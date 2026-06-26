Когда-то Запад, не стесняясь, выставлял всей планете свои требования. Теперь пора задуматься об ответных шагах. Если мы не будем мечтать сами, свои мечты нам обязательно навяжут другие.0 комментариев
Журналист Карлсон: Трамп считает конфликт на Украине вредным для США
Президент США Дональд Трамп считает конфликт на Украине абсолютно абсурдным и крайне невыгодным для Вашингтона из-за стремительного сближения Москвы с Пекином, заявил консервативный американский журналист Такер Карлсон в эфире YouTube-канала.
По словам Карлсона, президент США не испытывал ненависти к Зеленскому по текущей ситуации, но считает, что конфликт был абсурдным, передает РИА «Новости».
«Весь этот конфликт – абсурд. Это плохо для США. Он сказал, что все, что вы делаете – это подталкиваете Россию к Китаю. <…> Конечно, для нас это катастрофа. Он видел это очень ясно», – отметил Карлсон.
Журналист считает, что тяжелые последствия для украинцев частично лежат на совести американских властей.
«Украины больше нет. Мужское население Украины истощено, оно мертво», – заявил Карлсон.
По его словам, мужское население страны полностью истощено из-за действий тех, кто активно поддерживает продолжение боевых действий.
Ранее журналист Такер Карлсон констатировал поражение Вашингтона в противостоянии с Москвой.
Президент Франции Эммануэль Макрон 19 июня заявил о якобы изменении позиции Трампа по украинскому кризису.
На саммите G7 американский лидер предложил европейским союзникам сделку по поддержке Киева в обмен на помощь с Ираном.
Ранее в середине июня президент США в телефонном разговоре с Владимиром Путиным подтвердил готовность содействовать разрешению украинского конфликта.