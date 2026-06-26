Tекст: Вера Басилая

По словам Карлсона, президент США не испытывал ненависти к Зеленскому по текущей ситуации, но считает, что конфликт был абсурдным, передает РИА «Новости».

«Весь этот конфликт – абсурд. Это плохо для США. Он сказал, что все, что вы делаете – это подталкиваете Россию к Китаю. <…> Конечно, для нас это катастрофа. Он видел это очень ясно», – отметил Карлсон.

Журналист считает, что тяжелые последствия для украинцев частично лежат на совести американских властей.



«Украины больше нет. Мужское население Украины истощено, оно мертво», – заявил Карлсон.



По его словам, мужское население страны полностью истощено из-за действий тех, кто активно поддерживает продолжение боевых действий.

Ранее журналист Такер Карлсон констатировал поражение Вашингтона в противостоянии с Москвой.

Президент Франции Эммануэль Макрон 19 июня заявил о якобы изменении позиции Трампа по украинскому кризису.

На саммите G7 американский лидер предложил европейским союзникам сделку по поддержке Киева в обмен на помощь с Ираном.

Ранее в середине июня президент США в телефонном разговоре с Владимиром Путиным подтвердил готовность содействовать разрешению украинского конфликта.







