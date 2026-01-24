На концертах Надежды Кадышевой толпы молодых людей, на улицах все чаще – мужчины в косоворотках и женщины в стилизованных кокошниках, в любом приличном ресторане – обязательные русские блюда, о туризме и говорить нечего – россияне потянулись в свою собственную страну, в её глубинку и её суть.17 комментариев
При атаке ВСУ по поликлинике в Каховке повреждено здание
В результате обстрела ВСУ здания поликлиники в Каховке пострадали окна, медицинское оборудование и мебель, пострадавших среди людей нет, сообщила пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.
Украинские военные нанесли удар по зданию поликлиники на улице Свердлова в Каховке около 15:10. Снаряд попал в стену здания, в результате чего были выбиты окна на втором и третьем этажах. Пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко заявил, что жертв среди людей нет, передает РИА «Новости».
Глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук сообщил, что также повреждены медицинское оборудование и мебель. По его словам, среди персонала и посетителей поликлиники никто не пострадал, что назвал настоящим чудом.
Филипчук добавил, что восстановительные работы пока не начаты, так как сохраняется опасность из-за вражеской активности. Он заявил, что украинские военные целенаправленно наносят удары по гражданским объектам, оказывающим медицинскую помощь населению.
Вооруженные силы Украины применили квадрокоптер против машины скорой помощи в Энергодаре.
Бригада скорой помощи погибла после атаки украинского дрона на территории Херсонской области.
Вооруженные силы Украины атаковали автомобиль скорой помощи на въезде в Голую Пристань.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила удар ВСУ по машине скорой помощи, назвав это варварством и шагом к эскалации.