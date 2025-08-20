Зеленский проиграл войну, но «битва за Берлин» – взятие Киева – еще впереди. И здесь Россия сделает ставку не на штурм, а на дипломатию. Потому что Киев для нас важнее любого Берлина.0 комментариев
По факту травмирования ребенка на эскалаторе в Екатеринбурге возбуждено дело
Вечером 19 августа в торговом центре на улице Академика Шварца в Чкаловском районе Екатеринбурга малолетний ребенок получил травму на эскалаторе, сообщил в Telegram-канале полиции глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
Он сообщил, что, по словам очевидцев, скорая помощь прибыла на место ЧП через семь минут. Травмированную часть руки врачи быстро убрали в лед и вместе с ребенком доставили в девятую горбольницу Екатеринбурга, где проводится операция по спасению мальчика.
«Сегодня вечером женщина, 1983 года рождения с двумя малышами пришла в торговый центр, детей держала за руки, на мгновение отвлеклась и потеряла ребенка из виду, в этот момент и случилась беда. Гражданка проследовала с потерпевшим сыном в больницу. Представители МВД и СКР ведут тщательное разбирательство», – сообщил полковник Горелых.
Следственный отдел СК по Свердловской области возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи вместе с полицией и контролирующими органами выясняют детали случившегося, изучают документы по обслуживанию эскалатора и устанавливают степень тяжести травмы ребенка.
В полиции уточнили, что семья пострадавшего ребенка благополучная, на учете не состоит, полная, родители воспитывают трех несовершеннолетних детей, мать – в декретном отпуске.
Как сообщала ранее газета ВЗГЛЯД, в ТЦ «Ботаника Молл» на юге Екатеринбурга ребенок получил травмы, попав рукой в эскалатор при спуске.