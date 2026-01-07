Возмущение тем, что наши вчерашние мечты остались нереализованными, ведет к идеализации прошлого, даже если прежнее положение дел не так чтобы очень устраивало.0 комментариев
Грузия отказалась быть «подопытным животным» Евросоюза
Евросоюз годами использовал граждан Грузии как «подопытных животных», навязывая искаженные либеральные идеи, заявил журналистам председатель парламента Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Нас держали за подопытных животных, смотря, как могут пожирать в ссорах люди друг друга, – сказал он. – Под предлогом свободы слова нам навязали самое злое оружие, убивающее не только физически, но и душевно».
По его словам, «Грузия должна следовать не псевдоидеологиям, Брюсселю, неправительственным организациям, а прислушиваться к церкви и ее слову».
Шалва Папуашвили сказал, что Грузии, которая в 2026 году отметит 1700-летие христианства, «в последнее время навязывали искаженные либеральные идеи, что финансировалось различными странами».
«Сегодня мир пробуждается, что обеспечивается, в первую очередь, сменой администрацией в США, которая отказалась финансировать псевдоидеологии, – сказал он. – В Грузии же по сей день некоторые европейские послы поощряют буллинг. Из брюссельского бюджета финансируются люди, которые угрожают другим пустить пулю в лоб».
Патриарх Грузии Илья Второй в рождественском послании отметил, что «одним из сложнейших экзаменом современности является корыстное использование свободы слова».
Между тем экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, отбывающий многолетнее заключение в Руставской тюрьме, пообещал, что вскоре Грузия будет отмечать Рождество не 7 января, а 25 декабря.