Ситуация вокруг школьного образования становится наглядным подтверждением того, что признание и уважение – не менее важные измерения неравенства, чем экономические ресурсы. И столь трудно измеримые чувства унижения или обиды становятся катализатором роста социальной напряженности.0 комментариев
В Киевской области ухудшилось качество воздуха
Качество воздуха ухудшилось в шести населенных пунктах Киевской области
В шести населенных пунктах Киевской области Украины зафиксировано временное ухудшение качества воздуха из-за мелкодисперсной пыли, сообщила региональная военная администрация.
Зафиксировано временное ухудшение качества воздуха в Иванкове, Белой Церкви, Вишневом, Обухове, Борисполе и Броварах, передает ТАСС.
Отмечается, что основным загрязнителем стала мелкодисперсная пыль.
Жителям порекомендовали держать окна закрытыми и ограничить длительное пребывание на улице.
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