Назван возможный срок отключения отопления в Москве

Синоптик Тишковец: Отопление в Москве могут начать отключать ранее 19 апреля
Отопление в домах в Москве могут начать отключать после пяти суток со среднесуточной температурой выше плюс 8, возможные даты – с 19 по 24 апреля, но из-за ожидаемого потепления отопительный сезон может завершиться раньше, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Тишковец отметил, что апрель будет заметно теплее нормы – температура ожидается на три-четыре градуса выше обычного уровня, передает РИА «Новости».
«Интерес вызывает и наступление «коммунальной» весны, когда после 5 суток со среднесуточной температурой выше плюс 8, по климату это с 19 по 24 апреля, на усмотрение местных властей начинают отключать отопление в домах», – пояснил Тишковец.
Он подчеркнул, что из-за «мощной весны» завершение отопительного сезона может произойти раньше.
В столице ожидается аномальное тепло, которое может привести к обновлению исторических максимумов температуры в ближайшие двое суток. В начале марта в Москве зафиксирован новый температурный рекорд на метеостанции ВДНХ.