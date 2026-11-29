На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.12 комментариев
Филиппо: Фон дер Ляйен признала невозврат выделенных Киеву миллиардов евро
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен фактически признала невозможность возврата Украиной переданных ей миллиардов евро.
Лидер партии обратил внимание на слова главы Еврокомиссии о необходимости возвращать кредиты лишь после получения выплат от России, пишет РИА «Новости».
«Одной короткой фразой Урсула фон дер Ляйен фактически признала: Киев никогда не вернет те десятки, а вскоре и сотни миллиардов евро, которые ему передают!» – заявил Филиппо.
Политик добавил, что все понимают невозможность получения средств от Москвы, поэтому Брюсселю пора прекратить разорение стран Евросоюза ради подпитки конфликта и украинской коррупции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, фон дер Ляйен сообщила о выделении Киеву денег на дроны и ракеты.
Филиппо назвал решение премьера Венгрии Виктора Орбана наложить вето на кредит для Украины пощечиной для главы Еврокомиссии.
Фон дер Ляйен заявила о необходимости возврата Киевом 90 млрд евро только в случае получения компенсации от России.