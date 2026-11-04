Уехавший в США певец Профессор Лебединский стал ведущим «Мафии» за 50 долларов

Tекст: Тимур Шайдуллин

Участие в вечере с 58-летним артистом стоит 50 долларов, также он вместе с женой продает фотографии с автографами в жанрах «ню», природы и уличной съемки, сообщает «Царьград» со ссылкой на Mash.

Лебединский готовится к первому за 10 лет выступлению в США. Организаторы надеются собрать 50 зрителей, однако пока продали менее половины билетов. Чтобы заполнить зал, они повторно связываются с теми, кто интересовался концертом. Сам певец рассчитывает заработать около 9 тыс. долларов.

Артист живет в США с 2014 года. Из-за приступов паники в толпе он почти перестал выступать, а игры в «Мафию» помогают ему справляться со страхом общения. По данным местного реестра, жилье, где он проживает с двумя другими людьми, на него не оформлено, а в 2024 году его жена сдавала комнату ради дополнительного дохода.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе покинувший Россию музыкант Алексей Лебединский оформил инвалидность в США из-за тяжелого психического расстройства и приступов паники.

Бывшая жена артиста рассказывала в 2024 году о его жизни с бездомными в США. А общественники потребовали проверить музыканта на экстремизм из-за публичных высказываний.



