Медведев: При поддержке «Единой России» обновят более 17 тысяч отделений почты

Tекст: Валерия Городецкая

Это решение принято по инициативе партии в рамках исполнения поручения президента, сообщается на сайте «Единой России».

«В целом, задачу по модернизации сельских отделений мы решаем достаточно давно – и в рамках ряда поручений Главы государства. В рамках Народной программы, напомню, с 2021 года приведено в порядок около 3,5 тыс. отделений», – заявил Медведев.

Руководитель партийной фракции в Госдуме Владимир Васильев отметил успешный опыт ремонта социальных объектов, который теперь применяется для почты. Он привел в пример отделение в Тверской области, построенное за 30 дней с двукратной экономией. По его словам, выделенные средства позволят быстрее и дешевле модернизировать более 17 тыс. сельских отделений.

Гендиректор АО «Почта России» Михаил Волков подчеркнул социальную значимость компании. Он добавил, что почта работает на всей территории страны, обеспечивая географическое равенство для всех граждан независимо от рентабельности территорий.

Напомним, правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект для модернизации сервисов «Почты России».

Депутаты одобрили данный документ о мерах поддержки предприятия в первом чтении.

Позже вице-премьер Дмитрий Григоренко анонсировал разработку второго пакета помощи почтовому оператору.