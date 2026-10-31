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Зенитные комплексы Skyranger провалили испытания с украинскими операторами
Welt: Немецкий концерн Rheinmetall признал провал испытаний зенитных комплексов
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall признал неудовлетворительными результаты испытаний зенитных комплексов Skyranger в Швеции с участием украинских операторов.
Комплексы Skyranger пока не достигли необходимого уровня, заявил представитель концерна, пишет Welt am Sonntag.
Испытания проводились с участием украинских операторов беспилотников, передает РИА «Новости».
Также представитель Rheinmetall отметил возможную задержку поставок бундесверу 123 колесных бронетранспортеров Boxer на 11 месяцев, возложив часть ответственности за срыв сроков на заказчика из-за его сложной организационной структуры. Бундесвер заказал БТР за 2,7 млрд евро для замены легких боевых машин Wiesel.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг германский оборонный концерн Rheinmetall заключил контракт на поставку колесных боевых машин пехоты для вооруженных сил Германии и Нидерландов.
В воскресенье Министерство обороны Румынии сообщило об отсрочке концерном поставки четырех модернизированных зенитных комплексов.
Ранее Берлин инициировал программу по оснащению бундесвера 600 комплексами Skyranger.