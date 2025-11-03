  • Новость часаМишустин и Ли Цян подписали девять совместных документов
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов ИИ превратил эмпатию в подписку

    Прогресс и партнерство с ИИ во имя развития было возможным. Технически достижимым. Но это структурно заблокировано теми, кто контролирует платформы. Решённая проблема не приносит прибыли. А человек, который платит за иллюзию присутствия вместо реального решения – приносит.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Как украинские пропагандисты убеждают мир, что Украина не проигрывает

    Украинцам было бы странно сохранять оптимизм, видя ситуацию в стране и читая, что пишут журналисты о катастрофической ситуации на многих участках фронта. В свете этого политики и пропагандисты ЗЕкоманды выдвинули новый нарратив: «Украина не проигрывает, Россия не побеждает».

    Глеб Простаков Глеб Простаков Российский фондовый рынок на пути к суверенизации

    С уходом иностранцев российский фондовый рынок кардинально изменил облик. Теперь на нем доминируют «физики» – физические лица с малым или средним капиталом. А они эмитентам гораздо менее интересны. Но удваивать фондовый рынок как-то надо.

    3 ноября 2025, 14:50 • Новости дня

    Глава Роскосмоса рассказал о совместных лунных проектах России и Китая

    Глава Роскосмоса Баканов рассказал о совместных лунных проектах с Китаем

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия и Китай ведут совместную разработку электростанции для будущей международной станции на Луне, подтверждено сохранение согласованных планов, сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

    Россия и Китай продолжают координированные действия для создания лунной станции, передает ТАСС.

    Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов отметил, что эти усилия строго соответствуют достигнутым в мае договоренностям, заключенным во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву.

    «В мае при визите господина Си Цзиньпина в Москву было подписано соответствующее соглашение о реализации. И мы движемся ровно в рамках этих договоренностей. [РФ и КНР] совместно реализовывают проекты создания электростанций», – сказал Баканов.

    В дополнение к лунным инициативам, Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян согласовали ряд документов по кооперации двух стран, включая дорожную карту по спутниковой навигации. В мае между «Роскосмосом» и Китайской национальной космической администрацией был оформлен меморандум о строительстве электростанции для будущей Международной научной лунной станции. В «Роскосмосе» сообщили, что на новой станции планируется проведение фундаментальных научных исследований и тестирование технологий для длительной беспилотной работы, а также для потенциального присутствия человека на Луне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главы правительств России и Китая подписали девять соглашений, включая дорожную карту сотрудничества по спутниковой навигации на 2026–2030 годы.

    Спасательные силы Тихоокеанского флота совместно с представителями Роскосмоса и Росавиации провели тактико-специальное учение по обнаружению и эвакуации спускаемого космического аппарата при аварийной посадке в Японском море.

    Роскосмос ранее объявил сроки разработки российской многоразовой ракеты «Корона».

    2 ноября 2025, 12:52 • Новости дня
    Ученые сообщили о мощных ударах по «инопланетному кораблю» 3I/ATLAS

    Ученые ИКИ РАН установили связь ускорения 3I/ATLAS со вспышками на Солнце

    Ученые сообщили о мощных ударах по «инопланетному кораблю» 3I/ATLAS
    @ International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/Shadow the Scientist/wikipedia.org

    Tекст: Мария Иванова

    В период сближения с Солнцем объект 3I/ATLAS подвергся как минимум пяти мощным выбросам солнечной плазмы, что могло повлиять на его траекторию, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

    Дополнительное негравитационное ускорение «межзвездного корабля» 3I/ATLAS может быть вызвано ударами крупных солнечных вспышек, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, передает Telegram-канал лаборатории.

    По данным ученых, при приближении к перигелию объект подвергся минимум пяти мощным выбросам солнечной плазмы, зарегистрированным с 23 по 27 октября.

    Особенно выделяется удар от 24 октября, вызванный сильной солнечной вспышкой класса X. Эта вспышка произошла на обратной стороне Солнца за двое суток до инцидента с 3I/ATLAS, уточняют специалисты.

    Ученые подчеркивают, что передача явного импульса ядру кометы от солнечного ветра исключена: плотность плазмы слишком мала для заметного кинетического воздействия. Однако высокотемпературная плазма – до 1 млн градусов – могла значительно нарушить структуру кометного хвоста и повлиять на режим испарения газа и пыли, что формирует реактивную тягу кометы.

    Как отмечает лаборатория, солнечные центры активности, оказывавшие влияние на 3I/ATLAS, теперь поворачиваются к Земле – их наблюдение уже началось. Утром спутники, находящиеся возле нашей планеты, зафиксировали первые сильные солнечные вспышки. По прогнозу специалистов, на предстоящей неделе земную атмосферу могут ждать новые испытания связанных с этим явлений.

    Напомним, в воскресенье на Солнце возобновились вспышки четвертого уровня активности.

    Ученые 22 октября заявляли, что облако плазмы через двое суток накроет межзвездную комету 3I/ATLAS.

    Ранее астрономы зафиксировали аномальную эволюцию этой кометы.

    1 ноября 2025, 08:22 • Новости дня
    Мантуров объяснил спад торговли России и Китая

    Мантуров объяснил снижение товарооборота России и Китая внешними факторами

    Tекст: Вера Басилая

    Снижение товарооборота между Россией и Китаем в текущем году на 9,4% связано с рыночной конъюнктурой и негативными внешними факторами, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.

    По словам Мантурова, снижение объема товарооборота между Россией и Китаем в 2025 году связано с рыночной конъюнктурой и негативными внешними факторами, передает РИА «Новости».

    На 12-м заседании межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству он отметил, что за последние четыре года объем двусторонней торговли вырос более чем в два раза – до 245 млрд долларов. При этом в текущем году отмечается некоторое снижение этого показателя.

    Мантуров подчеркнул, что для возвращения к позитивной динамике обеим странам необходимо приложить дополнительные усилия. По словам первого вице-премьера, это поможет возобновить режим роста в торговых отношениях.

    По информации китайского таможенного управления, товарооборот России и Китая по итогам прошлого года увеличился на 1,9% к 2023 году и достиг рекордных 244,819 млрд долларов. Однако за первые три квартала текущего года этот показатель снизился на 9,4% в годовом выражении, составив 163,621 млрд долларов.

    Также на заседании комиссии участники заявили о необходимости укреплять инвестиционные связи между странами и создавать справедливую, прозрачную и предсказуемую деловую среду. Мантуров добавил, что это обязательное условие для расширения производственной и технологической кооперации, развития транспортной инфраструктуры и наращивания взаимной торговли между Россией и Китаем.

    Вице-премьер России Денис Мантуров прибыл в Пекин для участия в заседании межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству.

    Визит в Китай первого вице-премьера России стал частью подготовки к подписанию важных соглашений между Россией и Китаем.

    Премьер-министр России Михаил Мишустин посетит Китай 3–4 ноября и проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

    3 ноября 2025, 09:00 • Видео / Время удивительных историй
    История советской роскоши. Почему в СССР скупали ковры и хрусталь

    Роскошь по-советски. Какой хотели видеть шикарную жизнь основатели молодого Советского государства? Долгий XIX век с его красивой жизнью, прекрасной эпохой и всеми атрибутами буржуазной счастливой жизни ушел в небытие в 1914 году с началом Первой мировой войны. Но в революционной среде эта блестящая эпоха вызывала двоякое отношение. Русская революция произошла не только в политике, в армии, в государственном устройстве, но и в культуре. И культурная революция состоялась даже раньше, чем непосредственно политические изменения в стране.

    1 ноября 2025, 09:58 • Новости дня
    Маск рассказал о запрете Байдена спасать астронавтов с МКС до выборов

    Маск рассказал о приказе Байдена не спасать экипаж Starliner до выборов

    Маск рассказал о запрете Байдена спасать астронавтов с МКС до выборов
    @ Public Domain

    Tекст: Вера Басилая

    Американский миллиардер Илон Маск рассказал, что администрация Джо Байдена запретила спасать экипаж Starliner до выборов президента США, несмотря на аварийную ситуацию.

    Джо Байден отдавал указание не проводить спасательную операцию для американских астронавтов на Международной космической станции до завершения выборов в США, сообщил миллиардер Илон Маск во время подкаста комика Джо Рогана, передает РИА «Новости».

    «Мне сказали, что из Белого дома были указания о том, что не следует предпринимать никаких попыток спасения до выборов», – отметил Маск.

    Он добавил, что объяснения подобного рода не стали для него неожиданностью со стороны экс-администрации США. Маск также согласился с Роганом, что подобные политические решения должны быть противозаконными.

    Астронавты Суни Уильямс и Бутч Уилмор в июне прошлого года стали первым испытательным экипажем нового корабля Boeing Starliner. Их миссия должна была завершиться в течение недели, однако неполадки с двигателем и утечка гелия при стыковке с МКС привели к затяжному тесту.

    Ранее датский астронавт Андреас Могенсен заявил, что слова Илона Маска о якобы оставленных по политическим причинам астронавтах НАСА на орбите являются ложью.

    Космический корабль Crew Dragon Freedom с экипажем миссии Crew-9, среди которых был и российский космонавт Александр Горбунов, завершил миссию и успешно приводнился у побережья Флориды 19 марта.

    3 ноября 2025, 06:30 • Новости дня
    Мишустин прибыл в Китай
    Мишустин прибыл в Китай
    @ Правительство России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Ханчжоу на переговоры с главой правительства Китая Ли Цяном, сообщают информационные агентства.

    Мишустин прибыл в Китай для участия в 30-й регулярной встрече глав правительств двух стран. Возле трапа самолета были подняты государственные флаги России и Китая, передает ТАСС.

    Глава российского правительства был встречен чрезвычайным и полномочным послом России в Китае Игорем Моргуловым, генеральным консулом Российской Федерации в Шанхае Дмитрием Лукьянцевым, чрезвычайным и полномочным послом Китая в России Чжаном Ханьхуэем и губернатором провинции Чжэцзян Лю Цзе.

    В рамках визита Мишустина запланированы переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном сначала в формате тет-а-тет, затем с участием членов делегаций обеих стран. По итогам переговоров предстоит подписание ряда двусторонних документов, касающихся сотрудничества между Россией и Китаем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу первый вице-премьер Денис Мантуров прибыл в столицу Китая для участия в 12-м заседании межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству. Комиссию с китайской стороны возглавляет вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян.

    1 ноября 2025, 04:45 • Новости дня
    Ученые описали траекторию полета замеченного над Подмосковьем метеорита

    Tекст: Катерина Туманова

    Утром 27 октября в центральной России был зафиксирован яркий болид, фрагменты которого, вероятно, достигли поверхности Земли вблизи населенных пунктов или трассы между ними, сообщили ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале.

    «Фрагменты московского тела выпали в окрестностях населенных пунктов Боровичи, Максатиха, Пестово, Удомля. Часть фрагментов могла долететь до трассы М-11 Москва-Санкт-Петербург», – сказано в сообщении.

    Ученые отметили, что метеорит железного или железно-каменного происхождения размером около метра вошел в атмосферу Земли на скорости примерно 35 км/с под углом 14 градусов. Траектория движения определялась по измерениям с камер в Жуковском и Калязине. Свечение началось на высоте 150 км над городом Тотьма Вологодской области.

    Двигаясь с востока на запад, метеорит прошел над Вологдой, Череповцом и севером Рыбинского водохранилища, после чего около города Пестово на 20-й секунде видимого полета был разрушен серией мощных взрывов на высоте 42 км.

    Через четыре секунды объект был окончательно разрушен на высоте около 32 км, а оставшиеся фрагменты выпали вдоль движения в районе населенных пунктов Боровичи, Вышний Волочок, Максатиха, Пестово и, вероятно, к северу от Удомли. Некоторая часть фрагментов могла долететь до трассы М-11 «Нева» Москва–Петербург.

    На земле, по оценкам специалистов, могли оказаться множественные небольшие обломки размером около сантиметра и несколько крупных частей – до размеров баскетбольного мяча. Траектория отслеживалась до высоты 24 км, после чего фрагменты пропали с камер наблюдения. Место падения изобилует болотами и труднопроходимыми лесами, но металлическая природа метеорита, возможно, облегчит поиски его остатков.

    В каталогах сближений крупных объектов за период с 26 по 28 октября кандидаты на роль московского болида отсутствуют. Вопрос сопоставления с объектом US6 остается открытым, а вероятность того, что это был космический аппарат DRO-B, практически исключена.

    Ученые указывают на нестандартные особенности орбиты болида и выражают надежду на появление научных работ, которые позволят определить его происхождение и классификацию.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, жители сразу нескольких городов Московской области утром в понедельник заметили необычный светящийся объект. Астрономы зафиксировали длительное наблюдение и необычную фрагментацию объекта, прошедшего над несколькими городами Московской области. В ИКИ РАН выяснили, что НАСА закрыло доступ к данным об астероиде 2025 US6.

    1 ноября 2025, 06:35 • Новости дня
    Мантуров прибыл в Пекин для переговоров по инвестициям с Китаем
    Мантуров прибыл в Пекин для переговоров по инвестициям с Китаем
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Визит первого вице-премьера России Дениса Мантурова в Пекин стал частью подготовки к заседанию комиссии по инвестициям, в рамках которой ожидается подписание важных соглашений между Россией и Китаем.

    В субботу Денис Мантуров прибыл в столицу Китая для участия в 12-м заседании межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству. С китайской стороны комиссию возглавляет вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян, передает РИА «Новости».

    Мероприятие, как отмечают в секретариате Мантурова, пройдет в Пекине в Доме народных собраний. Работа комиссии предусматривает обсуждение вопросов двустороннего инвестиционного взаимодействия как в узком, так и в широком составе.

    По результатам заседания российская и китайская стороны подпишут ряд двусторонних документов, которые, по словам организаторов, будут способствовать дальнейшему развитию сотрудничества.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава правительства Михаил Мишустин распорядился отправить делегацию во главе с Мантуровым в Китай. Торговля продукцией агропромышленного комплекса между Россией и Китаем выросла на 15% за первые девять месяцев этого года, сообщило правительство России. Дмитриев сообщил о 86 новых инвестпроектах России и Китая.


    2 ноября 2025, 09:20 • Новости дня
    Чернышенко сообщил о планах включить порт Нинбо в торговые проекты с Китаем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия готова включить порт Нинбо в инициативы по расширению торговли с Китаем, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

    По его словам, Россия готова включить крупнейший китайский порт Нинбо-Чжоушань в стратегические инициативы по расширению торгового сотрудничества между двумя странами, передает ТАСС.

    Чернышенко подчеркнул: «Мы нацелены на практическое взаимодействие и конкретные результаты. Готовы включить порт Нинбо в стратегические инициативы по расширению торговли между Китаем и Россией, по диверсификации экспортных маршрутов, в том числе Северного морского пути». Он также выразил уверенность, что развитие Северного морского пути станет одним из наиболее перспективных направлений для совместной работы.

    Порт Нинбо-Чжоушань считается крупнейшим в мире по грузообороту и лидирует в Китае по внедрению технологий умной логистики. В 2024 году объем переработки грузов достиг 1,37 млрд тонн, сообщили представители администрации порта.

    Главные направления грузоперевозок включают нефть, уголь, руду, зерно, жидкие химикаты и контейнеризированную продукцию. Порт Нинбо-Чжоушань имеет связи более чем с 600 портами в 190 странах, обеспечивая важнейшие международные транзитные потоки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мантуров объяснил спад торговли между Россией и Китаем объективными причинами. Мантуров прибыл в Пекин для переговоров по инвестициям с Китаем. Россия и Китай нарастили торговлю продукцией агропромышленного комплекса.

    3 ноября 2025, 13:49 • Новости дня
    Мишустин и Ли Цян подписали девять совместных документов

    Мишустин и Ли Цян на переговорах подписали девять совместных документов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На встрече в Ханчжоу главы правительств России и Китая заключили девять соглашений, включая совместное коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи премьер-министров двух стран.

    В ходе визита в Китай председателя правительства России Михаила Мишустина подписаны девять документов, передает ТАСС. Среди них – совместное коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств двух стран.

    Также в присутствии Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна были подписаны восемь дополнительных документов. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и заместитель премьера Госсовета КНР Хэ Лифэн подписали протокол заседания российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова с членом Госсовета КНР Шэнь Ицинь подписали протокол о гуманитарном сотрудничестве.

    В число соглашений вошли документы, касающиеся изменений к соглашениям в области таможенного сотрудничества и противодействия незаконному перемещению ядерных материалов, а также фитосанитарных требований при экспорте продукции из России в Китай.

    Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт и замруководителя Главного таможенного управления КНР  Чжао Цзэнлянь утвердили протоколы по машу и пшеничным отрубям.

    В рамках визита были подписаны и другие соглашения о сотрудничестве в инвестиционной, энергетической, транспортной, сельскохозяйственной сферах и в сфере средств массовой информации.

    Подписана дорожная карта сотрудничества России и Китая по спутниковой навигации на 2026–2030 годы, а также принято совместное заявление по итогам реализации предыдущей дорожной карты за 2021–2025 годы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Михаил Мишустин и Ли Цян начали переговоры в Ханчжоу.

    Ли Цян рассказал Мишустину о рае на земле в ходе встречи.

    Мишустин выразил уверенность в том, что отмена виз в Китай увеличит количество российских туристов по сравнению с прошлым годом.

    2 ноября 2025, 16:29 • Новости дня
    Индия осуществила запуск самого тяжелого военного спутника связи

    Индия запустила самый тяжелый спутник связи для нужд ВМС

    Tекст: Мария Иванова

    Индия вывела на геостационарную орбиту спутник связи GSAT-7R массой 4,4 тонны, который усилит возможности ВМС страны в Индийском океане.

    Индийская организация космических исследований (ISRO) успешно провела запуск самого тяжелого спутника связи для нужд ВМС страны, сообщает ТАСС.

    Новый аппарат GSAT-7R (CMS-03) массой 4,4 тонны был выведен на геостационарную орбиту ракетой-носителем LVM3, стартовавшей с космодрома на острове Шрихарикота.

    С запуском поздравил государственный министр науки и технологий Джитендра Сингх, который заявил: «Ракета LVM3-M5 несет спутник связи CMS-03, самый тяжелый из когда-либо запущенных с территории Индии на геосинхронную орбиту. ISRO продолжает демонстрировать один успех за другим».

    По информации министерства обороны Индии, новый спутник GSAT-7R стал самым современным среди всех уже имеющихся в арсенале ВМС. В военном ведомстве особенно подчеркнули, что эти технологии значительно усилят потенциал флота в области космической связи и ситуационной осведомленности в морской зоне.

    GSAT-7R рассчитан на обеспечение стабильного и защищенного телекоммуникационного покрытия в регионе Индийского океана. По данным Минобороны Индии, система спутниковой связи позволит поддерживать устойчивую коммуникацию между кораблями, самолетами, подводными лодками и морскими оперативными центрами ВМС страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия в мае провела имитацию боя двух спутников в космосе.

    Премьер-министр Нарендра Моди объявил о планах подготовки 40-50 индийских космонавтов.

    Кроме того, Индия решила отправить в космос робота-гуманоида.

    2 ноября 2025, 10:48 • Новости дня
    На Солнце возобновились вспышки четвертого уровня активности

    ИКИ РАН: Сильные вспышки возобновились на Солнце после двухнедельного перерыва

    Tекст: Мария Иванова

    Яркая вспышка на Солнце наблюдалась в ночь на 2 ноября, она стала первой после двухнедельного затишья, сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

    Сильная вспышка уровня M1.0 произошла на восточном крае Солнца около 4.00 по московскому времени, передает ИКИ РАН. Это событие относится к четвертому из пяти классов солнечной активности и подпадает под категорию «сильных» вспышек. Мощность таких вспышек уступает только событиям самого высокого, X-класса.

    Вспышка продолжалась около 11 минут, с 3.26 до 3.37 по московскому времени, и не оказала влияния на Землю. Последний раз подобная активность наблюдалась в середине октября, после чего был двухнедельный перерыв.

    Согласно прогнозу, ночная вспышка может стать началом длительного, минимум недельного периода повышенной солнечной активности. Ожидается, что пик всплеска придется на промежуток с 3 по 9 ноября. На данный момент к Земле выходят два крупных центра активности, которые видны по огромным магнитным петлям высотой до 300 тыс. километров.

    Как отмечают в лаборатории, область с номером 4272 в каталоге была особенно активна на обратной стороне Солнца, где взаимодействовала с межзвездной кометой 3I/ATLAS. Однако ночная вспышка произошла в другой, еще более крупной области, которая пока не получила свой номер и полностью не появилась с солнечного диска. Новая область, обладая значительным потенциалом, начнет влиять на Землю примерно с середины следующей недели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце октября четвертая за месяц магнитная буря, связанная с корональной дырой, привела к расширению полярных сияний до широт Москвы.

    До этого индекс вспышечной активности на Солнце впервые с начала года достиг нулевого значения.

    При этом вспышки из активного центра 4246 Солнца сдвинулись ближе к Земле.

    2 ноября 2025, 13:14 • Новости дня
    Чернышенко назвал новые приоритеты экономического сотрудничества с Китаем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Наращивание поставок природного газа по новым маршрутам стало одним из приоритетов для дальнейшего развития экономических связей между Россией и Китаем, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на пленарном заседании 29-го заседания российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств в рамках рабочего визита в КНР.

    По его словам, увеличение поставок природного газа по новым маршрутам выделяется как одно из самых перспективных направлений в сотрудничестве между Россией и Китаем, передает ТАСС. Чернышенко отдельно поблагодарил вице-премьера Госсовета КНР Хэ Лифэна за значительный вклад в развитие двусторонних договоренностей.

    Вице-премьер подчеркнул важность совместной работы над открытием китайского рынка для российской озимой пшеницы и ячменя, а также топливных пеллет. Он отметил, что расширение экспорта газа рассматривается как приоритет, тем более что данный вопрос уже обсуждался на уровне обеих стран.

    Чернышенко также обратил внимание на развитие совместных проектов промышленной кооперации – в автомобилестроении, лесопромышленном комплексе и направлении добычи и переработки редкоземельных металлов. По его словам, эти секторы открывают новые возможности для роста товарооборота.

    Еще одним важным аспектом взаимного диалога становятся культурные инициативы. В Китае регулярно проходят фестивали-ярмарки «Сделано в России» с выступлениями артистов и спортсменов. В августе в Пекине состоялась такая большая ярмарка накануне визита главы государства Владимира Путина, рассказал Чернышенко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил о планах включить крупнейший китайский порт Нинбо в торговые проекты России и Китая. Российские власти развивают сотрудничество с Китаем для увеличения грузооборота между странами. Стороны планируют расширить перевозки за счет использования инфраструктуры порта Нинбо.

    3 ноября 2025, 11:19 • Новости дня
    Ли Цян рассказал Мишустину о рае на земле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Встреча председателя Госсовета КНР с российской делегацией прошла в Ханчжоу, где Ли Цян поделился рассказом о своем родном крае и его успехах.

    Премьер Госсовета КНР Ли Цян поприветствовал премьер-министра России Михаила Мишустина и членов российской делегации в Ханчжоу.

    Ли Цян отметил: «Господин премьер-министр, я очень рад встретиться с вами и российскими коллегами в городе Ханчжоу. Это место, где я долго работал и жил. Китайцы часто говорят, что на небе есть рай, а на земле Ханчжоу. Это означает, что местные пейзажи столь очаровательны, а жизнь настолько комфортна, словно здесь – земной рай».

    Премьер подробнее рассказал, что Ханчжоу в последние годы сделал большой шаг вперед в научно-технических инновациях, а также превратился в новую платформу для открытости Китая внешнему миру, пишет ТАСС.

    Ли Цян подчеркнул, что проведение встречи с Мишустиным в Ханчжоу дает возможность российским гостям познакомиться с регионом и вместе найти новые направления для сотрудничества.

    Кроме того, глава китайского правительства напомнил, что провинция Чжэцзян, административным центром которой является Ханчжоу, является его малой родиной. В беседе с российским премьером Ли Цян поделился своей личной историей, отметив, что родился в июле 1959 года в уезде Жуйань, закончил Чжэцзянский сельскохозяйственный университет и прошел путь от сотрудника до губернатора Чжэцзяна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Ханчжоу на переговоры с главой правительства Китая Ли Цяном.

    В понедельник Мишустин и Ли Цян начали 30-ю регулярную встречу глав правительств двух стран с традиционной церемонии фотографирования в государственной резиденции «Сиху».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встречалась с Ли Цяном и просила Пекин использовать влияние для организации переговоров между Россией и Евросоюзом.

    3 ноября 2025, 08:04 • Новости дня
    Китай успешно вывел на орбиту спутник «Яогань-46»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-7А» с космодрома на острове Хайнань позволил Китаю вывести на орбиту спутник «Яогань-46» для мониторинга стихийных бедствий, говорится в сообщении Китайской корпорации космической науки и техники (CASC).

    Китай успешно осуществил запуск спутника дистанционного зондирования Земли «Яогань-46» с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-7А», передает РИА «Новости». Об этом сообщила Китайская корпорация космической науки и техники (CASC).

    Старт состоялся в 11.47 по местному времени (6.47 мск) с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. В CASC отметили: «Ракета-носитель »Чанчжэн-7А« успешно вывела спутник »Яогань-46« на заданную орбиту. Запуск прошел успешно».

    Новый спутник будут применять для предотвращения стихийных бедствий, смягчения их последствий, а также для исследований национальных земельных и водных ресурсов и в метеорологических целях.

    Это уже 605-я миссия ракет-носителей серии «Чанчжэн» за время их существования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай потребовал от США прекратить обвинять Россию и КНР в создании космической угрозы. Китай запустил космический корабль «Шэньчжоу-20» с тремя тайконавтами на борту. Пекин заявил о намерении вскоре запустить новую пилотируемую миссию к космической станции «Тяньгун».

    3 ноября 2025, 10:31 • Новости дня
    Мишустин и Ли Цян начали переговоры в Ханчжоу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян начали 30-ю регулярную встречу глав правительств двух стран с традиционной церемонии фотографирования в государственной резиденции «Сиху» («Западное озеро»).

    Встреча между премьер-министром Михаилом Мишустиным и главой Госсовета КНР Ли Цяном началась в государственной резиденции «Сиху» на Западном озере в Ханчжоу, передает ТАСС. Главы правительств двух стран начали мероприятие с традиционной церемонии фотографирования.

    После фотосессии Мишустин и Ли Цян прибыли в зал «Сянъи», где продолжили переговоры в формате «один на один», без участия делегаций. Это часть 30-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.

    В неформальной обстановке премьер-министры также пообщались до переговоров на одной из вилл резиденции, расположенной на берегу Западного озера, входящего во Всемирное наследие ЮНЕСКО. Визит Мишустина в Ханчжоу носит личный подтекст – Чжэцзян является родным краем Ли Цяна, который занимал ряд ключевых должностей в провинции с 1976 по 2016 годы.

    Город Ханчжоу также значим для председателя КНР Си Цзиньпина, занимавшего здесь посты секретаря Партийного Комитета и председателя Постоянного комитета провинциального собрания в 2002–2007 годах. Таким образом, приглашение Мишустина в административный центр провинции символизирует доверие и уважение со стороны китайского руководства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Ханчжоу для переговоров с главой правительства Китая Ли Цяном.

    3 ноября 2025, 09:42 • Новости дня
    Ученые спрогнозировали рост солнечных вспышек

    В ИКИ РАН заявили о росте активности солнечных вспышек

    Tекст: Мария Иванова

    В понедельник на фоне умеренно повышенной солнечной активности ожидается дальнейший рост числа вспышек, есть вероятность незначительных геомагнитных возмущений на Земле, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

    Активность солнечных вспышек продолжит расти в понедельник, передает ИКИ РАН.

    В Лаборатории солнечной астрономии института отметили, что за последние сутки геомагнитная ситуация оставалась спокойной, однако наблюдалось умеренное повышение вспышечной активности на поверхности Солнца.

    Ученые прогнозируют, что в течение ближайших суток на Земле могут быть зарегистрированы небольшие геомагнитные возмущения. При этом ожидается дальнейшее увеличение числа солнечных вспышек.

    Специалисты рекомендуют следить за обновлениями прогноза, так как такие вспышки могут повлиять на работу спутниковой связи и навигационных систем.

    Напомним,  накануне на Солнце возобновились вспышки четвертого уровня активности.

    Ученые отмечяали что в период сближения с Солнцем объект 3I/ATLAS подвергался как минимум пяти мощным выбросам солнечной плазмы.

    При этом в конце октября индекс вспышечной активности на Солнце впервые с начала года достигал нуля.

    Брошенные в России автозаводы нашли новых хозяев

    Почти все автомобильные заводы России, которые когда-то построили, а потом бросили иностранные концерны, восстановили полноценную работу, заявили в Минпромторге. Кто же заселился на заводы под Петербургом, Калугой и Калининградом и какой у них в этом был резон? Подробности

    Ужесточение антироссийской политики разнообразно раскололо Америку

    Глава МИД Сергей Лавров выразил недоумение тем, что президент США Дональд Трамп «опять ушел на позиции», которые давно отработаны, и требует заморозки конфликта, хотя прежде соглашался с позицией Москвы о выработке полноценного мирного договора. В чем причина перемен в политике Вашингтона? Почему там решили вернуться к практике давления на Россию? Подробности

    Как «дерзкое контрнаступление» ВСУ обернулось позором украинского спецназа

    Редчайший случай в зоне спецоперации: украинский спецназ предпринял попытку десантирования на вертолете в районе окруженного российскими войсками Красноармейска. Украинские СМИ стали заявлять о «дерзком контрнаступлении», но все быстро закончилось уничтожением всей группы ГУР ВСУ. Зачем в таком случае командование украинских сил спецопераций на самом деле устроило подобную авантюру? Подробности

    Европу склеивают «военным Шенгеном»

    Европа продолжает формирование «военного Шенгена» – специального режима для беспрепятственного перемещения войск и вооружений между странами ЕС. В рамках инициативы Брюссель планирует создать фонд транспортной техники для переброски военного оборудования между государствами. Однако чиновники в Европе поняли – за счет этих расходов можно решить старые транспортные проблемы своих регионов, если выдать их за военную необходимость. Но это не значит, что России можно ослабить бдительность. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

      Трамп довел американцев до голода

Порядка 40 млн американцев не смогут получить продовольственную помощь из-за затянувшегося шатдауна, большинство из них – дети из благополучных семей. США накрывает новая волна депрессии и всеобщего бардака, в чем обвиняют президента Дональда Трампа

      Уничтожение элитного спецназа ГУР Украины

Российские военные сорвали наглую операцию Главного управления разведки (ГУР) Украины, которое попыталось высадить элитный спецназ в километре от Красноармейска (Покровска), где сейчас идут тяжелые бои. Вся группа была ликвидирована. Есть версия, что главу ГУР Кирилла Буданова, внесенного в РФ в список террористов и экстремистов, специально подставили.

      Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

      Кто такие резервисты и как они служат

Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

      Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

      Сколько граммов в столовой ложке: полные таблицы и практические советы

Каждый, кто хоть раз пытался готовить без кухонных весов, знает: столовая ложка может стать настоящим спасением. Именно она помогает отмерить нужное количество муки, сахара или масла, когда под рукой нет мерной чашки. Но чтобы рецепты не превращались в угадайку, важно понимать, сколько граммов помещается в ложке разных продуктов. Несколько простых правил избавят от ошибок и помогут добиться идеального результата — будь то воздушные блины или хрустящее печенье.

      Димитриевская родительская суббота – это особый день в православном календаре, посвященный молитвенной памяти об усопших. Считается, что эта суббота завершает годовой круг поминальных дней и имеет глубокое историческое и духовное значение.

      Ретроградный Меркурий в ноябре 2025 года: как пережить сложный период и что можно, а чего нельзя делать

Осень 2025 года готовит классический астрологический сюжет – ретроградный Меркурий. Считается, что в этот период жизнь проверяет нас на прочность: техника выходит из строя в самый неподходящий момент, договоренности рушатся, а невинные фразы неожиданно приводят к конфликтам. Когда начинается и заканчивается ретроградный Меркурий в ноябре 2025 года, что это значит и как пройти этот период с минимальными потерями и максимальной пользой?

      США намерены начать испытания ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

      Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

      Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

