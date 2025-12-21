Сын Ратко Младича сообщил о критическом ухудшении состояния здоровья генерала

Tекст: Антон Антонов

Дарко Младич сообщил, что его отец более полутора лет фактически прикован к кровати, к уже существовавшим проблемам прибавились осложнения из-за долгого лежания и пролежни, передает РИА «Новости».

«Сейчас он настолько слаб, что велик риск услышать наихудшие вести, но с Божьей помощью он своей волей продолжает жить», – сказал Дарко Младич. Генералу проводят всего два коротких сеанса физиотерапии в неделю, этого недостаточно, добавил он.

В августе 2024 года Младич при попытке самостоятельно встать с кровати упал, получив сотрясение мозга и перелом носа. Он больше не встает самостоятельно. Иногда генерал может говорить с близкими по несколько часов, но иногда даже не способен произнести несколько предложений.

За время заключения в Гааге Младич перенес два инсульта и несколько хирургических операций. Представитель России в Совбезе ООН Мария Заболоцкая потребовала пересмотреть решение по делу Младича и передать генерала в Сербию либо освободить по гуманитарным причинам для полноценной паллиативной помощи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, генерал Младич 22 ноября 2017 года был приговорен Международным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ) к пожизненному тюремному заключению за геноцид, преступления против человечества и нарушение законов и обычаев войны. Он скрывался от международного правосудия почти 16 лет, пока не был арестован в Сербии в мае 2011 года и экстрадирован в Гаагу. В марте 2018 года адвокаты Младича подали апелляцию. В 2021 году апелляционная палата трибунала в Гааге оставила в силе пожизненный приговор.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что приговор Младичу продемонстрировал, что деятельность международных механизмов привлечения к ответственности виновных в преступлениях в период гражданской войны в бывшей Югославии на практике характеризуется предвзятостью по отношению к одной из сторон конфликта. Она напомнила, что процесс над Младичем сопровождался пренебрежением его базовыми правами как обвиняемого.