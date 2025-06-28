Баку выразил протест из-за задержания азербайджанцев в Екатеринбурге

Tекст: Александра Юдина

Азербайджанская сторона заявила о проведении 27 июня рейдов российскими силовиками в квартирах, в результате чего были задержаны девять граждан Азербайджана, передает ТАСС.

В пресс-службе МИД Азербайджана отметили, что российской стороне выражен решительный протест по этому поводу.

По данным Баку, в ходе событий в Екатеринбурге погибли два человека, еще несколько получили травмы.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев сообщал, что мигранты без работы или учебы обязаны покинуть Россию, если не прошли дактилоскопию или не изучают русский язык.

