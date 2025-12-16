«Роскосмос» выбрал участок для будущей лунной базы

«Роскосмос»: Лунную базу перед полетом человека полностью соберут роботы

Tекст: Мария Иванова

Роскосмос планирует полностью автоматизировать процесс строительства лунной базы: сборку будущего объекта обеспечат роботы, передает РИА «Новости».

Заместитель директора департамента космических систем Роскосмоса Денис Кутовой подчеркнул, что речь идет о самой сложной и инновационной технике, к разработке которой привлекают научные институты и частные компании.

Комплекс включает в себя специальный луноход, занимающийся развертыванием и подключением различных элементов базы к ядерной энергоустановке, которая обеспечит энергией все объекты, включая научные аппараты, луноход-исследователь и будущую лунную обсерваторию.

По словам Кутового, база будет полностью готова до прилета первых космонавтов, которые смогут подключиться к функционирующей станции.

Кутовой рассказал, что федеральный проект «Космическая наука» предусматривает запуск 16 научных аппаратов до 2036 года, при этом шесть отправятся на Луну, а четыре совершат посадку на поверхность спутника. Ранее специалисты определили наиболее перспективную область размещения лунной базы – это место планируется изучать луноходом в рамках программы «100 проектов будущего России».

Кутовой добавил, что согласно нацпроекту «Космос» планируется запуск шести автоматических лунных станций, четыре из которых высадятся на поверхность Луны, а две будут работать на орбите.

Ранее во вторник первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что лунная станция с ядерной энергетической установкой откроет России новые возможности для исследования космоса.

Россия и Китай ведут совместную разработку электростанции для Международной научной лунной станции.

Россия решила отправить на Луну обсерваторию с аналогом Wi-Fi пятого поколения.