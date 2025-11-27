ВККС лишила экс-председателя Краснодарского суда Чернова статуса судьи

Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.3 комментария
Бывший глава Краснодарского краевого суда Александр Чернов по решению Высшей квалификационной коллегии судей официально утратил статус судьи и все связанные с этим привилегии.
Высшая квалификационная коллегия судей прекратила отставку экс-председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова. Решение принято коллегией по статье 15 закона «О статусе судей» на основании данных Генпрокуратуры о связях Чернова с бывшим судьей Верховного суда России Виктором Момотовым, передает ТАСС
Такое решение автоматически приводит к утрате Черновым гарантий личной неприкосновенности, утрате принадлежности к судейскому сообществу и прекращению материального и социального обеспечения, которое давал статус судьи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Совет судей России единогласно принял решение об отставке председателя Виктора Момотова.
В Подмосковье началось судебное разбирательство по делу бывшего военного судьи Альберта Тришкина.
Глава СК России Александр Бастрыкин запросил возбуждение дел против шести судей. Под уголовное преследование могут попасть как действующие судьи, так и те, кто находится в отставке.