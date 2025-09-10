  • Новость часаПВО Белоруссии сбила несколько беспилотников
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Часть мира отказывается кормить США за свой счет
    Туск назвал сбитые над Польшей беспилотники российскими
    Дуров испытал гордость из-за протестов против Макрона
    Командующий ВДВ: Сын замдиректора ЦРУ освобождал Донбасс и погиб как герой
    Военкор объяснил, как Европа использует сбитые над Польшей беспилотники
    Зеленский потребовал наказать Россию за беспилотники над Польшей
    Reuters: В НАТО отказались признать нападением беспилотники над Польшей
    Катар заявил о праве ответить на удар Израиля
    Протестующие парализовали железнодорожное сообщение на юге Франции
    Мнения
    Никита Миронов Никита Миронов Иностранная военная помощь всегда выходила Украине боком

    Ввод иностранных войск на Украину всегда усугублял внутреннюю смуту, которая для Украины, увы, норма жизни. И каждый раз иностранные войска воевали не за украинцев, а за себя.

    5 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Правительство Непала пало под натиском мемов

    Непальская молодежь начала выкладывать в соцсети контрастные видео: с одной стороны – дети политиков с сумками Gucci и на дорогих курортах, с другой – обычные непальцы, возвращающиеся из трудовой миграции в гробах. Слоган «Дети лидеров с Gucci, дети народа в гробах» стал боевым кличем поколения.

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Мы не обязаны верить в Ленина

    Бывает так, что в одной семье люди держатся совершенно разных взглядов – от этого они не перестают быть родными людьми, которым и дальше жить под одной крышей. Гражданский мир вовсе не означает, что все маршируют под один барабан и скандируют одни лозунги.

    90 комментариев
    10 сентября 2025, 10:48 • Новости дня

    На Смолова завели дело за драку в «Кофемании»

    RT: На Смолова завели дело за драку в «Кофемании»

    На Смолова завели дело за драку в «Кофемании»
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В отношении футболиста «Краснодара» Федора Смолова возбудили уголовное дело по факту потасовки в ресторане «Кофемания» в столице, сообщил источник.

    На Смолова завели уголовное дело по факту драки в заведении общепита, сказал собеседник RT.

    Напомним, инцидент произошел 28 мая. Запись с видеокамер, на которой видно, как Смолов наносит удары двум посетителям, распространилась в соцсетях несколькими днями позднее.

    На полной версии видео запечатлено, что спортсмен после конфликта извинился перед другими посетителями и покинул ресторан.

    В начале июля Смолов публично извинился за участие в драке в ресторане «Кофемания».

    9 сентября 2025, 20:07 • Новости дня
    Эксперт объяснил, почему при ударе Израиля не сработала ПВО Катара

    Военный эксперт Кнутов: Американцы перед ударом по Дохе отключили ПВО Катара

    Эксперт объяснил, почему при ударе Израиля не сработала ПВО Катара
    @ REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

    Tекст: Валерия Городецкая, Никита Миронов

    США могли дистанционно отключить систему ПВО «Пэтриот» в Катаре перед авиаударом Израиля по Дохе, заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Военный эксперт, специалист по ПВО Юрий Кнутов объяснил, почему вооруженные силы Катара не использовали системы ПВО при ударе Израиля по столице страны Дохе.

    «Катар использует американские комплексы ПВО «Пэтриот», которые при необходимости легко отключить дистанционно – конструкция это предусматривает. Я уверен, что американцы их просто отключили», – заявил Кнутов газете ВЗГЛЯД.

    По его словам, «Пэтриот» представляет собой сложную систему, связанную со спутниковой разведкой и самолетами дальнего радиолокационного обнаружения. Эксперт отметил, что наличие «кнопки отключения» объясняется необходимостью предотвратить поражение собственных сил и возможностью блокировки при отсутствии необходимости применения оружия.

    Кнутов также подчеркнул, что именно из-за подобной особенности Турция отказалась от системы ПВО «Пэтриот» и приобрела российский комплекс С-400.

    Ранее сообщалось, что израильские военные нанесли удары по руководству ХАМАС в Дохе. СМИ сообщили, что в здании в столице Катара находились пять руководителей движения ХАМАС во время удара.

    Катар подтвердил удар Израиля по руководству ХАМАС в Дохе.

    Комментарии (18)
    9 сентября 2025, 16:23 • Новости дня
    Командующий ВДВ: Сын замдиректора ЦРУ освобождал Донбасс и погиб как герой

    Командующий ВДВ Теплинский: Сын замдиректора ЦРУ Глосс погиб на СВО как герой

    Командующий ВДВ: Сын замдиректора ЦРУ освобождал Донбасс и погиб как герой
    @ Michael Alexander Gloss

    Tекст: Валерия Городецкая

    Командующий ВДВ Михаил Теплинский назвал погибшего в зоне специальной военной операции на Украине сына заместителя директора ЦРУ Майкла Александра Глосса героем.

    На церемонии присвоения имен кавалеров ордена Мужества Ивана Коковина и Глосса донецкой школе №115 Теплинский подчеркнул, что Глосс погиб как герой, передает ТАСС.

    «То, что погиб, погиб он как герой, действительно. И, как многие другие, он стремился освободить Донбасс», – заявил он, отметив, что что Глосс ничем не отличался от других десантников и выполнял боевые задачи наравне со всеми.

    Теплинский добавил, что родители Глосса могут гордиться сыном, который проявил мужество. «Мы уже все передали и родителям. Действительно, они могут гордиться своим сыном, потому что он вырос достойным гражданином и Соединенных Штатов Америкии, можно сказать, и Российской Федерации», – сказал он.

    По словам командующего ВДВ, Глосс участвовал в боях в районе Часова Яра и освобождал Донбасс.

    Церемония присвоения школе №115 в Донецке имен рядового Майкла Глосса и ефрейтора Ивана Коковина прошла при участии министра просвещения Сергея Кравцова, главы ДНР Дениса Пушилина и других официальных лиц, передает РИА «Новости». На фасаде школы установили мемориальную табличку с именами героев спецоперации, погибших при выполнении боевых задач под Часовым Яром.

    «Это знаковое событие говорит о том, что, несмотря на то, где родился человек и в какой стране он понял, что надо бороться с неонацизмом, может быть, даже рискуя своей жизнью. Имена Майка Глосса, Ивана Коковина будут изучать в школах. Это действительно настоящие герои. И все герои, которые сегодня находятся в зоне специальной военной операции, защищают нашу Родину, защищают в целом мир от неонацизма», – заявил Кравцов.

    Министр сообщил, что в самой школе пройдет капитальный ремонт, а также появится музей героев Коковина и Глосса. Глава ДНР Пушилин отметил, что такие инициативы формируют платформу для будущих поколений, которые смогут черпать правильные ориентиры и выбирать достойные примеры для подражания.

    В апреле СМИ сообщили о гибели сына замдиректора ЦРУ Глосса на Украине. В ЦРУ подтвердили эту информацию.

    Комментарии (23)
    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Комментарии (2)
    9 сентября 2025, 12:59 • Новости дня
    Военкор рассказал, какой будет генеральная битва за Донбасс

    Военкор Коц: Для освобождения главного форпоста Киева в Донбассе необходим тотальный логистический контроль

    Военкор рассказал, какой будет генеральная битва за Донбасс
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Для освобождения Славянска российским войскам потребуется тотальный контроль над основными логистическими артериями региона, что уже реализуется ударами дронов, сообщил военкор Александр Коц.

    О необходимости полного логистического контроля для освобождения главного форпоста Киева в Донбассе сообщил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.

    Минувшей ночью российские дроны нанесли удары по оборонительным позициям противника, складам с вооружением и технике в Дружковке, Краматорске и Славянске. Под удар также попали позиции ПВО и гаражи мобильных огневых групп.

    Агломерация Славянска и Краматорска становится ключевой целью, и российские войска, по словам Коца, применяют тактику обхода и уничтожения логистических путей вместо лобовых штурмов. Заход на территорию Днепропетровской области нацелен на выход к главным путям снабжения, обходя укрепленные линии обороны. Особое значение приобретает Добропольский выступ, обеспечивающий продвижение по малозащищенным направлениям.

    После охвата агломерации с Запада снабжение противника остается только через Харьковскую область, но и там российские дроны уже ведут активную работу. Украинские источники признают, что трассы на Барвенково и южнее оказываются под постоянным огневым контролем российских беспилотников, а попытки использовать альтернативные маршруты становятся все более опасными.

    Военкор Коц считает, что интенсивная борьба за логистические артерии в регионе – это только начало масштабного наступления российских войск на Донбассе. По его словам, освобождение главного форпоста Киева в Донбассе становится все более реальным сценарием.

    «Надо подтягивать восточный фронт, брать Северск и Лиман, двигаться к Константиновке и Дружковке от Часов Яра, идти по Артемовской трассе… Но сегодня освобождение главного форпоста Киева в Донбассе уже не кажется чем-то нереально далеким», – написал Коц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, войска группы «Юг» освободили поселок Предтечино, который считается воротами в Константиновку. Военные России подошли к поселку Ямполь на краснолиманском направлении.

    Также российские силы контролируют логистические маршруты украинских войск у Красного Лимана.

    Комментарии (12)
    9 сентября 2025, 20:15 • Новости дня
    Постпред США сообщил о готовности Киева заморозить линию фронта

    Дипломат Уитакер сообщил о готовности Киева заморозить линию фронта

    Tекст: Ольга Иванова

    Киев готов рассмотреть возможность заморозки конфликта по текущей линии соприкосновения при условии предоставления гарантий безопасности и присутствия европейских военных инструкторов.

    Украина готова рассмотреть возможность прекращения боевых действий по текущей линии соприкосновения, если получит гарантии безопасности, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью телеканалу Fox News, передает РИА «Новости». Он отметил: «Они готовы заморозить линию фронта, если получат гарантии безопасности».

    По словам Уитакера, одной из вероятных форм таких гарантий может стать система с участием европейских военных, которые будут выступать как инструкторы или миротворцы. Дипломат добавил, что соглашение между Россией и Украиной может включать положения о защите приходов Русской православной церкви и русскоговорящего населения на Украине.

    Уитакер также констатировал, что существуют серьезные преграды для вступления Украины в НАТО, и подчеркнул, что сейчас «время для этого еще не пришло». Тем не менее он подчеркнул необходимость сохранять давление на Москву для достижения окончательного завершения конфликта.

    Ранее Путин на пленарной сессии ВЭФ подчеркнул, что Москва не выступала против стремления Киева к европейской интеграции, но считает вариант со вступлением Украины в НАТО абсолютно неприемлемым с точки зрения национальной безопасности России. Ранее российский лидер отмечал, что долгосрочные риски для безопасности России связаны с возможным вступлением Украины в НАТО.

    Комментарии (31)
    9 сентября 2025, 20:30 • Новости дня
    Политолог Семенов: Израиль становится опасен для всего мира
    Политолог Семенов: Израиль становится опасен для всего мира
    @ Dr. Wilfried Bahnmuller/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая, Никита Миронов

    Израиль перешагнул моральные границы и рискует полной изоляцией на Ближнем Востоке после нападения на Катар, заявил эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов.

    Семенов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что Израиль стал представлять опасность для всего мира из-за своей непредсказуемой политики. По словам эксперта, Израиль совершил «акт международного терроризма», напав на Катар, а ранее уже осуществлял ракетные удары по лидерам ХАМАС в Дамаске и Иране.

    «Никто не даст гарантии, что лидеров ХАМАС Нетаньяху и его приближенные не попытаются убить в любой другой стране – если они туда приедут. Израиль становится опасен для всего мира», – заявил Семенов.

    Эксперт отметил, что руководство Израиля действует без моральных ограничений и не заботится о гуманитарных вопросах. Он добавил, что в случае прихода к власти «Братьев мусульман» в Египте, Нетаньяху способен нанести «превентивный удар» любым оружием.

    Семенов считает маловероятным развитие крупного военного конфликта на Ближнем Востоке, поскольку Катар, Саудовская Аравия, Турция и Иран не готовы к войне с Израилем. Вместо этого эти страны, по его словам, усилят поддержку противников Израиля.

    Эксперт предупредил, что из-за своей политики Израиль может оказаться в полной изоляции, так как ближневосточные страны откажутся от переговоров с ним.

    Военный эксперт, директор российского музея ПВО Юрий Кнутов ранее заявил газете ВЗГЛЯД, что США могли дистанционно отключить систему ПВО «Пэтриот» в Катаре перед авиаударом Израиля по Дохе.

    Напомним, израильские военные нанесли удары по руководству ХАМАС в Дохе. СМИ сообщили, что в здании в столице Катара находились пять руководителей движения ХАМАС во время удара.

    Комментарии (13)
    9 сентября 2025, 17:42 • Новости дня
    Сирия заявила о готовности к сотрудничеству с Россией

    Глава МИД Сирии сообщил о планах сотрудничества с Москвой в энергетике

    Сирия заявила о готовности к сотрудничеству с Россией
    @ Максим Григорьев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шейбани заявил о стремлении к развитию сотрудничества с Россией в сферах энергетики, сельского хозяйства, здравоохранения и восстановления страны.

    Дамаск открыт для взаимодействия с Москвой по ряду направлений, включая восстановление страны и ключевые отрасли экономики, передает ТАСС.

    Министр иностранных дел переходного правительства Сирии Асаад аш-Шейбани на пресс-конференции с вице-премьером России Александром Новаком подчеркнул, что страна приветствует партнерство с Россией.

    «Мы приветствуем сотрудничество с Россией в области восстановления [Сирии], а также [в сферах] энергетики, сельского хозяйства и здравоохранения на справедливой и прозрачной основе», – заявил аш-Шейбани. Он отметил, что Дамаск заинтересован в привлечении российских компаний и инвестиций для восстановления инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер России Александр Новак возглавил делегацию, прибывшую в Дамаск для встреч с руководством Сирии.

    В Народном дворце Дамаска стартовали переговоры сирийского руководства с российской делегацией по вопросам экономики, безопасности и энергетики.

    Комментарии (14)
    9 сентября 2025, 21:10 • Новости дня
    Назначен новый премьер-министр Франции

    Новым премьер-министром Франции назначен Себастьен Лекорню

    Назначен новый премьер-министр Франции
    @ Federico Pestellini/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню назначен новым премьер-министром страны после того, как правительство Франсуа Байру ушло в отставку.

    Об этом официально объявил Елисейский дворец, передает ТАСС.

    Во вторник премьер-министр Франции Франсуа Байру подал прошение об отставке президенту республики Эммануэлю Макрону, при этом министры продолжат работу до назначения нового главы правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, большинство депутатов Национального собрания Франции проголосовало против оказания доверия правительству после программной речи Франсуа Байру. Сторонники Эммануэля Макрона оказались в затруднительном положении и начали обсуждать кандидатуры на пост премьер-министра.

    Комментарии (4)
    9 сентября 2025, 18:45 • Новости дня
    Демограф объяснила моду на старославянские имена для новорожденных
    Демограф объяснила моду на старославянские имена для новорожденных
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Мода на все славянское добралась и до имен для детей, таким образом выражается растущий интерес к национальной культуре, сказала газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения РАН, демограф Нина Русанова, комментируя тенденцию называть новорожденных старорусскими именами.

    В Министерстве социального развития Подмосковья увидели тенденцию среди молодых родителей на выбор старославянских имен для своих малышей. Причем среди них часто встречаются имена-двойники: Владислав и Владислава, Лучезар и Лучезара, Радомир и Радомира.

    «Действительно, сейчас наблюдается интересная тенденция: родители все чаще называют своих детей привычными для русского человека именами, например, Ленами, Наташами, Иванами, Владимирами. Вместе с этим обычными уже стали такие имена, как Добрыня, Василиса, Святослав и так далее. Это не случайность, а, на мой взгляд, часть общей моды на славянское. Она, в свою очередь, вписывается в более широкий контекст – растущий интерес к национальной культуре», – говорит Русанова.

    Она рассказывает, что сейчас можно наблюдать, как в моду возвращаются платки и другие элементы традиционного костюма, люди начинают больше интересоваться своими корнями, рассказывать об истории. Возможно, популярность старославянских имен связана именно с этой волной, с общим трендом на любовь к родине и своей культурной идентичности.

    «Безусловно, важную роль играет и то, что эти имена сами по себе красиво звучат. Их популярность выходит за рамки определенных этнических групп. Взять, к примеру, имя Руслан, которое очень распространено на Северном Кавказе. Просто потому, что оно благозвучное», – рассуждает демограф.

    Конечно, здесь может быть и элемент реакции на внешние обстоятельства, полагает она. В последние годы в мире искусственно принижалось все, связанное с русской культурой, нарастала русофобия. Возможно, нынешний тренд – это своего рода ответ, стремление сохранить и подчеркнуть свою идентичность. Однако вряд ли этот фактор оказывает прямое влияние на демографические процессы.

    «Вообще, мода на имена – явление сложное. Помимо национальных имен, появляются и экзотические, например, Амалия или Эмилия. Это говорит о том, что люди ищут гармонии, красоты звучания, стремятся выделить ребенка. Но часто выбор останавливается на привычных и классических вариантах, таких как Маша или София, которые имеют греческие корни, но давно стали для нас своими. Или взять Ольгу и Олега – имена скандинавского происхождения, которые абсолютно прижились в нашей культуре», – подчеркивает Русанова.

    По ее словам, данная тенденция – результат всеобщего стремления к гармонии и самоидентификации. Особенно в исконно русских регионах, таких как Подмосковье, закономерно ожидать всплеска интереса к традиционным именам. Для сравнения: иммигранты из среднеазиатских республик часто выбирают для детей имена, отражающие их собственную культуру и историю, что тоже является формой самоидентификации.

    «Опять же, бывает, что погоня за оригинальностью приводит к нелепым сочетаниям, вроде попыток дать американское имя с чисто русским отчеством, что звучит дисгармонично. Или это дает сложности в будущем, когда у детей с необычными именами появляются свои дети – обладатели трудновыговариваемого отчества. Со старославянскими и исконно русскими именами не так. Главное – найти баланс между индивидуальностью, культурной принадлежностью и практичностью, чтобы имя стало для ребенка источником комфорта, а не проблем», – заключила Русанова.

    Ранее член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что в действующем российском законодательстве содержатся определенные ограничения на выбор имени для ребенка.

    Комментарии (13)
    9 сентября 2025, 12:54 • Новости дня
    Эксперт предсказал провал плана Запада по созданию «воздушного щита» на Украине

    Эксперт Анпилогов: Идея создания «воздушного щита» на Украине обречена на провал

    Эксперт предсказал провал плана Запада по созданию «воздушного щита» на Украине
    @ Sebastian Christoph Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Инициатива Запада по созданию «воздушного щита» для Украины является технически нереализуемой и политически пустой декларацией, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее FT сообщила, что план «коалиции желающих» в отношении Украины предполагает усиление ПВО и возможное развертывание европейских авианосцев.

    «Каждая новая инициатива «коалиции желающих» вызывает вопросы о том, насколько лидеры Европы адекватно воспринимают обстановку, а также насколько они способны генерировать реальные планы, а не пустые проекты», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    Он напомнил о звучащих ранее идеях: отправка на Украину «миротворцев», разработка «гарантий безопасности», причем с апелляцией к США, а теперь и создание американского «воздушного щита». Все это находится в состоянии деклараций и политических заявлений. При этом даже беглый анализ свежего предложения подтвердит его нереализуемость.

    Так, если говорить об усилении ПВО, то поставки комплексов, вероятно, будут увеличиваться, но вопрос заключается в их эффективности. «У западного блока недостаточно возможностей для производства средств перехвата российских баллистических или квазибаллистических ракет. Например, корпорация Lockheed Martin – главный производитель ракет для ЗРК Patriot – за минувшие три года увеличила объемы всего на десять единиц в месяц – с 50 до 60», – указал Анпилогов.

    «Если взять все системы противовоздушной обороны, которые могут быть поставлены Украине, то количество зенитных управляемых ракет наберется лишь на одну десятую от того, что применяет Россия», – подчеркнул эксперт. По его мнению, признание европейцами неспособности «щита» сдерживать «баллистику» – проблеск адекватности.

    «Таким образом, западные высокотехнологичные и, как следствие, очень дорогие изделия оказались, во-первых, крайне лимитированы в своей серии. А во-вторых, выяснилось, что их пресловутая технологичность оказалась раздутой: в реальных конфликтах даже самые современные американские системы неэффективны против нового поколения баллистических ракет с гиперзвуковыми маневрирующими блоками», – заметил аналитик.

    На этом фоне Анпилогов напомнил и о недавней ирано-израильской 12-дневной войне. «Тогда вся армада, включая истребители, ПВО, военно-морской флот, базировавшийся в Средиземном и Красном морях с перехватчиками SM-6, не смогла сбить по нынешним меркам устаревающую лавину иранских баллистических ракет», – сказал специалист.

    Что касается дронов, от которых, по задумке «коалиции желающих», защитит «щит», то и здесь есть нюансы, продолжил спикер. «Ряд западных разработчиков, понимая, что подход дорогого единичного оружия ПВО не действует, пытаются разработать различные паллиативы – решения, которые позволят, с одной стороны, сохранить некую рентабельность производства, а с другой, обеспечить хоть какую-то разумную стоимость перехвата», – отметил он.

    В частности, тот же Lockheed Martin работает над ракетой для ЗРК Patriot, стоимость которой, предположительно, составит 710 тыс. долларов. «По сравнению с четырьмя млн долларов за стандартную ракету эта цифра представляется маленькой. Но стоит помнить, что БПЛА стоит в районе 30-40 тыс. Тогда картина все еще выглядит жалкой для Запада», – рассуждает аналитик.

    Более того, вновь встает вопрос количественного соотношения «щита и меча». «Россия вышла на уровень запуска по целям на территории Украины сотен дронов ежедневно. То есть количество зенитных управляемых ракет требуется, как минимум, в два раза большее – а это абсолютно неподъемные объемы для западного ВПК», – пояснил эксперт.

    Наконец, стоит учитывать позицию США, которые, как считают европейцы, и развернут «щит» над Украиной. «Вашингтон выделяет больше средств на противостояние с Китаем. Любая борьба в Европе оказывается не просто лишней для американской администрации, но и совершенно вредной. Поэтому, я думаю, надежды «коалиции желающих» на Штаты абсолютно пустые», – акцентировал специалист.

    Таковым представляется и вторая часть плана – возможное развертывание европейских авианосцев, добавил аналитик. Он напомнил, что их существует всего три: два британских – HMS Prince of Wales и HMS Queen Elizabeth, а также один французский «Шарль де Голль» (фр. Charles de Gaulle, R91).

    «Главная проблема в том, что завести их в акваторию Черного моря в настоящий момент времени просто невозможно из-за позиции Турции, которая в соответствии с положениями конвенции Монтре перекрыла проливы Босфор и Дарданеллы. Поэтому ближайшим районом базирования европейских авианосцев представляется Эгейское и Балтийское моря, где они, впрочем, не получат никаких преимуществ с точки зрения использования авиации», – считает Анпилогов.

    По его мнению, идея экстерриториальности этой группировки преследует цель успокоить восточноевропейские страны, в частности Польшу и Румынию, которые уже неоднократно крайне резко высказывались против использования собственной территории в помощи Украине. «Как бы то ни было, инициатива европейцев выглядит абсолютной авантюрой, которая фактического «щита» над Украиной не обеспечит», – заключил собеседник.

    Ранее обозреватель Financial Times Гидеон Рахман сообщил, что на Западе обсуждают возможность создания «воздушного щита» для Украины, чтобы достичь фактического прекращения огня.

    По его информации, инициатива предполагает расширение поставок средств ПВО для защиты от беспилотников. При этом баллистические ракеты такой «щит» сдерживать не сможет. Для поддержки концепции рассматривается задействование морских сил, включая возможность развертывания европейских авианосцев.

    Вопрос обсуждали участники «коалиции желающих» в Париже. По итогам саммита Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран согласились разместить на Украине «силы сдерживания». «Они обязались развернуть войска в качестве силы, обеспечивающей безопасность, или присутствовать на суше, на море или в воздухе, чтобы обеспечить безопасность после прекращения огня или установления мира», – рассказал президент Франции.

    По данным Financial Times, участники встречи так и не смогли выработать единую позицию по развертыванию военных контингентов на Украине. Издание сообщает, что внутри коалиции сформировались три лагеря: сторонники отправки войск, противники и сомневающиеся. К первой группе относится Британия, ко второй – Италия, Польша и другие страны, выступающие против. Третью группу составляют государства, в том числе Германия, не определившиеся с позицией.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, когда «коалиция желающих» превратится в «коалицию немогущих».

    Комментарии (8)
    9 сентября 2025, 19:48 • Новости дня
    Венгрия подписала долгосрочный газовый контракт с Shell
    Венгрия подписала долгосрочный газовый контракт с Shell
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Венгрия подписала долгосрочный контракт на поставку газа с американской компанией Shell, сообщил глава МИД страны Петер Сийярто.

    По его словам, соглашение предусматривает закупку двух миллиардов кубометров газа ежегодно в течение десяти лет, начиная с 2026 года. Министр подчеркнул: «Соглашение с Shell позволит нам привлечь новые источники поставок в нашу страну, сохранив при этом существующие», передает РИА «Новости».

    Сийярто отметил, что подписанный контракт с американской компанией не отменяет действующих поставок газа из России, которые, по его словам, по-прежнему обеспечивают Венгрии стабильность. Новый договор, как уточнил министр, дополняет существующие каналы импорта и способствует диверсификации поставок энергоресурсов.

    Ранее Сийярто заявил, что Будапешт рассматривает увеличение числа поставщиков газа как шаг к повышению энергобезопасности, сохраняя российские ресурсы и заключая новый долгосрочный контракт с западной компанией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия готовится заключить рекордный по сроку действия контракт на импорт природного газа «с западного направления».

    Комментарии (7)
    9 сентября 2025, 21:53 • Новости дня
    Трамп пообещал, что удар по Дохе больше не повторится

    Белый дом: Удар по Дохе не способствует целям Израиля и США

    Трамп пообещал, что удар по Дохе больше не повторится
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Израильский удар по членам руководства движения ХАМАС на территории Катара не приближает к достижению целей Израиля и США, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге для журналистов.

    По ее словам, «односторонние бомбардировки на территории Катара, суверенного государства и близкого союзника США, которое прилагает огромные усилия и смело берет на себя риски, чтобы помочь нам достичь мира, не способствуют достижению целей Израиля или Америки», передает ТАСС.

    После удара президент США Дональд Трамп обсудил ситуацию по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Ливитт также сообщила, что глава Белого дома провел разговор с эмиром и премьер-министром Катара, выразив им благодарность за поддержку и дружбу.

    Она подчеркнула, что Трамп заверил катарскую сторону – подобное на их территории больше не повторится. Администрация США рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с Катаром в вопросах обеспечения мира в регионе.

    Ранее движение ХАМАС официально заявило об отсутствии жертв среди переговорщиков после израильской атаки по Дохе.

    Напомним, израильские военные нанесли удары по руководству ХАМАС в Дохе. СМИ сообщили, что в здании в столице Катара находились пять руководителей движения ХАМАС во время удара.

    Военный эксперт, директор российского музея ПВО Юрий Кнутов ранее заявил газете ВЗГЛЯД, что США могли дистанционно отключить систему ПВО «Пэтриот» в Катаре перед авиаударом Израиля по Дохе.

    Комментарии (12)
    9 сентября 2025, 14:50 • Новости дня
    Шеслер объяснила молчание Киева в связи с убийством украинской беженки в США

    Политолог Шеслер: Киев закрыл глаза на убийство украинки в США

    Шеслер объяснила молчание Киева в связи с убийством украинской беженки в США
    @ IRYNA ZARUTSKA/REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Киев и мировое заукраинство пытаются замолчать убийство украинской беженки в Северной Каролине. Ведь в противном случае всем станет очевидно, что «град на холме» – на самом деле крайне опасная территория, на которой преступления стали совершенно обыденным явлением, и до этого страну довела Демпартия, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее Дональд Трамп обвинил демократов в убийстве украинки бездомным в США.

    «Отсутствие реакции со стороны властей Украины и мирового заукраинства на убийство Ирины Заруцкой в США объяснимо и в каком-то смысле даже не вызывает удивления. Дело в том, что Киев и либеральную прессу, которые закрыли глаза на произошедшее, идеологически и финансово поддерживают демократы. Лоббисты из Демпартии продвигают военную помощь ВСУ», – пояснила политолог Лариса Шеслер.

    При этом текущее положение дел внутри Штатов – разгул бандитизма, рост преступности – следствие политики «партии осла», добавила собеседница, напомнив о движении Black Lives Matter (BLM), которое «фактически сделало безнаказанными рецидивистов и злоумышленников».

    Украинская власть пытается замолчать эпизод в Северной Каролине, ведь в ином случае они распишутся в показаниях против своих покровителей. «Всем станет очевидно, что "благословенное американское государство", "град на холме" – на деле крайне опасная территория, на которой убийство, ограбление или изнасилование стали обыденным явлением», – акцентировала эксперт.

    «Если бы украинку убили в другой стране, то офис Владимира Зеленского "поднял бы на щит" случившееся», – считает аналитик. По ее мнению, то, что сейчас киевские власти и либеральные СМИ закрыли глаза на преступление, глобально не повлияет на восприятие Украины в мире.

    «Да, Дональд Трамп использует эпизод в своей политической борьбе с демократами. Но на Банковой уповают на поддержку Демпартии. Украина как была, так и останется в глазах ряда западных стран якобы несчастной жертвой», – заключила Шеслер.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что ответственность за убийство украинской беженки Ирины Заруцкой в американском городе Шарлотт несут демократы, которые «отказываются сажать плохих людей в тюрьму». Он отметил, что это относится и к бывшему губернатору Северной Каролины Рою Куперу. Этот политик-демократ претендует на пост сенатора от упомянутого штата.

    «Северной Каролине и всем штатам нужны закон и порядок, обеспечить их могут лишь республиканцы!» – подчеркнул глава Белого дома. Он отметил, что поддерживает кандидатуру республиканца Майка Уотли, который тоже претендует на пост сенатора от Северной Каролины.

    Трамп также задался вопросом о том, почему средства массовой информации не возмущаются произошедшим. Примечательно, что на сайте The New York Times сюжетов по запросу «Ирина Заруцкая» не оказалось. На этом фоне сын президента США Трамп-младший назвал «клоунами» тех пользователей, которые в профилях ставят украинские флаги, но не комментируют убийство украинки.

    Напомним, убийство 23-летней украинской беженки произошло в общественном транспорте. Из видеозаписи, опубликованной властями, следует, что девушку без видимой причины зарезал в поезде сидевший за ней темнокожий мужчина. Преступник был арестован на следующей станции. Им оказался 34-летний Декарлос Браун-младший, бездомный рецидивист, уже сидевший в тюрьме за насильственные преступления.

    Мэр Шарлотта, демократ Вай Лайлс, выступила против широкого распространения видео с убийством девушки. Она рассказала о проблемах убийцы с психическим здоровьем. Пользователи соцсетей сочли это попыткой принизить ответственность преступника в связи с его цветом кожи, пишет Newsweek.

    Комментарии (4)
    10 сентября 2025, 08:39 • Новости дня
    Польша сообщила генсеку НАТО об уничтожении нескольких беспилотников
    Польша сообщила генсеку НАТО об уничтожении нескольких беспилотников
    @ IMAGO/MARCIN BANASZKIEWICZ/FOTON/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Польский премьер Дональд Туск проинформировал генсека НАТО Марка Рютте об уничтожении сегодня ночью нескольких БПЛА, нарушивших воздушное пространство страны.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил генеральному секретарю НАТО Марку Рютте о том, что на территории страны были уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов, нарушивших воздушное пространство, передает ТАСС.

    По его словам, Польша находится в постоянном контакте с руководством НАТО и информирует о принятых мерах по пресечению подобных инцидентов.

    В связи с происшествием Туск назначил экстренное заседание кабинета министров на восемь часов утра по местному времени. Также президент Польши Кароль Навроцкий инициировал срочное совещание Совета национальной безопасности с участием премьера.

    Полиция Люблинского воеводства подтвердила, что один из сбитых дронов был обнаружен в селе Чосновка, находящемся примерно в 30 километрах от границы с Белоруссией. В заявлении полиции говорится: «В 05:40 в населенном пункте Чосновка полицейские подтвердили обнаружение поврежденного дрона. Мы уведомили соответствующие службы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минобороны Польши обвинил Россию во взрыве дрона на территории страны. Польские прокуроры обнаружили кириллицу на обломках дрона, найденных в Польше.

    Комментарии (10)
    9 сентября 2025, 15:37 • Новости дня
    Протестующие в Непале заявили о переходе страны под их контроль

    India Today: Протестующие заявили о переходе Непала под их контроль

    Протестующие в Непале заявили о переходе страны под их контроль
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидеры движения, стоящего за антиправительственными беспорядками, выступили с заявлением о том, что Непал перешел под их руководство, пишет India Today.

    «Эта страна перешла под наше руководство», – говорится в заявлении движения, которое приводит India Today, передает РИА «Новости».

    Участники движения также призвали к немедленному формированию нового кабмина и организации избирательного процесса. Они отдельно отметили, что в ходе протеста не было нанесено вреда государственной собственности.

    Ранее непальский премьер Шарма Оли покинул свой пост из-за продолжающихся антиправительственных протестов, сопровождающихся беспорядками в стране. Также стало известно об отставке президента Непала.

    Напомним, число жертв беспорядков в Непале достигло 22 человек. Посольство России рекомендовало не выходить на улицы Катманду из-за протестов.

    Комментарии (8)
    10 сентября 2025, 08:30 • Новости дня
    Задержанную в 100 метрах от позиций ВСУ россиянку обвинили в госизмене

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Суд в Курске отправил в СИЗО российскую гражданку, которую военные обнаружили возле позиций ВСУ, ей предъявили обвинения в покушении на государственную измену.

    Военнослужащие разведгруппы задержали подозреваемую в 100 метрах от позиций украинских подразделений, передает РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.

    По данным следствия, женщина в июле 2023 года познакомилась через интернет с украинским военным, участвующим в вооруженном конфликте с Россией. Он предложил ей вступить в украинское военное формирование и участвовать в боевых действиях против России. Она согласилась.

    После этого россиянка на автомобиле и пешком добралась до участка границы, где пыталась ее незаконно пересечь. ВС России засекли ее с беспилотника. Местоположение и названия населенных пунктов не раскрываются.

    Обвиняемой вменяют покушение на государственную измену и попытку незаконного пересечения государственной границы. Сейчас она находится в СИЗО. В деле фигурируют также поддельные документы, включая свидетельства о рождении.

    В июле ФСБ задержала гражданку России 2002 года рождения в Петербурге при попытке подложить самодельную бомбу под машину сотрудника оборонного предприятия.

    До этого в Краснодарском крае мужчину признали виновным в госизмене после передачи СБУ информации о расположении российских подводных лодок.

    Комментарии (0)
    Главное
    Пушилин сообщил о боях в высотках Красноармейска в ДНР
    Черноморский флот уничтожил украинский безэкипажный катер
    Задержанную в 100 метрах от позиций ВСУ россиянку обвинили в госизмене
    Орбан заявил о «финансовых кандалах» ЕС из-за помощи Украине
    Умерла Агнесса Петерсон
    На Смолова завели дело за драку в «Кофемании»
    В Москве женщина в никабе отказалась подчиниться полиции в метро

    Часть мира отказывается кормить США за свой счет

    Мир разделился на тех, кто продолжает за свой счет кормить США, и тех, кто больше не хочет этого делать. Индия активно подключилась к отказу спонсировать США вслед за Россией и Китаем. Последние снижают свои инвестиции в гособлигации США уже более десяти лет. Дели начал это делать позже, однако задолго до введения торговых пошлин Вашингтоном. Подробности

    Перейти в раздел

    Германия топит британского кандидата в украинские президенты

    «Мы имеем дело с продуманным планом Зеленского». Такими словами политологи оценивают очередную серию «разоблачений», появившихся в западной прессе по поводу того, кто стоит за уничтожением российских газопроводов «Северный поток». Почему эти «расследования» имеют мало отношения к реальности, но прямое отношение к планам Запада о том, кто будет следующим президентом Украины? Подробности

    Перейти в раздел

    Удар по Крюковскому мосту через Днепр открыл новый этап СВО

    Ночная комбинированная атака российских истребителей, БПЛА и артиллерии по украинской территории открыла новый этап СВО – с начала спецоперации ВС России не били по железнодорожным мостам через Днепр. Для Украины эти объекты играют важнейшую стратегическую роль. Без них полумиллионная фронтовая группировка ВСУ лишится снабжения от стран Запада. Что заставило Москву снять запрет на удары по мостам и как произошедшее скажется на переговорном процессе? Подробности

    Перейти в раздел

    Убийство украинки доказывает равнодушие США к Украине

    «Кровь этой невинной женщины буквально капает с ножа убийцы», провозгласил президент США Дональд Трамп. Он имел в виду трагедию, разыгравшуюся в Северной Каролине: черный сумасшедший зарезал украинскую беженку. Почему же целый пласт американских элит, СМИ и даже украинские власти оказались равнодушны к этому преступлению? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации