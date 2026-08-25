Я нарочно не называю имен и не обсуждаю, кто высказался за приезд американского рэпера в Россию, а кто – против. Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.9 комментариев
Россиянина депортировали из Индонезии за съемку протестов
Индонезийские власти депортировали россиянина, который по туристической визе фотографировал демонстрации освободительного движения для своих социальных сетей.
Главное управление иммиграции азиатского государства приняло решение о высылке 39-летнего туриста из России, передает РИА «Новости». Поводом послужила публикация в интернете кадров с митинга Комитета национального освобождения Западного Папуа. Правоохранители сочли, что подобная деятельность нарушает условия туристической визы.
Мужчина прибыл на остров Бали 3 июля, его документы действовали до конца августа. «Индонезия открыта для иностранных туристов, однако существуют правила, которые необходимо соблюдать. Когда человек въезжает в страну как турист, его деятельность, разумеется, должна соответствовать выданному разрешению», – заявил генеральный директор иммиграционной службы Индонезии Хендарсам Марантоко.
Высланный гражданин признался, что 15 августа находился в городе Вамена и документировал происходящее для своих личных блогов. В ходе расследования выяснилось, что за период с 2024 по 2026 год он посетил регион около десяти раз. Частые визиты иностранец объяснял интересом к местной культуре и наличием друзей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне власти Бали рекомендовали депортировать российского туриста из-за скандалов в отеле.
В прошлом году посольство России предупредило сограждан о массовых проверках документов индонезийскими правоохранителями.
Весной 2025 года Генпрокуратура сообщила о выдворении другого россиянина из этой страны.