украине озвучила свою позицию по территориальному вопросу и параметрам демилитаризации, сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в ходе встречи с военнослужащими Сил беспилотной авиации.

    Медведев подчеркнул, что российская сторона предъявила свою позицию, сформулированную президентом России, по самым существенным вопросам, включая территории, параметры демилитаризации и другие важные аспекты, передает ТАСС. По его словам, украинская сторона сейчас только воспринимает эти предложения, но ответа пока не дала.

    Политик отметил, что существует договоренность о неразглашении результатов переговорного процесса. «У нас есть договоренность: мы результаты текущих переговоров не разглашаем», – заявил Медведев.

    На прошлой неделе в Женеве прошел второй день трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины.

    Ранее экс-командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес сообщил о возможных договоренностях США и России по Украине.

    Комментарии (3)
    23 февраля 2026, 14:55 • Видео
    Еще одна ошибка Трампа

    Как сообщают американские СМИ, США и Саудовская Аравия договорились о запуске саудовской ядерной программы. Это делает войну с Ираном практически неизбежной, но данная ошибка Вашингтона может дорого обойтись миру не только поэтому.

    Комментарии (0)
    23 февраля 2026, 12:30 • Новости дня
    Боевики ГУР объявили охоту на украинских мужчин в прифронтовой зоне
    Боевики ГУР объявили охоту на украинских мужчин в прифронтовой зоне
    @ ISLND TV

    Tекст: Валерия Городецкая

    Боевики батальона «Братство» (запрещенная в России террористическая организация), входящего в состав ГУР Минобороны Украины, отлавливают мужчин по домам в прифронтовых районах для мобилизации, пишут украинские СМИ.

    Командир подразделения Алексей Середюк (позывной Боргезе) рассказал, что бойцы батальона действуют жестко и собирают уклонистов, чтобы не допустить их призыва со стороны России в случае прорыва фронта, сообщает издание «Страна» со ссылкой на Киевский областной ТЦК территориальный центр комплектования, аналог военкомата).

    По словам Середюка, те, кто препятствуют работе ТЦК, распространяют критику или соответствующий контент в интернете, являются, по его мнению, «врагами Украины» и даже опаснее российских солдат. Он подчеркнул, что в критический момент мобилизацию будут проводить боевые подразделения ВСУ, как это уже происходило в прошлом.

    Командир заявил, что батальон «уже выгреб всех уклонистов из домов в зоне своей ответственности». Середюк добавил, что несмотря на недовольство «тыловых провокаторов», которые осуждают такие методы, он не собирается обращать внимание на их мнение. Он пояснил, что при успехе противника эти люди могут быть мобилизованы для службы в армии России.

    В январе Владимир Зеленский продлил мобилизацию и военное положение на Украине.

    Мужчина в Харькове сменил пол ради спасения от мобилизации.

    Комментарии (0)
    23 февраля 2026, 15:37 • Новости дня
    Зеленский заявил о двухлетнем проживании в бункере
    Зеленский заявил о двухлетнем проживании в бункере
    @ Michael Bihlmayer/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский рассказал, что на протяжении двух лет жил в бункере.

    Владимир Зеленский в интервью AFP признался, что два года жил в бункере, сообщают «Вести». Он уточнил, что сейчас уже не проживает там постоянно. Однако он спускается в убежище во время объявления воздушных тревог.

    «Я жил два года в бункере», – сказал Зеленский. По его словам, на работу он при этом всегда ходил в офис президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский телеканал CNN заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский пережил не меньше двенадцати покушений, а так называемые русские агенты снимали квартиры рядом с ним.

    Владимир Зеленский заявил, что Украина не способна вернуть границы 1991 года. Жесткая линия российской делегации на переговорах в Женеве привела к эмоциональному всплеску и нецензурным высказываниям Зеленского, считает британский военный аналитик Александр Меркурис.

    Комментарии (5)
    23 февраля 2026, 14:49 • Новости дня
    Переселенцы объяснили страх Зеленского перед праздником 23 Февраля

    Переселенцы с Украины объяснили страх Зеленского перед праздником 23 Февраля

    Tекст: Вера Басилая

    23 Февраля вызывает опасения у Владимира Зеленского, поскольку она ассоциируется с единством и непобедимостью русской армии и народа, заявил глава крымского Центра поддержки украинских переселенцев международного общественного движения «Другая Украина» Олег Бондаренко.

    Бондаренко заявил, что Владимир Зеленский испытывает страх перед 23 Февраля, так как этот день олицетворяет единство и непобедимость русской армии и народа, передает РИА «Новости».

    По его словам, День защитника Отечества имеет особое значение для народа, прошедшего через Великую Отечественную войну.

    Бондаренко считает, что нынешние киевские власти опасаются даты 23 Февраля как символа национального сплочения.

    Также, по словам Бондаренко, 23 Февраля для жителей Крыма стало двойным праздником, поскольку именно в этот день в 2014 году началось формирование народного ополчения. Это ополчение обеспечивало порядок и безопасность во время проведения референдума, после которого Крым воссоединился с Россией.

    Ранее в Донецком государственном академическом театре оперы и балета прошла торжественная церемония награждения военных, 18 военнослужащих получили звание Героя ДНР, троим героям это звание присвоили посмертно.

    Президент Владимир Путин в День защитника Отечества вручил медали «Золотая Звезда» ряду военных, удостоенных звания Героя России. Путин назвал военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, настоящими патриотами России.

    Комментарии (0)
    22 февраля 2026, 18:41 • Новости дня
    Politico: Киев запросил у ЕК помощь с поставками нефти

    Tекст: Ольга Иванова

    На фоне прекращения поставок по трубопроводу «Дружба» Киев призвал Европейскую комиссию содействовать организации альтернативной доставки нефти в Словакию и Венгрию, сообщает издание Politico.

    Украина обратилась к Европейской комиссии с просьбой о помощи в организации логистики поставок нефти в Словакию и Венгрию на фоне остановки доставки топлива по нефтепроводу «Дружба», передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию издания Politico. По информации источника, в письме украинские власти предложили альтернативные маршруты – либо через свою систему транспортировки, либо через порты Черного моря.

    В письме Киев подчеркнул «постоянную готовность» к поставкам нефти указанным странам в рамках правовых ограничений и обратился к Европейской комиссии с просьбой содействовать в вопросах логистики. Politico отмечает, что украинские специалисты уже изучают техническую осуществимость и условия для быстрого возобновления транспортировки топлива.

    На выходных, как уточняет издание, Украина заявила о круглосуточной работе по ремонту поврежденного участка трубопровода и уже предложила помощь в организации поставок по альтернативным маршрутам в Словакию и Венгрию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская сторона рассматривает вариант отправки нефти в страны ЕС через трубопровод Одесса – Броды вместо маршрута по «Дружбе».

    Ранее Украина отложила возобновление транзита нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию на 21 февраля. До этого словацкий нефтеперерабатывающий завод Slovnaft прекратил поставки дизельного топлива на Украину.

    Комментарии (0)
    22 февраля 2026, 22:22 • Новости дня
    Собянин сообщил о сбитом дроне на подлете к Москве

    Собянин сообщил о сбитом Минобороны беспилотнике, летевшем к Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Беспилотный летательный аппарат был уничтожен силами ПВО на подлете к столице, на месте падения его обломков работают экстренные службы.

    «Системой ПВО Минобороны сбит БПЛА, летевший на Москву», – заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    По его словам, специалисты экстренных служб находятся в районе падения обломков и продолжают работу. Беспилотный аппарат направлялся к Москве, но был уничтожен силами ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО вблизи Москвы уничтожили беспилотный летательный аппарат, летевший на город.

    В Калужской области средства ПВО сбили 17 беспилотников, и обломки одного из них повредили окно школы в Обнинске.

    В воскресенье российские силы ПВО сбили 130 украинских беспилотных летательных аппаратов.

    Комментарии (0)
    23 февраля 2026, 16:00 • Новости дня
    Зеленский потребовал признать «Орешник» легитимной целью для НАТО
    Зеленский потребовал признать «Орешник» легитимной целью для НАТО
    @ Michael Bihlmayer/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    НАТО стоит рассматривать российский ракетный комплекс «Орешник» как легитимную цель, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «На мой взгляд, НАТО должно смотреть на «Орешник» как на легитимную цель. Украина будет оценивать эту угрозу», – написал он в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    Этим заявлением глава киевского режима отреагировал на новости о размещении комплекса на территории Белоруссии.

    В декабре «Орешник» заступил на боевое дежурство в Белоруссии.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал, что число российских комплексов «Орешник», размещаемых в республике, не превысит десяти.

    Комментарии (5)
    22 февраля 2026, 21:50 • Новости дня
    На Украине обвинение в теракте предъявили подозреваемой в организации взрывов во Львове

    Tекст: Ольга Иванова

    В офисе генпрокурора Украины предъявили обвинение в теракте задержанной по подозрению в организации взрывов во Львове.

    В офисе генпрокурора Украины предъявили обвинение в теракте задержанной по подозрению в организации взрывов во Львове.

    Жительницу Костополя Ровненской области обвинили «в совершении террористического акта, приведшего к гибели человека, а также в незаконном обращении с оружием», передает РИА «Новости».

    В генпрокуратуре сообщили, что всего было два взрыва, которые могли быть приведены в действие дистанционно.

    Ранее мэр Львова Андрей Садово сообщил о теракте в городе.

    Позже стало известно, что подозреваемая в организации двух взрывов во Львове была задержана сотрудниками украинских правоохранительных органов.

    Комментарии (0)
    22 февраля 2026, 23:53 • Новости дня
    Одесситы захватили сотрудника ТЦК после похищения мужчины на улице

    Жители Одессы задержали военкома и потребовали освободить насильно мобилизованного мужчину

    Tекст: Денис Тельманов

    Толпа прохожих в Одессе заблокировала сотрудника центра комплектования, пытаясь добиться освобождения насильно задержанного призывника.

    Инцидент произошел после того, как военкомы схватили прохожего, однако забыли своего коллегу при спешном отступлении, сообщает ТАСС. Очевидцы мгновенно окружили оставшегося сотрудника и не дали ему уйти или вызвать подмогу по телефону.

    На опубликованных кадрах одна из женщин удерживает человека в форме и кричит: «Пацана отпустите. Не отпущу его, пока пацана не отпустят».

    Собравшиеся люди обвиняют патрульных в избиениях и похищениях горожан прямо на улицах областного центра.

    К конфликту присоединился мужчина в штатском, представившийся сержантом украинской армии. Он отобрал у растерянного работника ТЦК военный билет и пригрозил жалобой в органы собственной безопасности из-за неправомерных действий патруля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители ТЦК в Черкасской области похитили священника канонической УПЦ для отправки в боевую бригаду.

    Харьковчанин после смены пола добился через суд исключения из списков воинского учета.

    В городе Коломые Ивано-Франковской области произошел взрыв в здании центра комплектования.

    Комментарии (0)
    22 февраля 2026, 19:50 • Новости дня
    Родные мобилизованных в Одесской области собрались у военкомата

    Tекст: Ольга Иванова

    В Черноморске Одесской области около десятка человек требуют у военкомата объяснений после двухнедельного отсутствия связи с их мобилизованными родственниками, сообщило украинское издание «Страна.ua».

    Родственники мобилизованных в Черноморске Одесской области собрались у здания военкомата, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua». Люди выражают тревогу из-за того, что их близкие, задержанные военкоматом, уже две недели не выходят на связь.

    В Telegram-канале издания опубликовано видео, на котором видно, что у ворот военкомата стоят около десяти человек. По словам девушки, находящейся за кадром, все они – родственники мобилизованных, которым не удается получить никакой информации о судьбе своих родных.

    На территорию военкомата людей не пускают. Одна из женщин рассказала, что ее сына задержали и удерживают уже 14 дней, при этом ни с ним, ни с представителями военкомата родственники связаться не могут.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Одессе восемь сотрудников военкомата задержали мужчину в шортах. Беженка рассказала о побеге мужчин из больших городов Украины в Гуляйполе. Мужчина в Харькове сменил пол ради спасения от мобилизации.


    Комментарии (0)
    23 февраля 2026, 14:12 • Новости дня
    Зеленский предложил разместить западные войска на границе Украины с Белоруссией

    Зеленский предложил западным странам разместить войска на границе с Белоруссией

    Зеленский предложил разместить западные войска на границе Украины с Белоруссией
    @ Michael Bihlmayer/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил западным странам разместить военный контингент численностью до пяти тысяч человек на границе Украины с Белоруссией, сообщает агентство AFP.

    Владимир Зеленский предложил западным партнерам возможность размещения их военных подразделений на границе Украины и Белоруссии, передает ТАСС.

    В интервью агентству AFP он заявил: «Когда я говорю про первую линию. И говорю про Польшу или наших балтийских соседей. Я говорю им, почему бы вашим контингентам не стоять на границе Украины с Белоруссией?» На вопрос о наличии договоренности Зеленский ответил, что «ответа пока нет».

    Он также отметил, что в Киеве хотели бы видеть иностранные войска «ближе к линии фронта», однако Польша пока не подтверждала намерение отправить контингент. Зеленский пояснил, что если бы Польша предложила разместить военных во Львове, то такой вариант Киеву не интересен.

    По словам Зеленского, Великобритания и Франция выразили готовность выделить по бригаде, то есть по пять тысяч человек каждая. Он добавил, что есть еще несколько стран, готовых участвовать в отправке войск, но их названия не уточнил.

    Ранее киевские власти неоднократно выступали за размещение на территории Украины полноценного военного контингента партнеров, а не миротворческих миссий, таких как ООН или ОБСЕ. Однако пока не определены полномочия, задачи и состав возможных иностранных войск.

    Владимир Зеленский предложил Евросоюзу профинансировать переход украинской армии на контрактную основу.

    The Guardian призвала «коалицию желающих» направить войска на Украину. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны продолжают поддерживать Украину, но не намерены отправлять свои войска, чтобы не допустить прямого столкновения с Россией.

    МИД России заявил, что размещение западных военных и инфраструктуры на Украине будет расценено как иностранная интервенция.


    Комментарии (2)
    23 февраля 2026, 13:40 • Новости дня
    Сийярто заявил о полной готовности нефтепровода «Дружба» к работе

    Сийярто: Нефтепровод «Дружба» готов к работе

    Сийярто заявил о полной готовности нефтепровода «Дружба» к работе
    @ Jedrzej Wojnar/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Венгрия получила информацию от России о том, что все повреждения на нефтепроводе «Дружба» полностью устранены, сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

    По словам Сийярто, неисправности, возникшие в результате нападения на насосную станцию в Татарстане, были ликвидированы, и техническое состояние магистрали не вызывает вопросов, передает ТАСС.

    «Мы получили обнадеживающую информацию о том, что в Татарстане устранены неисправности, возникшие в результате нападения на насосную станцию нефтепровода «Дружба». Это означает, что все участки нефтепровода «Дружба» находятся в рабочем состоянии – как физически, так и технически. Технически весь нефтепровод «Дружба» может функционировать», – заявил он.

    Министр добавил, что дальнейшая транспортировка нефти по «Дружбе» зависит исключительно от решения украинского государства. По его словам, отказ Киева возобновить транзит нефти связан не с техническими причинами, а с политическими мотивами. Сийярто подчеркнул, что, по мнению венгерской стороны, такая позиция Украины является проявлением политического шантажа по отношению к Венгрии.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал действия Украины по блокировке нефтепровода «Дружба» политически мотивированными и заявил, что уверен в его технической исправности.

    Киев предложил Европе заменить «Дружбу» трубопроводом Одесса – Броды.

    Комментарии (0)
    23 февраля 2026, 00:30 • Новости дня
    В ДНР зафиксировали сутки без обстрелов со стороны ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские войска полностью воздержались от нанесения ударов по территории республики в течение минувших суток.

    На территории республики сохранялась спокойная обстановка, так как украинские силовики не открывали огонь по жилым районам, передает ТАСС.

    «Фактов вооруженных атак ВФУ не зафиксировано», – говорится в официальной сводке профильного ведомства.

    Соответствующие данные представили в управлении по документированию военных преступлений Украины.

    Это подразделение входит в структуру администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска заняли более выгодные позиции и уничтожили несколько складов.

    На ряде направлений армия ликвидировала более 1250 боевиков и американскую технику. Противник потерял свыше 1230 военнослужащих и десятки единиц бронетехники.

    Комментарии (2)
    23 февраля 2026, 13:20 • Новости дня
    Генерал Ходжес сообщил о возможных договоренностях США и России по Украине
    Генерал Ходжес сообщил о возможных договоренностях США и России по Украине
    @ Juergen Heinrich/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    США намерены добиться от Киева заключения мирного соглашения до лета, чтобы ко Дню независимости 4 июля объявить о новых бизнес-сделках, связанных с окончанием конфликта на Украине, заявил экс-командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

    По словам Ходжеса, между Россией и США уже достигнуты определенные договоренности по урегулированию конфликта на Украине, передает РБК. «Мне кажется, уже есть договоренности, и эти документы будут обнародованы после того, как, по их мнению, будет какое-то соглашение этим летом», – сказал генерал в интервью украинскому «24 каналу».

    Он подчеркнул, что именно по этой причине Вашингтон настаивает на скорейшем согласовании сделки между Киевом и Москвой. Ходжес предположил, что это даст возможность Белому дому сделать громкие анонсы о будущих экономических проектах.

    Генерал также подверг критике команду президента Дональда Трампа за оказываемое давление на Киев. Он отметил, что подобные заявления – например, что «все готово на 95%, кроме самой важной части» – не способствуют продвижению переговоров, а лишь вредят процессу.

    На прошлой неделе в Женеве прошел второй день трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры были тяжелыми и деловыми.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что переговоры в Женеве вызвали дрожь в Киеве.

    Комментарии (0)
    Главное
    ЕС продлил санкции против России
    Актер «Глухаря» рассказал о ранении в зоне СВО
    Коростелев пронес Непряеву на плечах на закрытии ОИ-2026
    Нацбанк Украины выпустил новую банкноту с бандеровским лозунгом
    Трамп заявил о расширении своих полномочий после решения суда по пошлинам
    Мошенники начали мстить россиянам за провал афер
    Переселенцы объяснили страх Зеленского перед праздником 23 Февраля

    «Обеление» москвичей приносит миллиарды рублей дохода

    В России продолжается борьба с нелегальной занятостью. В прошлом году только в Москве выявили почти 64 тыс. человек, которым пришлось вернуть в бюджет 9 млрд рублей. Налоговая все эффективнее находит неработающих граждан и заставляет их платить налоги, отмечают эксперты. Как это происходит? Подробности

    Перейти в раздел

    Канцлер Германии отомстил Трампу встречей со следующим президентом США

    Между властями США и Германии назрел серьезный конфликт, вызванный желанием канцлера Фридриха Мерца отомстить президенту Дональду Трампу и завязать отношения с тем, кого называют следующим хозяином Белого дома. Теперь Трамп отомстит в ответ. Мстительность – это очень ценная его черта с точки зрения интересов России. Подробности

    Перейти в раздел

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Перейти в раздел

    Мерц решил возглавить Европу военным путем

    Канцлер Германии Фридрих Мерц сохранил пост председателя Христианско-демократического союза, получив более 90% голосов. В выступлении на съезде партии он говорил о России и констатировал наличие «глубокого разрыва» между Европой и США. Как считают эксперты, Мерц пытается оживить немецкую экономику путем милитаризации и прочит себя на роль военного и экономического лидера объединенной Европы, навязывая ей идею противостояния «имперской России». Подробности

    Перейти в раздел

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Еще одна ошибка Трампа

      Как сообщают американские СМИ, США и Саудовская Аравия договорились о запуске саудовской ядерной программы. Это делает войну с Ираном практически неизбежной, но данная ошибка Вашингтона может дорого обойтись миру не только поэтому.

    • Операция по замене Зеленского начата

      Чтобы продолжать конфликт с Россией как можно дольше, Владимира Зеленского заменят на бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Операция уже начала, а интервью, в котором Залужный обвинил Зеленского в главных провалах ВСУ, ее первый этап.

    • «Еще три года». Зеленский все решил

      Владимир Зеленский заявил приближенным, что переговоры с Россией провалились, и дал задания подготовить план ведения войны еще на три года. Об этом сообщают американские СМИ, но в ЕС решение Киева подтверждают. Теперь все зависит от президента США Дональда Трампа.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Что подарить на 23 февраля 2026 сегодня: идеи мужу, папе и начальнику

      Сегодня, 23 февраля, тысячи женщин задаются главным вопросом праздника: что подарить мужчине, чтобы подарок действительно порадовал, а не оказался очередной формальностью? В спешке легко выбрать банальные варианты – носки, пену для бритья или дежурный одеколон. Но такие презенты давно стали штампом и редко вызывают искренние эмоции. Если время поджимает, важно сделать ставку на уместность: учитывать статус мужчины, его интересы, возраст и формат ваших отношений. ВЗГЛЯД собрал полную подборку актуальных идей – от практичных подарков мужу и теплых вариантов для папы до корректных деловых решений для начальника.

    • Сегодня 23 февраля 2026: красивые бесплатные открытки с поздравлениями папе, дедушке, мужу и защитникам

      Сегодня, 23 февраля 2026 года, в России отмечают День защитника Отечества. Многие ищут красивые открытки на 23 февраля, чтобы поздравить папу, мужа, дедушку, сына или коллегу. Даже небольшая, но искренняя открытка с теплыми словами становится знаком внимания и уважения. Газета ВЗГЛЯД публикует бесплатные открытки с поздравлениями, которые можно скачать и отправить в мессенджерах, а также идеи для рисунков и готовые тексты, чтобы поздравить защитников Отечества именно сегодня. В подборке – открытки для папы, мужа, любимого, дедушки, коллег и военнослужащих, а также короткие поздравления в стихах и прозе.

    • Великий пост 2026 начинается 23 февраля: Чистый понедельник и правила первой недели

      В 2026 году Великий пост начинается 23 февраля – в Чистый понедельник, а продлится до 11 апреля включительно. Первая неделя поста считается самой строгой и духовно насыщенной: в храмах читают Великий покаянный канон Андрея Критского, верующие усиливают молитву и ограничивают питание. Рассказываем, какие даты приходятся на первую седмицу, что можно и нельзя делать, как соблюдается пост по уставу и какие послабления допускаются.

    Перейти в раздел

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации