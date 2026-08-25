Я нарочно не называю имен и не обсуждаю, кто высказался за приезд американского рэпера в Россию, а кто – против. Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.12 комментариев
Сторонники Кочаряна вышли к суду в Ереване поддержать сына политика
В Ереване у здания суда собрались сторонники экс-президента Роберта Кочаряна, ожидая решения о мере пресечения для его сына Седрака по делу об отмывании денег.
У здания суда в Ереване, куда доставили Седрака Кочаряна для избрания меры пресечения, собрались сторонники экс-президента Армении, передает РИА «Новости». Среди поддержавших семью – родственники, соратники и депутаты от фракции «Армения».
«У меня сложилось впечатление, что Никол Пашинян хочет нейтрализовать все очаги сопротивления, национальные очаги, носителей национальной идеологии, лидеров», – заявил член фракции «Армения» Месроп Манукян.
Антикоррупционный комитет обвиняет Роберта Кочаряна в злоупотреблении должностными полномочиями, отмывании денег и получении взятки в особо крупном размере. Его сыну вменяют легализацию средств, пособничество в злоупотреблении полномочиями и получении взятки.
Сторонники бывшего главы государства называют уголовное преследование политическим заказом премьер-министра Никола Пашиняна. Ранее армянское издание «Ишханутюн» сообщало, что правоохранительные органы получили указание начать атаку на Кочаряна и его семью.
После серии обысков бывшего президента Армении Роберта Кочаряна доставили в Антикоррупционный комитет.
Сотрудники ведомства предъявили бывшему главе государства официальное обвинение.
Позже Кочаряна срочно госпитализировали прямо из здания учреждения.