Актер «Глухаря» рассказал о ранении в зоне СВО

Актер «Глухаря» Протасов рассказал о ранении в зоне СВО

Tекст: Вера Басилая

Олег Протасов в эфире программы «Звезды сошлись» признался, что неоднократно посещал зону спецоперации, передает НТВ. Впервые он оказался там 15 апреля 2022 года.

По словам артиста, он несколько раз бывал и за линией фронта. Во время одной из таких поездок он получил осколочное ранение руки.

Олег Протасов рассказал: «Осколочное ранение получил ночью. После концерта мы легли спать, в ночь на 19 июля. Две мины прилетело».

От взрыва выбило стекла, и осколок попал актеру в руку. Протасов отметил, что ему повезло, так как он спал, прикрыв этой рукой голову.

Ранее актер Николай Ткаченко погиб в зоне СВО в январе 2026 года. Он был известен по ролям в сериалах «Триггер», «ИП Пирогова» и «Нереалити».