Дипломат Ордаш: Поляки начинают осознавать суть бандеровского режима Украины

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, польское общество постепенно понимает, что правда находится на стороне России, и отмечает проявления нацистского и бандеровского режима на Украине, передает РИА «Новости».

В понедельник российские дипломаты по традиции возложили венки и цветы на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве в честь Дня защитника Отечества. На этот раз церемония прошла спокойно, без инцидентов, хотя ранее подобные мероприятия в польской столице нередко пытались сорвать группы, поддерживающие Украину.

«Я думаю, что в польском обществе постепенно приходит понимание того, что правда находится по нашей стороне. Обычные люди видят, что происходит на Украине, что такое нацистский и бандеровский режим, который там сейчас поднял голову и продолжает существовать», – подчеркнул Ордан. По его словам, благодаря этому поляки спокойнее относятся к российским памятным мероприятиям.

В феврале 2023 года Владимир Зеленский получил петицию, в которой предлагалось вернуть звание «героев Украины» лидерам украинских националистов Степану Бандере и Роману Шухевичу.