Лантратова и Лубинец передали жителям Алешек гуманитарную помощь

Лантратова и Лубинец доставили десятки тонн гуманитарной помощи в Алешки

Tекст: Вера Басилая

Российский и украинский омбудсмены прибыли в Алешки и приступили к передаче местным жителям десятков тонн гуманитарного груза.

«Передаем жителям несколько десятков тонн гуманитарной помощи… Миссию проводим по договоренностям с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом, который вместе с украинской делегацией также прибыл в Алешки», – написала Лантратова в Max.

В состав гуманитарного груза вошли продукты питания, средства гигиены, топливо для генераторов и другие необходимые вещи. Российский омбудсмен подчеркнула, что для жителей собрали именно то, о чем они просили, добавив, что приоритетом миссии является поддержка мирных граждан.

Алешки расположены на левом берегу Днепра напротив подконтрольного ВСУ Херсона. Из-за действий украинской армии в городе сложилась сложная гуманитарная ситуация. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал координирующую роль первой леди США Меланьи Трамп в организации этой миссии, а начальник Генштаба Валерий Герасимов объявлял о введении режима тишины на херсонском направлении с 27 октября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Лантратова и Лубинец отправились в Алешки Херсонской области для координации гуманитарной миссии.

Лантратова сообщила о начале посадки жителей города Алешки в Херсонской области в эвакуационные автобусы.

В пятницу Лантратова сообщила об организации колонны из 25 автобусов с гуманитарной помощью для Алешек.

Для желающих эвакуироваться с домашними животными подготовили отдельный транспорт.