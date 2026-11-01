На протяжении десятилетий Израиль был «витриной Запада» и островком высокоразвитой материальной цивилизации в бушующем море арабского мира. Такой успех был связан с факторами, которые вскоре могут стать достоянием истории. И не по вине израильтян.14 комментариев
Ушаков заявил о готовности Путина ответить на звонок Зеленского
Ушаков заявил о готовности Путина ответить на телефонный звонок Зеленского
Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что российский лидер Владимир Путин никогда не отказывался от контактов и ответит на телефонный звонок Владимира Зеленского.
Ушаков заявил, что президент Владимир Путин готов поднять трубку в случае телефонного звонка от Владимира Зеленского, сообщают «Вести».
«Путин ни разу не отказывался от разговоров», – заявил помощник российского лидера.
Ушаков добавил, что Зеленский при желании может приехать в Москву, если хочет поговорить с президентом России Владимиром Путиным.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин допустил возможность приезда Владимира Зеленского в Москву для прямых переговоров.
До этого помощник президента России Юрий Ушаков сообщил об отсутствии контактов российских представителей с Зеленским.