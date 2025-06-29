Азербайджан отменил связанные с Россией культурные мероприятия

Tекст: Дарья Григоренко

Государственное информационное агентство АзерТАдж со ссылкой на ведомство сообщило, что основанием для такого решения стали действия силовиков в Екатеринбурге, где, по данным азербайджанской стороны, в ходе пресечения деятельности этнической группировки были убиты двое граждан Азербайджана, а еще несколько получили ранения, передает ТАСС.

В ведомстве отметили: «В связи с этим отменяются культурные мероприятия, в том числе концерты, фестивали, спектакли, выставки, запланированные к проведению в Азербайджане по линии государственных и частных учреждений России».

Министерство культуры также посоветовало гражданам, купившим билеты на отмененные мероприятия, обратиться в пункты продаж и на онлайн-платформы для возврата средств.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российский дипломат предоставил разъяснения МИД Азербайджана относительно недавних задержаний подозреваемых в убийствах на Урале, подчеркнув контроль ситуации правоохранительными органами.

Напомним, МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых после задержаний подозреваемых в нескольких убийствах в Екатеринбурге.

МВД и СК заявили, что в Екатеринбурге задержали подозреваемых в преступлениях прошлых лет.