Государства – это социальные организмы, и точно так же, как обычные люди, могут стать жертвой телефонных мошенников. И механизмы тут не особо различаются. Вот только речь идет не о разовой потере средств, а о системном использовании находящихся в распоряжении государства средств.0 комментариев
Песков: Кремль скоро назовет дату визита американских переговорщиков
Песков: Кремль своевременно объявит дату визита Уиткоффа и Кушнера
Российские власти пообещали в скором времени назвать точную дату приезда спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Кремль своевременно проинформирует общественность о сроках визита представителей американской администрации в Россию, передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что работа над согласованием графика ведется.
«Мы сообщим об этом», – ответил Песков на вопрос журналистов о том, определена ли уже дата приезда американских переговорщиков.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили перспективы украинского урегулирования во время телефонного разговора 4 июля. В ходе беседы американский лидер отметил, что Уиткофф и Кушнер готовы посетить Москву в удобное время.
Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Юрий Ушаков допустил приезд американских переговорщиков в Москву после подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее объяснил отсутствие точных сроков визита подготовкой этого документа в Швейцарии.
Министр иностранных дел Сергей Лавров анонсировал прибытие Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию в обозримом будущем.