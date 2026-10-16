ВС России провели операцию «Медвежий угол» по разгрому ВСУ в Харьковской области

Tекст: Вера Басилая

Владимиру Путину доложили в пятницу на совещании во вспомогательном пункте управления объединенной группировки войск, что российские военные успешно завершили операцию по окружению и ликвидации сил противника в северо-восточной части Харьковской области, передает РИА «Новости».

«Были сосредоточены на окружении и разгроме группировки противника в северо-восточной части региона. С этой целью была проведена операция «Медвежий угол». На первом этапе операции в течение июля-августа воинские части 18-й и 71-й мотострелковых дивизий, наступая навстречу друг другу в общем направлении на Приколотное, овладели крупным населенным пунктом Белый Колодезь и осуществили охват обороняющегося формирования противника», – доложил Никифоров Путину.

По словам командующего группировкой «Север», к 30 августа российские военные полностью замкнули кольцо блокирования. На втором этапе, который начался в сентябре, войска приступили к ликвидации окруженного противника: украинская группировка была рассечена на несколько частей и последовательно уничтожена.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину об уничтожении двухтысячной группировки ВСУ в Харьковской области.

Командующий группировкой «Север» Евгений Никифоров сообщил о расширении зоны безопасности.

В субботу российские военные не позволили ВСУ прорвать окружение на Харьковском направлении.