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    Игорь Караулов Игорь Караулов Первопричины СВО следует искать на Западе

    Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немцам не хватает российского влияния

    Канцлер Мерц заявляет, что больше всего его беспокоит «не экономика ФРГ, не Евросоюз, не Америка и не Китай, а влияние России на наше общество». То есть на их, германское, общество. Чувак, ты серьезно?

    5 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Быть или не быть империей – это очень русский выбор

    Самое, наверное, важное в фильме «Рождение империи» о Петре I и событиях, определивших дальнейшее развитие России, который вышел на российские экраны, – то, что рождение империи – это процесс, в который вовлечен весь народ.

    3 комментария
    30 октября 2026, 13:53 • Новости дня

    Лантратова и Лубинец передали жителям Алешек гуманитарную помощь

    Лантратова и Лубинец доставили десятки тонн гуманитарной помощи в Алешки

    Tекст: Вера Басилая

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о прибытии в город Алешки, где совместно с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом передала жителям несколько десятков тонн гуманитарной помощи.

    Российский и украинский омбудсмены прибыли в Алешки и приступили к передаче местным жителям десятков тонн гуманитарного груза.

    «Передаем жителям несколько десятков тонн гуманитарной помощи… Миссию проводим по договоренностям с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом, который вместе с украинской делегацией также прибыл в Алешки», – написала Лантратова в Max.

    В состав гуманитарного груза вошли продукты питания, средства гигиены, топливо для генераторов и другие необходимые вещи. Российский омбудсмен подчеркнула, что для жителей собрали именно то, о чем они просили, добавив, что приоритетом миссии является поддержка мирных граждан.

    Алешки расположены на левом берегу Днепра напротив подконтрольного ВСУ Херсона. Из-за действий украинской армии в городе сложилась сложная гуманитарная ситуация. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал координирующую роль первой леди США Меланьи Трамп в организации этой миссии, а начальник Генштаба Валерий Герасимов объявлял о введении режима тишины на херсонском направлении с 27 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Лантратова и Лубинец отправились в Алешки Херсонской области для координации гуманитарной миссии.

    Лантратова сообщила о начале посадки жителей города Алешки в Херсонской области в эвакуационные автобусы.

    В пятницу Лантратова сообщила об организации колонны из 25 автобусов с гуманитарной помощью для Алешек.

    Для желающих эвакуироваться с домашними животными подготовили отдельный транспорт.

    30 октября 2026, 09:42 • Новости дня
    Минобороны назвало цели массированного удара по Киеву
    Минобороны назвало цели массированного удара по Киеву
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам ВПК и энергетики Украины, а также по портовой инфраструктуре и сухогрузу в Черном море, сообщило Минобороны.

    Удары были нанесены по ракетному агрегатно-детальному заводу в Киеве, выпускающему комплектующие для БПЛА, и цеху по сборке беспилотников большой и средней дальности компании «Файер Пойнт», сообщило ведомство в Max.

    Кроме того, поражены электроподстанции в Хотове и Светлом, обеспечивающие работу военной промышленности в Киеве и Днепропетровской области.

    В акватории Черного моря российские силы ударили по сухогрузу, который доставлял в порт Одессы военное имущество и грузы двойного назначения для ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник мэр Киева Виталий Кличко заявил о повреждении инфраструктуры метрополитена и Южного моста в результате удара.

    В понедельник российские военные поразили логистические центры, объекты энергетики и порты Украины, а также сухогруз с военным имуществом.

    Беспилотники нанесли удары по электроподстанции в Харькове.

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    30 октября 2026, 02:29 • Новости дня
    Каллас пожаловалась на усталость европейцев от конфликта на Украине
    Каллас пожаловалась на усталость европейцев от конфликта на Украине
    @ Стрингер/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Жителям Европы все сложнее объяснять необходимость дальнейшей поддержки Киева, заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас на дискуссии в Монреале.

    Каллас заявила об этом во время публичной дискуссии с министром иностранных дел Канады Анитой Ананд в Монреальском университете, передает РИА «Новости».

    «Нам нужно сохранять стойкость и делать больше [для поддержки Украины]. Но, конечно, людям тоже становится все сложнее это объяснять, потому что все устали от этой войны», – сказала Каллас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас отказалась завершить дискуссию в Монреальском университете вопреки просьбам модератора.

    Каллас заявила о крайне тяжелом положении Украины перед зимой и призвала увеличить поставки средств противовоздушной обороны.

    Она также призвала усилить санкционное давление на Россию.

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    30 октября 2026, 10:51 • Видео / Жизнь после боя
    После СВО нашел семью и новую жизнь

    Сирота из Красноярска после СВО нашел семью и новую жизнь: «Получил все, о чем мечтал».

    Денис Махметов уходил на СВО добровольцем, не имея своего места в жизни. На передовой он многое понял про себя, преодолел страх и пережил тяжелое ранение. А затем начал новую жизнь в Москве.

    Почему в атаке на войне страх отступает? Можно ли подготовиться к протезированию по интернету? Как участие в СВО становится социальным лифтом?
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    30 октября 2026, 06:08 • Новости дня
    Первый женский батальон беспилотников ВСУ потерял половину состава

    В Запорожской области уничтожена половина женского батальона БПЛА ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силовые структуры заявили об уничтожении примерно половины личного состава первого женского батальона беспилотных систем ВСУ «Гарпии» после его переброски в Запорожскую область.

    Украинское командование перебросило батальон беспилотных систем «Гарпии», состоящий исключительно из женщин, на линию фронта в Запорожскую область, где подразделение сразу начало нести существенные потери. К настоящему моменту российские военные уничтожили около 17 расчетов, что составляет примерно половину всего личного состава батальона, передает РИА «Новости» со ссылкой на силовые структуры.

    Собеседник агентства уточнил, что батальон «Гарпии» был официально сформирован в марте 2025 года. Он стал первым экспериментальным подразделением в рядах Вооруженных сил Украины, полностью укомплектованным военнослужащими женского пола, которых подготовили для выполнения задач в качестве операторов ударных и разведывательных дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские операторы ударных БПЛА уничтожили наземные роботизированные комплексы и полевые склады ВСУ в Запорожской области.

    Также источник в силовых структурах России сообщил о начале обучения состоящего из женщин специального подразделения украинской армии.

    Замкомандира роты группировки войск «Центр» заявил о формировании украинским командованием целых подразделений операторов дронов из военнослужащих женского пола.

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    30 октября 2026, 10:10 • Новости дня
    Вышел первый военный сериал по сценарию участника СВО

    В онлайн-кинотеатрах вышел первый сериал по сценарию участника спецоперации

    Вышел первый военный сериал по сценарию участника СВО
    @ Кадр из фильма "Обратная сторона медали"

    Tекст: Вера Басилая

    В онлайн-кинотеатрах Premier и Okko состоялась премьера военного сериала «Обратная сторона медали», сценарий которого написан на основе реальных историй участника специальной военной операции Николая Сидорова.

    «Обратная сторона медали» показывает фронтовую жизнь глазами ее непосредственного свидетеля. Главные герои – трое новобранцев Хазар, Гимли и Сова – учатся военному делу перед отправкой на линию боевого соприкосновения, сообщили создатели сериала.

    Режиссером сериала выступил Олег Фомин, роли исполнили Владимир Епифанцев, Андрей Фролов, Александр Головин, Мирослава Михайлова, Александр Лойе, Александр Михайлов, Гурам Баблишвили и другие. Проект создан при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

    Сериал прежде всего обращен к военнослужащим, сотрудникам силовых ведомств, участникам СВО. В процессе работы над проектом Фомин регулярно общался с ними, чтобы точно отразить на экране узнаваемые типажи, солдатскую мудрость, характерный армейский юмор и детали фронтовой жизни.

    «После долгих разговоров с бойцами, прошедшими через военные действия, для меня было важно показать на экране, что герои СВО – это обычные люди. Мужчины, которые выполняют свой долг. Чтобы зрители погрузились в ту атмосферу, в ту реальность, в которой находятся наши ребята там. Без приукрашивания и ложного пафоса», – заявил Фомин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце народный артист РСФСР Никита Михалков начал работу над сценарием нового фильма. Весной актер Стивен Сигал сообщил о съемках документального фильма про Донбасс.

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    30 октября 2026, 01:06 • Новости дня
    МАГАТЭ было проинформировано о гибели сотрудника ЗАЭС от удара дрона ВСУ
    МАГАТЭ было проинформировано о гибели сотрудника ЗАЭС от удара дрона ВСУ
    @ Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что проинформировано о гибели сотрудника Запорожской АЭС в результате атаки беспилотника.

    «МАГАТЭ проинформировано о том, что сегодня в результате атаки беспилотника погиб сотрудник Запорожской атомной электростанции», – сообщило агентство в X.

    Погибший работал сварщиком в централизованной ремонтной мастерской ЗАЭС.

    Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси заявил, что «любое нападение на персонал атомной станции совершенно неприемлемо и нарушает семь важнейших принципов ядерной безопасности во время вооруженного конфликта».

    Он вновь призвал к максимальной военной сдержанности, чтобы предотвратить риск ядерной аварии в ходе конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг дрон ВСУ убил мужчину на электросамокате в Энергодаре, городе-спутнике Запорожской АЭС.

    Замдиректора департамента по вопросам нераспространения МИД России Константин Воронцов на заседании Первого комитета 81-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что Украина открыто развернула кампанию по целенаправленным и систематическим убийствам персонала Запорожской АЭС.

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    30 октября 2026, 13:11 • Новости дня
    Жители Алешек начали садиться в эвакуационные автобусы

    Желающие эвакуироваться жители Алешек начали садиться в автобусы

    Жители Алешек начали садиться в эвакуационные автобусы
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о начале посадки жителей города Алешки в Херсонской области в эвакуационные автобусы.

    Жители города Алешки в Херсонской области, изъявившие желание эвакуироваться, начали грузиться в автобусы, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в Max.

    «Мы находимся в Алешках. Собираются люди, которые хотят уехать на территорию Российской Федерации, находятся люди, которые хотят уехать на территорию Украины. Всем будет обеспечена такая возможность, поэтому люди постепенно грузятся в автобусы», – рассказала Лантратова, которая дала старт гуманитарной миссии утром в пятницу.

    Она отметила, что приоритетом миссии станет оказание гуманитарной помощи мирному населению.

    Алешки находятся на левом берегу Днепра напротив подконтрольного ВСУ Херсона. В городе сложилась тяжелая гуманитарная ситуация из-за действий ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Лантратова сообщила об организации колонны из 25 автобусов с гуманитарной помощью для Алешек.

    Для желающих эвакуироваться с домашними животными подготовили отдельный транспорт.

    Лантратова заявила о прибытии в Херсонскую область более 50 иностранных журналистов для освещения гуманитарной акции.

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    30 октября 2026, 08:51 • Новости дня
    Лантратова заявила о прибытии более 50 иностранных журналистов в Алешки

    Лантратова: Более 50 иностранных журналистов прибыли в Алешки

    Лантратова заявила о прибытии более 50 иностранных журналистов в Алешки
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о прибытии в Херсонскую область более 50 журналистов из разных стран для освещения гуманитарной акции в городе Алешки.

    В Херсонскую область для освещения гуманитарной миссии в Алешках прибыли иностранные журналисты, в том числе из США, передают «Вести».

    «Украинская группа, американские журналисты, журналисты из разных стран, большое количество, более 50 журналистов, поэтому все открыто происходит. Это очень важно», – сказала Лантратова.

    Омбудсмен отметила высокий уровень организации гуманитарной акции и поблагодарила российских военных, которые с риском для жизни обеспечили безопасность мероприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила о полном соблюдении режима прекращения огня в Алешках.

    Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев сообщил о планах журналистов американского телеканала Newsmax документировать ход гуманитарной миссии в Алешках.

    Российский Красный Крест предоставил жителям города Алешки гуманитарную помощь с продуктами питания и питьевой водой.

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о завершении разминирования дорог и готовности гуманитарного конвоя к отправке в Алешки.

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    30 октября 2026, 08:08 • Новости дня
    Российские военные поразили предприятия по сборке БПЛА на Украине
    Российские военные поразили предприятия по сборке БПЛА на Украине
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские вооруженные силы нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, участвующим в производстве беспилотников, сообщило Минобороны.

    Массированный удар наносился высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками, целями стали предприятия ВПК Украины, задействованные в производстве и хранении БПЛА большой и средней дальности, указало ведомство в Max.

    Также поражены объекты энергетики в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях, которые обеспечивали функционирование предприятий.

    Кроме того, под удар попали объекты портовой инфраструктуры в Одесской области и морские суда, используемые в интересах украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Минобороны сообщило об ударах беспилотниками по предприятиям ВПК Украины, объектам портовой инфраструктуры и морским судам.

    В тот же день военное ведомство отчиталось о массированном ударе высокоточным оружием и беспилотниками по украинским предприятиям.

    В понедельник российские военные поразили электроподстанцию ПС-330 «Залютино» в Харькове, обеспечивающую работу оборонных предприятий.

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    29 октября 2026, 18:48 • Новости дня
    Российские дроны поразили шедший в Одессу сухогруз с военным грузом

    Минобороны: Российские беспилотники поразили сухогруз с военным грузом для ВСУ

    Российские дроны поразили шедший в Одессу сухогруз с военным грузом
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские беспилотники нанесли удар по сухогрузу, который доставлял военные грузы в Одессу для нужд украинской армии.

    Вооруженные силы России продолжили наносить удары беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, работающим в интересах ВСУ, сообщает Минобороны в Мах.

    На переходе морем было поражено судно типа «сухогруз». Оно перевозило в Одессу военные и двойного назначения грузы, предназначенные для обеспечения украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник российские военные поразили логистические центры, объекты энергетики и порты Украины, а также сухогруз с военным имуществом для ВСУ.

    В прошлую субботу Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по портовой инфраструктуре Украины и сухогрузу, следовавшему в Одессу.

    Днем ранее Министерство обороны сообщило о поражении сухогруза с военными грузами для украинской армии.

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    29 октября 2026, 15:07 • Новости дня
    Главком ВМФ заявил об участии морской пехоты на самых сложных направлениях СВО

    Главком ВМФ Моисеев: Морская пехота действует на самых сложных направлениях СВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Морская пехота Военно-морского флота России выполняет задачи на наиболее ответственных и сложных участках специальной военной операции, заявил главнокомандующий ВМФ адмирал флота Александр Моисеев.

    Моисеев в приветствии участникам морского форума в Москве заявил, что морская пехота действует на самых сложных направлениях СВО, передает РИА «Новости».

    «Непосредственно в зоне специальной военно-операции высокопрофессионально, героически действует наша прославленная морская пехота Военно-морского флота. Действует на самых сложных и ответственных направлениях», – сказал главком ВМФ.

    Он добавил, что с начала спецоперации 55 военнослужащим ВМФ было присвоено звание Героя России, а более 70 тыс. получили государственные и ветеранские награды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент Владимир Путин заявил о дерзких и героических действиях бойцов морской пехоты Тихоокеанского флота.

    В мае адмирал флота Александр Моисеев отметил наступательные действия и героизм военнослужащих 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты в ходе проведения СВО.

    Ранее он сообщил о значительном наращивании возможностей морской пехоты в составе всех флотов.

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    30 октября 2026, 06:58 • Новости дня
    Украинское командование отменило отпуска в бригаде ВСУ после «Медвежьего угла»

    Tекст: Антон Антонов

    Отмена отпусков для военнослужащих бригады ВСУ связана с потерями личного состава в ходе операции российских войск «Медвежий угол», сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

    «Командование 127 отмбр ВСУ отменило отпуска для своих военнослужащих. Это связано с потерями личного состава, понесенными в результате проведения операции «Медвежий угол», – сообщил «Северный Ветер» в «Максе».

    На Харьковском направлении штурмовые подразделения группировки войск «Север» сохраняют высокие темпы продвижения, интенсивно работает авиация ВКС России и расчеты беспилотников.

    Стало известно, что командир 475-го отдельного штурмового полка ВСУ Александр Настенко получил более 100 тыс. долларов от производителя дронов «СкайФолл» за медийное продвижение продукции компании и содействие заключению контрактов на массовую закупку беспилотников для ВСУ.

    Авиация ВКС России, артиллерия и расчеты беспилотников группировки «Север» нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Харькова, Волчанска, Великого Бурлука, Бугаевки и других населенных пунктов. «Северяне» продвинулись на Липцовском, Волчанском и Великобурлукском направлениях до 700 м.

    На Сумском направлении российская авиация, артиллерия и беспилотники наращивают интенсивность ударов по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районе населенных пунктов Сумы, Радьковка, Вакаловщина, Коренек, Диброво, Новая Слобода, Эсмань, Пустогород, Шостка и Фотовиж.

    Ведутся стрелковые бои в районах Хотени, Великой Рыбицы и Коренека.

    Удары наносятся также по позициям ВСУ в Черниговской области в районе Тихоновичей.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 200 человек (из них более 135 в Сумской и свыше 65 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование украинской армии направило 74-й отдельный разведывательный батальон из ДНР в Сумскую область с целью наращивания диверсионной деятельности.

    Командующий группировкой «Север» Евгений Никифоров в октябре доложил президенту Владимиру Путину о проведении операции «Медвежий угол», в результате которой российские войска окружили и уничтожили группировку ВСУ в Харьковской области.

    Российские военные в ходе операции «Медвежий угол» с 1 сентября освободили 28 населенных пунктов и уничтожили 1810 бойцов ВСУ.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    30 октября 2026, 02:35 • Новости дня
    Песков: Россия хочет не прекращения огня, а мира

    Песков назвал полноценный мир целью России на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Москва заинтересована в установлении полноценного мира на Украине, а не во временном прекращении огня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что продолжение переговоров не подразумевает временного прекращения огня, передает ТАСС со ссылкой на NBC News.

    «Мы не хотим прекращения огня, мы хотим мира», – заявил Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Песков исключил участие представителей Евросоюза в трехсторонних переговорах по урегулированию украинского конфликта.

    В среду представитель Кремля заявил о необходимости взаимных гарантий безопасности для Москвы и Киева.

    На прошлой неделе Песков указал на необходимость достижения окончательного мира на Украине вместо перемирия.

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    29 октября 2026, 23:50 • Новости дня
    ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники

    Собянин сообщил о 22 сбитых на подлете к Москве беспилотниках

    ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Системы противовоздушной обороны сбили 22 беспилотных летательных аппарата, которые двигались в направлении Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Пять БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», – написал Собянин в «Максе».

    Впоследствии Собянин добавил, что были сбиты еще пять беспилотников, а затем еще 12.

    На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атака беспилотников на Москву в ночь на четверг стала одной из крупнейших в году.

    Собянин сообщал, что в ночь на четверг средства противовоздушной обороны нейтрализовали большую часть из 613 летевших в сторону Московского региона беспилотников.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    29 октября 2026, 18:51 • Новости дня
    Патриарх Кирилл рассказал о гуманитарной операции в Алешках

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл записал обращение в связи с началом гуманитарной операции в заминированных Алешках Херсонской области.

    Предстоятель Русской православной церкви в видеообращении, опубликованном в канале ИС «Вести» в Max, отметил, что весь город усеян украинскими минами и взрывными устройствами.

    «Российские военные делают все возможное, чтобы обеспечить безопасность жителей, организовать доставку продовольствия и медикаментов, проводят саперные работы по разминированию дорог и гуманитарных коридоров», – заявил патриарх Кирилл.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин заявил о минировании украинскими войсками подступов к Алешкам.

    В тот же день российские инженерно-саперные подразделения группировки «Днепр» занялись разминированием ведущих к городу дорог.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о планах журналистов американского телеканала Newsmax документировать ход миссии.

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    30 октября 2026, 06:20 • Новости дня
    Дроны «Молния-2» начали уничтожать технику ВСУ двойным ударом

    Дроны «Молния-2» уничтожили 10 машин ВСУ в Харьковской области двойным ударом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Расчеты ударных беспилотников «Молния-2» группировки войск «Север» применили новую тактику двойного удара для уничтожения замаскированной техники украинской армии в Харьковской области.

    Расчеты ударных беспилотников «Молния-2» группировки войск «Север» начали применять двойные удары по технике противника в Харьковской области. Первый дрон с мощной боевой частью разрушает укрытие, а второй аппарат с кумулятивным зарядом уничтожает саму машину, передает РИА «Новости».

    «Благодаря большой боевой части мы можем первым ударом уничтожить любое укрытие, а вторым беспилотником с кумулятивной боевой частью – любую технику», – сообщил командир взвода ударных БПЛА с позывным Литера.

    Военнослужащий отметил, что операторы беспилотников успешно поражают автомобили противника как в укрытиях, так и в движении. По его словам, за неделю расчеты ударных дронов «Молния-2» подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север» уничтожили более десяти единиц автомобильной техники украинских войск в Харьковской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу расчеты противовоздушной обороны уничтожили 463 украинских беспилотника в Харьковской и Сумской областях.

    В четверг группировка российских войск «Север» продолжила продвижение в Сумской и Харьковской областях.

    Специалисты беспилотных систем ликвидировали в Харьковской области более 90 станций спутниковой связи Starlink украинской армии.

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