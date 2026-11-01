Ситуация вокруг школьного образования становится наглядным подтверждением того, что признание и уважение – не менее важные измерения неравенства, чем экономические ресурсы. И столь трудно измеримые чувства унижения или обиды становятся катализатором роста социальной напряженности.0 комментариев
В Киеве заявили о повреждении четырех энергообъектов на Украине
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в результате ночных взрывов получили повреждения энергетические объекты в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской и Хмельницкой областях.
По словам Зеленского, в результате ударов повреждены подстанции, трансформаторы и линии электропередачи, передает ТАСС.
Сотни тысяч абонентов остались без электричества.
В воскресенье Министерство обороны сообщило о нанесении ударов по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины.
Ранее в Киеве начались экстренные отключения электроэнергии.
В Днепропетровской области около 100 тыс. человек остались без электричества.
В пятницу национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила об отключении электроснабжения в Киеве и трех украинских областях из-за повреждения инфраструктуры.