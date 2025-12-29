Вместо опоры на православие и традиционные конфессии режиссер Владимир Бортко призывает внедрить в стране новую искусственную антирелигиозную идеологию, по принципу радикальных реформ в духе ранней советской власти.15 комментариев
Экс-депутат из Финляндии с супругой получили в России статус беженцев
Финский политик Ано Туртиайнен с супругой Минной Маритой получили статус получили удостоверения беженцев на территории Российской Федерации, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Его семья подвергалась преследованиям со стороны финских властей. Ано Туртиайнен принял решение переехать в Россию. В соответствии с Федеральным законом от 19 февраля 1993 г. № 4528-1 «О беженцах» супруги получили статус беженцев на территории Российской Федерации», – сообщила она в Telegram-канале.
Волк уточнила, что финский политик основал и возглавлял политическую партию «Власть принадлежит народу», выступавшую за сохранение отношений между Россией и Финляндией и против вступления страны в НАТО.
По словам Туртиайнена, он был одним из семи проголосовавших против вступления Финляндии в НАТО, после чего жизнь его семьи на родине стала непростой.
Удостоверения беженцев вручил семье Туртиайнен начальник отдела по вопросам беженцев, временного убежища и вынужденных переселенцев УВМ ГУ МВД России по Москве Алексей Журин, за что его поблагодарили финские беженцы.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, с начала года более 12,5 тыс. проживающих за границей соотечественников выразили желание переехать в Россию по госпрограмме добровольного переселения. МИД России объяснил переселение жителей из недружественных стран в Россию.
Кроме того, газета ВЗГЛЯД отмечала, что одним из политических феноменов 2025 года в Польше выглядит рост популярности сил, выступающих за налаживание отношений с Россией.