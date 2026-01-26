Наши современники – в общем-то, молодые люди – начали активно интересоваться народными художественными промыслами типа гжели и хохломы. Почему? Потому что Россия вдруг обратилась к самой себе. Происходит некоторая пересборка всего ценного для нашей души.0 комментариев
Дрон ВСУ атаковал скорую помощь в Запорожской области
Медицинский автомобиль подвергся удару беспилотника ВСУ в Запорожской области, он вез пациента в больницу, пострадал шофер, сообщили в областном минздраве.
Инцидент произошел в городе Васильевка Запорожской области, указали в ведомстве, передает ТАСС.
Удар пришелся прямо при въезде в медицинское учреждение, ранения получил водитель.
Медики оценивают состояние пострадавшего мужчины как средней степени тяжести. Ему оперативно оказали необходимую врачебную помощь в полном объеме.
Ранее ВСУ атаковали машину добровольцев, которая везла гуманитарную помощь для реабилитационного центра хищников в Запорожской области.
В прошлую субботу бригада скорой помощи в медицинском автомобиле погибла из-за атаки украинского БПЛА в территории Херсонской области.