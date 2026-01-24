ВСУ атаковали машину волонтеров с помощью для зоопарка в Запорожской области

ВСУ атаковали машину волонтеров с помощью зоопарку в Запорожской области

Tекст: Мария Иванова

Украинские войска нанесли удар по автомобилю волонтёрской организации «Крылья Победы», который вёз гуманитарную помощь для Васильевского реабилитационного центра крупных хищников в Запорожской области, передаёт Telegram-канал Натальи Романиченко. Инцидент произошёл 24 января, когда машина направлялась в помощь животным зоопарка.

Глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко заявила: «К сожалению, в последнее время пособники киевского режима прицельно охотятся на гражданские автомобили. Особенно на те, которые привозят провизию или гуманитарную помощь».

По её словам, цель подобных атак – дестабилизировать обстановку в регионе на фоне отсутствия реальных успехов у ВСУ на линии фронта.

Несмотря на опасность, волонтёры продолжают доставлять необходимую помощь на освобождённые территории. Романиченко отметила, что значительный вклад в поддержку центра делают не только власти, но и неравнодушные жители, которых сегодня атаковал вражеский дрон. В результате удара был разрушен труд многих людей, но работа волонтёров продолжится.

Центр реабилитации для хищных животных в Васильевке ранее существовал за счёт туристов и местных жителей, однако сейчас, в условиях прифронтовой жизни, он особенно нуждается в помощи. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий и администрация региона оказывают поддержку, но, по словам Романиченко, реальное спасение животным приносят простые люди.

В завершение глава округа поблагодарила волонтёров «Крыльев Победы» за мужество и преданность делу, подчеркнув, что никто не останется в беде и все испытания будут преодолены благодаря единству и поддержке неравнодушных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате обстрела ВСУ здания поликлиники в Каховке пострадали окна, медицинское оборудование и мебель.

В субботу бригада скорой помощи, находившаяся в медицинском автомобиле, погибла после атаки украинского дрона на территории Херсонской области.

ВСУ атаковали квадрокоптером машину скорой помощи в Энергодаре.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила удар по машине скорой помощи в Херсонской области, назвав произошедшее варварством и шагом к эскалации.