Сторонники Кочаряна вышли к суду в Ереване поддержать сына политика

Tекст: Вера Басилая

У здания суда в Ереване, куда доставили Седрака Кочаряна для избрания меры пресечения, собрались сторонники экс-президента Армении, передает РИА «Новости». Среди поддержавших семью – родственники, соратники и депутаты от фракции «Армения».

«У меня сложилось впечатление, что Никол Пашинян хочет нейтрализовать все очаги сопротивления, национальные очаги, носителей национальной идеологии, лидеров», – заявил член фракции «Армения» Месроп Манукян.

Антикоррупционный комитет обвиняет Роберта Кочаряна в злоупотреблении должностными полномочиями, отмывании денег и получении взятки в особо крупном размере. Его сыну вменяют легализацию средств, пособничество в злоупотреблении полномочиями и получении взятки.

Сторонники бывшего главы государства называют уголовное преследование политическим заказом премьер-министра Никола Пашиняна. Ранее армянское издание «Ишханутюн» сообщало, что правоохранительные органы получили указание начать атаку на Кочаряна и его семью.

После серии обысков бывшего президента Армении Роберта Кочаряна доставили в Антикоррупционный комитет.

Сотрудники ведомства предъявили бывшему главе государства официальное обвинение.

Позже Кочаряна срочно госпитализировали прямо из здания учреждения.