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В Белоруссии начался сбор командного состава армии
В Белоруссии начался оперативный сбор командного состава вооруженных сил, участники которого изучат опыт современных конфликтов и методы противодействия беспилотникам, сообщили в министерстве обороны страны.
Мероприятие пройдет в два этапа. На первом участники изучат порядок организации боевого слаживания с учетом опыта современных вооруженных конфликтов. Запланированы практические занятия с привлечением механизированных и танковых подразделений, ПВО, разведки и инженерных войск, передает РИА «Новости» со ссылкой на белорусское ведомство.
В ходе второго этапа офицерам расскажут о развитии военно-политической обстановки вокруг Белоруссии. Отдельное внимание будет уделено противодействию беспилотным летательным аппаратам и демонстрации перспективных разработок для борьбы с этой угрозой.
«Современные тенденции развития средств вооруженной борьбы показывают активное внедрение противоборствующими сторонами на Украине новых технологий», – заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.
Он добавил, что данные технологии позволяют вести бесконтактные боевые действия с применением инноваций для разведки, нанесения огневого поражения и перемещения ресурсов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил отправлять нарушителей дисциплины на промышленных предприятиях в армию.
Осенью глава государства анонсировал масштабную проверку боевой готовности вооруженных сил республики.
В сентябре белорусский лидер сообщил о тайном прохождении военной службы его младшим сыном.