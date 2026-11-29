Эксперт Анпилогов: Коломийцы обезопасили продвижение ВС России в Донбассе

Tекст: Олег Исайченко

«Коломийцы представляют собой большую деревню, расположенную в месте схождения нескольких полноводных рек. Здесь был выстроен значительный оборонный рубеж, который сдерживал продвижение российских войск от Красноармейска и Дмитрова. Мы упирались в него достаточно долгий промежуток времени», – сказал военный эксперт Алексей Анпилогов.

Собеседник отмечает: данный рубеж создавал для противника возможность атаки на Великую Новоселку, поскольку населенный пункт прикрывал фланг украинской армии. «Таким образом ВСУ хотели перерезать коммуникации российской группировки «Восток». Соответственно, произошедшее автоматически обезопасило наши позиции», – добавляет он.

При этом освобождение села «отзеркаливает» ситуацию в неприятную для противника сторону. «Наш контроль над Коломийцами обеспечивает прикрытие российских флангов при движении «Центра» в обход Краматорска и Славянска. Теперь дальнейшее наступление в данном направлении становится проще и стабильнее», – заключил Анпилогов.

Ранее Минобороны сообщило об освобождении села Коломийцы. «Взятие под контроль данного населенного пункта позволяет создать плацдарм для дальнейшего продвижения вглубь Днепропетровской области и обеспечить давление на оборонительные рубежи противника», – заявили в силовых структурах.

В ходе боев за населенный пункт военнослужащие зачистили более 400 строений и нанесли серьезный урон противнику. Было уничтожено свыше двух взводов украинской 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 5 бронемашин, 13 наземных роботизированных комплексов и около 30 гексакоптеров.

Штурмовики 656-го мотострелкового полка 29-й армии группировки «Восток» смогли взять Коломийцы под контроль после форсирования реки Волчьей. Этому предшествовали тяжелые и продолжительные столкновения с подразделениями ВСУ.