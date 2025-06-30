Азербайджан мстит за своих бандитов российским журналистам

Tекст: Олег Исайченко

В понедельник азербайджанские силовики пришли с обыском в офис российского информационного агентства Sputnik. Здание редакции было оцеплено правоохранителями, а всех сотрудников, отсутствовавших на рабочих местах, в срочном порядке вынудили явиться в офис для выяснения обстоятельств.

Местное издание Vesti.az сообщает, что в ходе операции были задержаны два человека, якобы являющимися сотрудниками ФСБ. По данным Маргариты Симоньян, главного редактора международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT, работники Sputnik не выходили на связь. Они «очевидно лишены доступа к телефону». Речь идет о главе редакции «Sputnik Азербайджан» Игоре Картавых и шеф-редакторе Евгении Белоусове. При этом Картавых страдает диабетом и нуждается в инсулине.

На этом фоне официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что власти Азербайджана не допускали дипломатов РФ в офис информационного агентства. При этом причин происходящего Баку не объясняет. «Волнуемся за своих журналистов», – добавила она. С целью разобраться в ситуации дипведомство вызвало посла республики в Москве.

Обеспокоенность произошедшим выразили и в Совете по правам человека (СПЧ). В его официальном заявлении отмечается, что Азербайджан игнорирует международный пакт о гражданских и политических правах, декларирующий защиту свободу выражения мнений, в том числе и в рамках журналистской деятельности.

Напомним, резкое ухудшение отношений двух стран произошло после массовых задержаний членов этнической ОПГ в Екатеринбурге. На этом фоне МИД Азербайджана сделал официальное заявление «в связи с нападениями» на выходцев страны. Ведомство также подчеркнуло, что в результате действий правоохранительных органов погибли их соотечественники.

В ответ Мария Захарова напомнила Баку, что задержанные являются гражданами России, а следственные мероприятия в их отношении проходят в рамках расследования «тяжких преступлений». Но Азербайджан продолжил «повышать ставки». Так, министерство культуры страны сообщило об отмене всех культурных мероприятий, организованных при участии Москвы.

Кроме того, делегация Азербайджана отказалась принять участие в запланированном в Москве заседании комиссии по межпарламентскому сотрудничеству с Федеральным собранием. Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление по поводу решений, принятых Баку.

Что касается задержанных в Екатеринбурге, то в воскресенье суд сообщил об их официальном аресте. В частности, выходцы из Азербайджана Мазахир и Акиф Сафаровы были взяты под стражу до 19 июля по статье 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). В том числе задержанные подозреваются в убийствах по найму. По версии следствия, они были причастны к покушениям на убийство, совершенным в 2001, 2010 и 2011 годах.

При этом, как сообщают РИА «Новости», также задержанные были причастны к делу о массовом отравлении алкоголем в Свердловской области в 2021 году. В результате трагедии погибли 44 человека. По данным агентства, члены ОПГ, представшие перед судом, также владели рядом киосков, в которых продавалась контрафактная табачная продукция. Между тем,

в России борьба с этническими группировками, в том числе азербайджанскими, ведется на регулярной основе.

Например, в феврале 2023 года Мосгорсуд приговорил к 21 году колонии строгого режима выходца из Азербайджана Рашада Исмаилова за расстрел двух конкурентов на Измайловском шоссе, напоминает ТАСС. Заключенный с 2013 года стал «вором в законе» и имел тесные контакты с криминальным миром.

А 20 июня Московский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор по делу о преступлениях другой азербайджанской этнической группировки. Главарю банды треш-блогеров Туралу Мамедову дали пять лет заключения в исправительной колонии. Были осуждены и его сообщники. Группа возбуждала ненависть и вражду, призывала к насилию в отношении частей общества по национальному признаку, пишет «Коммерсант».

Примечательно, что в задержании Турала Мамедова России помог и сам Азербайджан. Так, заключенный осенью 2023 года находился на территории кавказской республики, где он и был пойман правоохранительными органами страны. Москва направила запрос на выдачу преступника, который был одобрен Баку.

«Однако сейчас Азербайджан явно перегибает палку, переступая все возможные красные линии.

В частности, сегодня начались обыски в редакции Sputnik. Непонятно, почему Баку вымещает на журналистах недовольство задержанием в России членов этнической ОПГ», – сетует Владимир Лепехин, глава Института ЕврАзЭС.

По его словам, в этой ситуации, возможно, раскрывается истинное отношение властей Азербайджана к России. «Из Баку ранее постоянно звучали речи о дружбе. А сейчас в местных СМИ все подается как межнациональный конфликт. Хотя по факту Москва наводит порядок на своей территории», – напомнил он, указав, что задержанные имеют российские гражданства и подозреваются в убийствах.

«При этом Баку с середины 90-х начал дрейф в сторону Анкары и сближения с НАТО. Также Азербайджан находится под давним влиянием Лондона. На этом фоне Баку открыто заявляет о поддержке Украины и занимает антироссийскую позицию в надежде, что это поможет ему как-то отличиться в глазах западных государств», – продолжил спикер. Аналитик отметил, что

российское руководство всегда старалось поддерживать близкие отношения с Азербайджаном.

В этом контексте он вспомнил расстрел миротворцев РФ в окрестностях деревни Джанятаг в Нагорном Карабахе. Тогда Москва отстаивала свою позицию, но все же не доводила дело до полного разрыва с Баку.

«Азербайджан же нашел проблему на ровном месте, раздувая конфликт из гораздо меньшего повода. Поэтому пришло время для соразмерных ответов республике. Если страна продолжит действовать в недружественном ключе, мы можем сократить дипломатическое представительство в этом государстве», – добавил Лепехин.

Россия ведет борьбу с любыми этническими группировками, и азербайджанские здесь не могут быть исключением, отметил Владимир Михалевич, генерал-майор полиции в отставке. «Это нормальная и здоровая практика, не являющаяся чем-то «эксклюзивным» лишь для представителей азербайджанской национальности», – напомнил он.

«Если мигрант или натурализовавшийся выходец из другой страны не является правонарушителем, у него не будет проблем в нашей стране. Все приезжие могут спокойно зарабатывать, заниматься своими делами, но только в рамках закона. Но когда они начинают совершать преступления – в их отношении должны проводиться соответствующие мероприятия», – уточнил собеседник.

«В России создана нормальная атмосфера в поле межэтнических отношений.

На этом строится все наше государство. Поэтому задержаний исключительно по принципу принадлежности к конкретной национальности никогда не проводилось. Перед законом все равны. И если черту допустимого кто-либо пересек, совершенно неважно, кто он: русский или азербайджанец – он должен ответить за проступок», – считает спикер.

«Поэтому передергивать факты в этом отношении никому не стоит. Что касается борьбы с этническими ОПГ, то важно помнить: большинство правонарушений чаще всего осуществляется по финансовым мотивам. Поэтому и бороться с ними стоит в первую очередь этими инструментами: пресекать уход от налогов, незаконные переводы. Если исчезнет денежная «подпитка», то и количество правонарушений уйдет на спад», – заключил Михалевич.

