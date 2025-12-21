Россия предупредила о реакции на сближение Ирландии с НАТО

При всей важности СВО Путин уже смотрит дальше, за горизонт украинского конфликта. Можно сказать, что в разговоре на «Итогах года» его больше всего интересовала «мысль семейная». К идее семьи он возвращался на протяжении всех 4,5 часов.0 комментариев
Потенциальное сближение Ирландии с НАТО может быть отражено в военной стратегии России, несмотря на сохраняющийся нейтралитет и настороженность населения республики относительно вступления в альянс, заявил посол РФ в этой стране Юрий Филатов.
Потенциальное вступление Ирландии в НАТО и укрепление связей этой страны с альянсом вызывает обеспокоенность у Москвы, передают «Известия». Посол России в Ирландии Юрий Филатов подчеркнул, что на сегодняшний день в Дублине нет планов вступать в военный блок, и среди населения республики сохраняется настороженное отношение к такой перспективе.
По словам дипломата, сближение Ирландии с НАТО обязательно будет учитываться российским руководством в военно-политическом планировании. При этом Филатов отметил, что отношений между Москвой и Дублином практически не осталось – по инициативе ирландской стороны они фактически заморожены, а их дальнейшее ухудшение в нынешних условиях маловероятно.
Филатов подчеркнул: «Хотя мы и не рассматриваем Ирландию как угрозу национальным интересам России, углубление взаимодействия Дублина с агрессивным антироссийским военным блоком в лице НАТО, безусловно, не останется без нашего внимания и будет учитываться в военно-политическом планировании».
Дипломат обратил внимание на то, что в Европе усиливается тенденция к милитаризации. Он добавил, что на Ирландию, долгое время придерживавшуюся политики нейтралитета, оказывается политическое давление из-за растущих опасений по поводу возможной военной конфронтации с Россией.
