СМИ сообщили о драке с участием Мамаева и Кокорина

Футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев в московском ресторане якобы поучаствовали в драке с московским чиновником, который попытался успокоить их компанию, сообщают СМИ.

Футболисты пришли завтракать в кофейню на северо-западе Москвы, заказали себе кофе, однако, как утверждается, вся их компания шумела, кричала, за что получала замечания, сообщает Sports.ru со ссылкой на Mash.

Успокоить их пытался персонал, а затем и один из постоянных клиентов – московский чиновник, который завтракал в этом же зале. Он сделал футболистам замечание, но те в ответ избили мужчину, в том числе, как утверждается, бросали в него стулья.

Избитый футболистами чиновник – глава департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Денис Пак, сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Судя по Instagram Кокорина, он отмечал с Мамаевым 10-летие дружбы после матча их команд – «Зенита» и «Краснодара» соответственно.

Мамаев и Кокорин уже оказывались вместе в центре скандала – после провального ЧЕ-2016 они попали на видео, на котором в Монте-Карло курили кальян под звуки гимна России.