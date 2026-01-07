Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Нас держали за подопытных животных, смотря, как могут пожирать в ссорах люди друг друга, – сказал он. – Под предлогом свободы слова нам навязали самое злое оружие, убивающее не только физически, но и душевно».

По его словам, «Грузия должна следовать не псевдоидеологиям, Брюсселю, неправительственным организациям, а прислушиваться к церкви и ее слову».

Шалва Папуашвили сказал, что Грузии, которая в 2026 году отметит 1700-летие христианства, «в последнее время навязывали искаженные либеральные идеи, что финансировалось различными странами».

«Сегодня мир пробуждается, что обеспечивается, в первую очередь, сменой администрацией в США, которая отказалась финансировать псевдоидеологии, – сказал он. – В Грузии же по сей день некоторые европейские послы поощряют буллинг. Из брюссельского бюджета финансируются люди, которые угрожают другим пустить пулю в лоб».

Патриарх Грузии Илья Второй в рождественском послании отметил, что «одним из сложнейших экзаменом современности является корыстное использование свободы слова».

Между тем экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, отбывающий многолетнее заключение в Руставской тюрьме, пообещал, что вскоре Грузия будет отмечать Рождество не 7 января, а 25 декабря.