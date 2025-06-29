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    29 июня 2025, 20:50 • Политика

    Азербайджан становится на сторону подозреваемых в заказных убийствах

    Азербайджан становится на сторону подозреваемых в заказных убийствах
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Суд в Екатеринбурге взял под стражу подозреваемых в тяжких преступлениях, совершенных еще несколько лет назад. Однако внезапно деятельность российских правоохранительных органов против этнической преступной группировки вызвала бурную реакцию за границей. «Cо столь оскорбительной реакцией со стороны Баку мы сталкиваемся впервые», заявляют политологи и объясняют, почему именно сейчас Азербайджан позволил себе такое.

    В воскресенье суд в Екатеринбурге арестовал фигурантов дела об этнической ОПГ. В частности, выходцы из Азербайджана Мазахир и Акиф Сафаровы были взяты под стражу до 19 июля по статье 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). В том числе задержанные подозреваются в убийствах по найму. По версии следствия, они были причастны к покушениям на убийство, совершенным в 2001, 2010 и 2011 годах.

    Накануне в Екатеринбурге прошли массовые задержания в отношении членов этнической ОПГ. Как сообщалось в официальном заявлении Следственного комитета Свердловской области, некоторые из подозреваемых сами дали признательные показания, а также согласились сотрудничать со следствием.

    На происходящее немедленно и резко отреагировал МИД Азербайджана. Им было сделано официальное заявление «в связи с нападениями» на выходцев из республики в Екатеринбурге. Дипведомство выразило «глубокую озабоченность», утверждая, что в результате действий правоохранительных органов РФ погибли их соотечественники, некоторые также получили тяжелые телесные повреждения.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила Баку, что задержанные являются также и гражданами России. При этом соответствующие задержания и обыски проходили в рамках расследования «тяжких преступлений». Она также подчеркнула, что Временный поверенный в делах РФ Петр Волоковых, приглашенный в дипведомство Азербайджана, дал все необходимые разъяснения.

    Однако дипломатическим демаршем в Баку не ограничились. Позже министерство культуры страны сообщило об отмене всех культурных мероприятий, организованными российскими учреждениями. Были отменены концерты, фестивали, спектакли и выставки.

    Кроме того, делегация Азербайджана отказалась принять участие в запланированном в Москве заседании комиссии по межпарламентскому сотрудничеству с Федеральным собранием РФ. В заявлении законодательного органа власти республики данное решение также объясняется недовольством событий в Екатеринбурге. Так, действия силовых структур РФ называются демонстративными, целенаправленными и несущими характер произвола.

    Между тем, в России борьба с этническими группировками, в том числе азербайджанскими, ведется на регулярной основе. Например, в феврале 2023 года Мосгорсуд приговорил к 21 году колонии строгого режима выходца из Азербайджана Рашада Исмаилова за расстрел двух конкурентов на Измайловском шоссе, напоминает ТАСС. Заключенный с 2013 года стал «вором в законе» и имел тесные контакты с криминальным миром.

    Более того, не далее как 20 июня Московский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор по делу о преступлениях другой азербайджанской этнической группировки. Главарю банды треш-блогеров Туралу Мамедову дали пять лет заключения в исправительной колонии. Кроме того, были осуждены и многие его сообщники. Группа возбуждала ненависть и вражду, призывала к насилию в отношении частей общества по национальному признаку, пишет «Коммерсант».

    Примечательно, что в задержании Турала Мамедова России помог и сам Азербайджан.

    Так, заключенный осенью 2023 года находился на территории кавказской республики, где он и был пойман правоохранительными органами страны. Москва направила запрос на выдачу преступника, который был одобрен Баку.

    Теперь же в целом рутинное следственное мероприятие внезапно вызвало крайне нервную реакцию Баку. «Официальная реакция Азербайджана кажется чрезмерно острой. Столь резкие действия в сложившейся ситуации неприемлемы. В конечном счете, Баку на законодательном уровне пытается солидаризироваться с гражданами, которых подозревают в заказных убийствах», – сказал политолог Вадим Трухачев.

    «Это очень серьезные обвинения, реагировать на которые следует с пониманием. Напомню, что Таджикистан абсолютно нормально вел себя во время следственных мероприятий по делу о теракте в «Крокусе». То есть поведение Азербайджана для постсоветского пространства аномально», – добавил собеседник.

    «Причем на момент «ответных» действий со стороны Баку, приговор задержанным еще не огласили. Баку следовало бы дождаться окончательного решения со стороны профильных органов. На мой взгляд, подобная реакция кавказской республики свидетельствует о том, что страна пытается максимально разорвать контакты с Россией», – предположил эксперт.

    «Действительно, Азербайджан активно развивает контакты с западными странами и Турцией.

    Напомню, что большая часть нефтедобычи в стране принадлежит Британии, Норвегии и Италии. Это дает определенные рычаги давления на Баку. Кроме того, после начала СВО наши оппоненты стали видеть в республике новый антироссийский таран», – поясняет он.

    «Кроме того, в Азербайджане ЕС видит потенциального «сменщика» Москвы в деле поставок энергетических ресурсов. Все это и дает стране возможность выторговывать для себя различные выгоды за счет понижения уровня контактов с Россией. Реагировать на подобные действия нужно жестко – вплоть до введения визового режима. В конечном счете, Баку не в первый раз проводит в отношении нашей страны недружественные действия», – уточнил Трухачев.

    В последнее время Азербайджан системно вмешивается во внутренние вопросы РФ, отмечает также член СПЧ Кирилл Кабанов. «Особенно это заметно при осуществлении Москвой мер противодействия этнической преступности, а также в рамках работы по законодательному регулированию миграции», – добавил он.

    «Однако со столь оскорбительной реакцией со стороны Баку мы сталкиваемся впервые.

    Азербайджан, прикрываясь политикой многовекторности, пытается заигрывать с западными странами, в частности, с Британией. Об особых отношениях республики с Турцией и говорить не приходится. Курс на отдаление от России очевиден», – говорит собеседник.

    «В этом ключе и стоит рассматривать столь громкие заявления Баку. Он чувствует собственную безнаказанность, и поэтому дальнейшее ухудшение контактов, скорее всего, уже предопределено. Москве необходимо отвечать на столь недружественные действия со стороны кавказской республики», – пояснил член СПЧ.

    «Наши действия не направлены против граждан Азербайджана. Бороться с преступностью – задача каждого государства. Шаги по наведению порядка в сфере диаспор и контролируемых ими бизнесов важны, поскольку они способствуют наращиванию безопасности наших собственных граждан», – заключил Кабанов.

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