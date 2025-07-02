Главу азербайджанской диаспоры отпустили после допроса в Екатеринбурге

Tекст: Антон Антонов

Мутвалы Шыхлински уточнил, что допрос связан с делом против братьев Сафаровых, фигурантов резонансных расследований об убийствах и покушениях на убийство, произошедших в Екатеринбурге в 2001–2011 годах. Как пояснил Мутвалы Шыхлински, его отец является свидетелем по уголовному делу, передает РБК.

Мутвалы Шихлински сообщал, что после задержания его «отпустили, а отца увезли в СК РФ по Свердловской области», пишет «Комсомольская правда».

Корреспондент издания Александр Коц рассказал, что при задержании «пострадал боец ФСБ». Он опубликовал видеозапись, на которой «водитель «Гелика» резко дает назад, сбивая дверью сотрудника ФСБ», тот «падает и сильно, с размаха бьется головой о дорогу». «За рулем был сын главы азербайджанской диаспоры Урала, адвокат», – сообщил Коц в Telegram.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Екатеринбурге сотрудники силовых структур задержали главу азербайджанской диаспоры. В конце июня в Свердловской области была пресечена деятельность этнической преступной группы, подозреваемой в ряде убийств и покушений на убийство. Хотя задержанные являются гражданами России, МИД Азербайджана сделал официальное заявление «в связи с нападениями» на выходцев страны.

Азербайджан пошел на обострение отношений с Россией: отменил культурные мероприятия с участием российских учреждений, провел обыск в офисе агентства Sputnik в Баку и арестовал его сотрудников. Кроме того, суд в Баку арестовал восемь россиян по делу о наркотиках и киберпреступлениях.