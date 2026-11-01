Песков объяснил отсутствие Европы за столом переговоров по Украине

Tекст: Вера Басилая

Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину объяснил причины отсутствия европейских государств за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине, передают «Вести».

В качестве примера конструктивного подхода он упомянул недавний телефонный звонок президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере российскому лидеру Владимиру Путину.

«Сейчас мы видим двоих лидеров, которые в национальном качестве решили поговорить, и мы видим практически всех остальных, а главное, Брюссель, которые по-прежнему говорят только о нанесении стратегического поражения России. С таким подходом с ними невозможно разговаривать», – заявил Песков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о возможном включении представителей европейских стран в переговоры по украинскому урегулированию на определенной стадии.

Песков назвал истеричной реакцию ряда государств на телефонный разговор лидеров Норвегии и Финляндии с Владимиром Путиным.

Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что первые раунды переговоров по украинскому конфликту должны пройти в трехстороннем формате с участием США, России и Украины.