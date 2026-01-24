На концертах Надежды Кадышевой толпы молодых людей, на улицах все чаще – мужчины в косоворотках и женщины в стилизованных кокошниках, в любом приличном ресторане – обязательные русские блюда, о туризме и говорить нечего – россияне потянулись в свою собственную страну, в её глубинку и её суть.17 комментариев
ВСУ атаковали машину волонтеров с помощью зоопарку в Запорожской области
Волонтерский автомобиль с гуманитарной помощью для реабилитационного центра хищников в Запорожской области был атакован ВСУ, сообщила глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко.
Украинские войска нанесли удар по автомобилю волонтёрской организации «Крылья Победы», который вёз гуманитарную помощь для Васильевского реабилитационного центра крупных хищников в Запорожской области, передаёт Telegram-канал Натальи Романиченко. Инцидент произошёл 24 января, когда машина направлялась в помощь животным зоопарка.
Глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко заявила: «К сожалению, в последнее время пособники киевского режима прицельно охотятся на гражданские автомобили. Особенно на те, которые привозят провизию или гуманитарную помощь».
По её словам, цель подобных атак – дестабилизировать обстановку в регионе на фоне отсутствия реальных успехов у ВСУ на линии фронта.
Несмотря на опасность, волонтёры продолжают доставлять необходимую помощь на освобождённые территории. Романиченко отметила, что значительный вклад в поддержку центра делают не только власти, но и неравнодушные жители, которых сегодня атаковал вражеский дрон. В результате удара был разрушен труд многих людей, но работа волонтёров продолжится.
Центр реабилитации для хищных животных в Васильевке ранее существовал за счёт туристов и местных жителей, однако сейчас, в условиях прифронтовой жизни, он особенно нуждается в помощи. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий и администрация региона оказывают поддержку, но, по словам Романиченко, реальное спасение животным приносят простые люди.
В завершение глава округа поблагодарила волонтёров «Крыльев Победы» за мужество и преданность делу, подчеркнув, что никто не останется в беде и все испытания будут преодолены благодаря единству и поддержке неравнодушных.
