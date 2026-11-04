В Белоруссии начался сбор командного состава армии

Tекст: Алексей Дегтярёв

Мероприятие пройдет в два этапа. На первом участники изучат порядок организации боевого слаживания с учетом опыта современных вооруженных конфликтов. Запланированы практические занятия с привлечением механизированных и танковых подразделений, ПВО, разведки и инженерных войск, передает РИА «Новости» со ссылкой на белорусское ведомство.

В ходе второго этапа офицерам расскажут о развитии военно-политической обстановки вокруг Белоруссии. Отдельное внимание будет уделено противодействию беспилотным летательным аппаратам и демонстрации перспективных разработок для борьбы с этой угрозой.

«Современные тенденции развития средств вооруженной борьбы показывают активное внедрение противоборствующими сторонами на Украине новых технологий», – заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

Он добавил, что данные технологии позволяют вести бесконтактные боевые действия с применением инноваций для разведки, нанесения огневого поражения и перемещения ресурсов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил отправлять нарушителей дисциплины на промышленных предприятиях в армию.

Осенью глава государства анонсировал масштабную проверку боевой готовности вооруженных сил республики.

В сентябре белорусский лидер сообщил о тайном прохождении военной службы его младшим сыном.