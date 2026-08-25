Я нарочно не называю имен и не обсуждаю, кто высказался за приезд американского рэпера в Россию, а кто – против. Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.12 комментариев
В Израиле задержали подозреваемых в убийстве «главы кавказской мафии»
В Израиле задержали подозреваемых в убийстве «главы кавказской мафии» Юшваева
В Израиле спецназ задержал подозреваемых в резонансном убийстве известного криминального авторитета Яниса Юшваева, которого застрелили на автозаправочной станции.
Правоохранительные органы Израиля задержали нескольких фигурантов дела об убийстве известного криминального авторитета Яниса Юшваева, передает РИА «Новости». Погибший был известен в преступном мире как «глава кавказской мафии».
Преступление произошло 23 августа на автозаправочной станции вблизи города Кейсария, где Юшваев был застрелен.
«После проведения разведывательных действий следователей и оперативников прибрежного округа полиции бойцы спецподразделения пограничной полиции арестовали подозреваемых в убийстве, которое произошло позавчера в Кейсарии», – сообщили в пресс-службе израильской полиции.
Неизвестный застрелил предпринимателя Яниса Юшваева на территории автозаправочной станции у поселка Кесария.