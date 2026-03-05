Суд приговорил лидера азербайджанской диаспоры на Урале к 22 годам колонии

Tекст: Ольга Иванова

Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил бывшего лидера азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински к 22 годам колонии строгого режима, сообщает РБК. Из них первые четыре года он будет отбывать в тюрьме. Его признали виновным в убийстве предпринимателя Юниса Пашаева и покушении на убийство Фехруза Ширинова.

Суд также обязал Шыхлински выплатить компенсацию потерпевшим – 350 тыс. и 250 тыс. руб. Другие фигуранты дела – Акиф, Аяз, Бакир, Камал и Мазахир Сафаровы, а также Шуджаяддин Раджабов – получили сроки от 10 до 21 года колонии строгого режима, с обязательными денежными выплатами от 50 тыс. до 450 тыс. руб. Каждый из них проведет первые четыре года наказания также в тюрьме.

Жюри присяжных ранее признало их виновными в убийствах, совершённых с 2001 по 2011 годы. По данным следствия, Шыхлински и его сообщники причастны к убийству Юниса Пашаева, а также к покушению на жизнь Фехруза Ширинова, торговца с рынка «Таганский ряд». Следствие считает, что Пашаев стал жертвой из-за конфликта с руководством диаспоры – по версии силовиков, он отказался выплачивать взносы за покровительство.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, главу азербайджанской диаспоры Екатеринбурга Шахина Шыхлински в августе задержали в Москве. До этого Шыхлински отпустили после допроса в Екатеринбурге. Сообщалось, что он может подозреваться в причастности к организации убийств.



