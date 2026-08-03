Стартовал прием заявлений на участие в ДЭГ на выборах в Госдуму

Tекст: Антон Антонов

В 2026 году онлайн-голосование пройдет в 33 регионах и охватит около 48,4 млн избирателей, передает ТАСС.

Участвовать в ДЭГ смогут жители республик Алтай, Карелия, Коми, Крым, Марий Эл, Удмуртия и Чувашия, Алтайского и Пермского краев, а также Архангельской, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Калининградской, Калужской, Костромской, Курганской, Липецкой, Магаданской, Московской, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Псковской, Ростовской, Свердловской, Смоленской, Томской, Челябинской и Ярославской областей, Москвы и Ненецкого автономного округа.

В 32 регионах, использующих федеральную платформу ДЭГ, заявление на участие можно подать на портале госуслуг с 3 августа до 14 сентября.

В течение этого периода избиратель сможет отозвать поданное заявление, после чего необходимо дождаться уведомления о его одобрении. Если заявление не будет отозвано, проголосовать можно будет только дистанционно.

Жители Москвы также смогут голосовать онлайн, но в столице применяется собственная платформа ДЭГ на портале mos.ru, поэтому подавать отдельное заявление москвичам не потребуется.

С 3 августа до 14 сентября будет действовать механизм «Мобильный избиратель», позволяющий подать заявление о голосовании по месту нахождения. Иногородние граждане, выбравшие Москву местом голосования на выборах в Госдуму, смогут проголосовать в столице без предварительного выбора участка, но только по федеральному избирательному округу.

Кроме того, жители Мордовии, Тувы, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областей смогут отдать голоса на организованных в Москве участках на выборах глав своих регионов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, единый день голосования состоится с 18 по 20 сентября текущего года с возможностью использования дистанционного электронного формата.



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