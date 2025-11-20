Зеленский заявил, что битва за Красноармейск имеет не только военное, но и политическое значение. Поэтому украинское руководство кидает все резервы, которые может найти, чтобы отсрочить неизбежное – падение города.3 комментария
Началось рассмотрение дела о стрельбе экс-судьи в таксиста в Подмосковье
Видновский суд начал рассматривать дело бывшего судьи о стрельбе в таксиста в Подмосковье
В Подмосковье началось судебное разбирательство по делу бывшего военного судьи Альберта Тришкина, обвиняемого в стрельбе из незарегистрированного травматического оружия, сообщают информагентст
Дело о стрельбе в таксиста бывшим судьей военного суда Альбертом Тришкиным принято к рассмотрению Видновским судом Московской области, передает РИА «Новости». В материалах дела говорится, что инцидент произошел в Ленинском городском округе, когда водитель «Яндекс.Такси», двигаясь задним ходом, перегородил дорогу автомобилю Hyundai с Тришкиным.
Начался конфликт. Далее Тришкин выстрелил таксисту в ногу из незарегистрированного травматического пистолета. Следствие квалифицировало действия экс-судьи по статье – умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений и с применением оружия.
Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее судейская коллегия дала разрешение Следственному комитету возбудить уголовное дело в отношении Тришкина.
А в июле Всероссийская квалификационная коллегия судей удовлетворила прошение об отставке Тришкина.
В сентябре бывшему федеральному судье Приволжского районного суда Казани Айдару Хуснутдинову предъявили обвинения в нарушении правил безопасности с водным транспортом.