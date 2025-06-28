Израиль победил? Жестко, возмущая людей по всему миру, но героически или подло победил, как на заре своей истории? Так казалось в начале всех последних ближневосточных бед, включая Газу. Нет. Израиль не победил.0 комментариев
Баку выразил протест из-за задержания азербайджанцев в Екатеринбурге
Временный поверенный в делах посольства России в Азербайджане Петр Волоковых был вызван в МИД страны из-за событий в Екатеринбурге.
Азербайджанская сторона заявила о проведении 27 июня рейдов российскими силовиками в квартирах, в результате чего были задержаны девять граждан Азербайджана, передает ТАСС.
В пресс-службе МИД Азербайджана отметили, что российской стороне выражен решительный протест по этому поводу.
По данным Баку, в ходе событий в Екатеринбурге погибли два человека, еще несколько получили травмы.
Ранее глава МВД Владимир Колокольцев сообщал, что мигранты без работы или учебы обязаны покинуть Россию, если не прошли дактилоскопию или не изучают русский язык.