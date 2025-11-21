Россия заявила о готовности ограничить допуск судов Норвегии в экономическую зону

Россия заявила о готовности ввести ограничения для судов Норвегии

Tекст: Вера Басилая

По словам заместителя руководителя Росрыболовства Василия Соколова, Москва считает действия Норвегии нарушением обязательств по действующим соглашениям. Российская сторона настаивает на необходимости диалога, однако в случае отсутствия прогресса, может ограничить доступ норвежских судов в российскую экономическую зону, передает ТАСС.

Соколов уточнил, что Россия планирует обсудить вопрос санкций против двух российских рыбопромысловых компаний на встрече с норвежской стороной, которая запланирована на 8 декабря. На заседании российско-норвежской комиссии по рыболовству представители Москвы намерены отдельно поднять тему, связанную с введением санкций против компаний «Норебо» и «Мурман Сифуд», которым норвежские власти запретили осуществлять рыбный промысел в своей экономической зоне.

Российская сторона считает такие ограничения неправомерными и подчеркивает, что готова к введению зеркальных мер, если ситуация не изменится.

Ранее Норвегия ввела санкции против российских рыбопромысловых компаний «Норебо» и «Мурман Сифуд», запретив им ловить рыбу в экономической зоне страны.

Министр рыболовства Норвегии признала возможность убытков для страны из-за ухода российских рыболовецких судов из норвежской экономической зоны на фоне сложных переговоров по квотам.

Российско-норвежская комиссия по рыболовству столкнулась с серьезным кризисом при распределении квот на треску в Баренцевом море.