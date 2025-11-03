Глава Роскосмоса рассказал о совместных лунных проектах России и Китая

Глава Роскосмоса Баканов рассказал о совместных лунных проектах с Китаем

Tекст: Тимур Шайдуллин

Россия и Китай продолжают координированные действия для создания лунной станции, передает ТАСС.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов отметил, что эти усилия строго соответствуют достигнутым в мае договоренностям, заключенным во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву.

«В мае при визите господина Си Цзиньпина в Москву было подписано соответствующее соглашение о реализации. И мы движемся ровно в рамках этих договоренностей. [РФ и КНР] совместно реализовывают проекты создания электростанций», – сказал Баканов.

В дополнение к лунным инициативам, Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян согласовали ряд документов по кооперации двух стран, включая дорожную карту по спутниковой навигации. В мае между «Роскосмосом» и Китайской национальной космической администрацией был оформлен меморандум о строительстве электростанции для будущей Международной научной лунной станции. В «Роскосмосе» сообщили, что на новой станции планируется проведение фундаментальных научных исследований и тестирование технологий для длительной беспилотной работы, а также для потенциального присутствия человека на Луне.

Как писала газета ВЗГЛЯД, главы правительств России и Китая подписали девять соглашений, включая дорожную карту сотрудничества по спутниковой навигации на 2026–2030 годы.

