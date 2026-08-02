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    2 августа 2026, 22:45 • Общество

    В борьбу с украинскими дронами вступает народное ополчение

    В борьбу с украинскими дронами вступает народное ополчение
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Борис Джерелиевский

    Ответом на террористические атаки ВСУ по российской гражданской инфраструктуре стало массовое формирование по всей стране мобильных огневых групп из местного населения. Как действуют и чем вооружаются эти группы – и с помощью каких оружейных систем их эффективность уравнивается с результатами аналогичных подразделений в составе Минобороны?

    Российские регионы активно подхватили идею Минобороны по созданию новых структур для защиты от ударов украинских дальнобойных БПЛА – мобильных огневых групп (МОГ). Работа МОГов в рамках Минобороны уже показала свою эффективность. В частности, Минобороны в конце июля отчитывалось, что «благодаря успешной работе мобильных огневых групп группировки войск "Днепр" передвижение по трассе Р-280 "Новороссия" стало безопасным для гражданского населения».

    Теперь по всей стране создаются МОГи и с участием гражданских лиц. Особенно активно этот процесс идет в последнее время, вместе с усилением террористических атак ВСУ по российской гражданской инфраструктуре. Например, на уходящей неделе было объявлено о начале формирования мобильных огневых групп в Краснодарском крае.

    В администрации региона подчеркнули, что участники МОГов подпишут контракт с Минобороны, но при этом гарантированно не будут отправлены в зону СВО. В свободное от дежурств время они будут продолжать трудиться на своих рабочих местах, а помимо зарплаты ежемесячно получать по 50 тысяч рублей. Территориальная и профессиональная привязка очень важна, поскольку едва ли может быть более серьезная мотивация, чем защита того, с чем непосредственно связана твоя жизнь.

    Аналогичные группы уже созданы или же создаются и в ряде других регионов – в частности, в Карелии, Рязанской области, Марий Эл, Ленинградской области, Забайкалье. В Липецкой области в состав МОГ, подписав контракт с Минобороны, не так давно вступили заместители губернатора региона, мэр Липецка и ряд других региональных чиновников. В ближайшее время они пройдут спецподготовку и боевое слаживание, и затем будут посменно заступать на боевое дежурство в составе мобильных огневых групп.

    2 августа с участием мобильных огневых групп, например, был успешно отражен удар украинских БПЛА по Башкирии. «Отразили еще одну массированную атаку беспилотников на предприятия республики. Силами Минобороны, охраны предприятий и мобильных огневых групп «БАРСа» сбиты 25 БПЛА», – сообщил губернатор региона Радий Хабиров.

    Хотя все бойцы региональных МОГов подписывают контракт с МО, что позволяет вооружать их боевым оружием, они несут службу по месту жительства, без отрыва не только от своих семей, но и работы. И это снимает большинство ограничений, как с добровольцев, так и с военного ведомства.

    Базовое вооружение также не является проблемой – транспортом для МОГа может быть любой пикап или грузовик, а для их вооружения пригодны даже не самые современные, но все еще грозные пулеметы – ДШК, НСВ, СГ-43, даже «Максимы» (особенно в зенитных вариантах), ЗПУ-2 и ЗПУ-4, и даже ЗУ-23-2, которых все еще много на складах. Конечно, пулеметы нуждаются в современных прицельных комплексах, а в идеале – автоматических системах управления огнем, но платформы для их установки имеются в достатке.

    У «гражданских МОГов» есть и другие особенности. «Эффективность пулеметного огня против БПЛА ограничена. – говорит газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. – Результативность переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) несколько выше, но их успешное использование зависит от квалификации стрелков».

    Кто спорит – опытные бойцы Минобороны, которые действуют в составе «армейских» МОГов, лучше справляются со своей боевой задачей, чем гражданские ополченцы. Так и должно быть. Решением в таком случае становятся дроны-перехватчики с использованием искусственного интеллекта (ИИ).

    «В последнее время дроны–перехватчики стали дешевле ввиду массового производства в России. Они не очень тяжелые и объемные. Думаю, три БПЛА вполне можно брать на борт одного внедорожника МОГ. Кроме того, у каждой огневой группы в распоряжении должны быть прицелы ночного видения или хотя бы мощные прожекторы», – говорит Юрий Кнутов.

    В частности, на вооружение армейских МОГов уже поступают «Елки» – специализированные дроны-перехватчики. Замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров, давая оценку работе МОГов, не так давно подчеркивал, что наилучший результат в ВС РФ показывают мобильные огневые группы, оснащенные как огнестрельным оружием, так и дронами-перехватчиками. Такие же боевые инструменты неизбежно появятся и на вооружении региональных мобильных огневых групп.

    «Беспилотник «Елка» оснащен системой искусственного интеллекта для непосредственного поражения воздушной цели», – поясняет Юрий Кнутов. А для еще большего повышения боевых характеристик МОГов разработан модуль «Циклоп». Это комплекс, состоящий из пускового контейнера, в котором размещено от двух до десяти «Елок», поворотной платформы и оптико-электронной системы (ОЭС), способной распознавать объект с размахом крыла около 2 метров на дистанции 3 км. Комплекс интегрируется с любыми РЛС и способен принимать от них целеуказание, то есть может быть встроен в единую систему ПВО.

    Многозарядность модуля позволяет осуществлять залповый запуск «Елок» для отражения атаки роя дронов. Модулем можно управлять дистанционно, что значительно повышает безопасность оператора.

    Помимо этого, прямо сейчас, как рассказывает военкор Евгений Поддубный, создается инновационная система противовоздушной обороны, основанная на эшелонированных мобильных группах. По его словам, мобильные огневые группы будут выстраиваться на маршрутах пролета вражеских беспилотников, а не просто обеспечивать объектовую оборону.

    Вражеские дроны становятся все «умнее». Это требует от всех участников «охоты» на них действовать как единый организм, встроенный в единый оборонительный контур. Для перехвата могут применяться и сложные тактические схемы, когда, например, одни группы выступают в роли «загонщиков», направляя неприятельские беспилотники к позиции другой, основной засады.

    Юрий Кнутов считает, что в целом «нужно кратно нарастить число курсов обучения работе с дронами–перехватчиками. Нам нужно такое количество операторов таких БПЛА, чтобы хотя бы по одному из них можно было включить в состав каждой мобильной группы».

    В идеальном же варианте, как в свое время рассказывал газете ВЗГЛЯД специалист в области военной теории, аналитик ИМИ МГИМО Александр Асафьев,

    вся система поражения дальнобойных украинских БПЛА должна работать в автоматическом или полуавтоматическом режиме. Тогда будет не так уж важно, что является частью этой системы – «гражданский» МОГ или же «армейский», их эффективность будет сопоставима.

    Таким образом местные инициативы по созданию территориальных сил ПВО, подхваченные по всей России, при правильном подходе позволят снизить нагрузку с Вооруженных сил в этом вопросе и в целом повысить процент сбитых украинских БПЛА. Данная программа поможет без особого напряжения выставить столько МОГов, сколько необходимо, и включить их в общий контур противовоздушной обороны. Особенно если к их формированию и оснащению широко привлекать и бизнес, который сейчас жизненно заинтересован в защите от террористических атак с воздуха.

    Так народный энтузиазм и патриотизм получат подкрепление оснащением современным оружием, координацией и эффективным управлением – не только в зоне СВО, но и в своем родном регионе. И в любом случае главное – это люди. Они есть, и они готовы защищать свои города и поселки, свои заводы и дома.

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