Началось рассмотрение дела о стрельбе экс-судьи в таксиста в Подмосковье

Видновский суд начал рассматривать дело бывшего судьи о стрельбе в таксиста в Подмосковье

Tекст: Тимур Шайдуллин

Дело о стрельбе в таксиста бывшим судьей военного суда Альбертом Тришкиным принято к рассмотрению Видновским судом Московской области, передает РИА «Новости». В материалах дела говорится, что инцидент произошел в Ленинском городском округе, когда водитель «Яндекс.Такси», двигаясь задним ходом, перегородил дорогу автомобилю Hyundai с Тришкиным.

Начался конфликт. Далее Тришкин выстрелил таксисту в ногу из незарегистрированного травматического пистолета. Следствие квалифицировало действия экс-судьи по статье – умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений и с применением оружия.

Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее судейская коллегия дала разрешение Следственному комитету возбудить уголовное дело в отношении Тришкина.

А в июле Всероссийская квалификационная коллегия судей удовлетворила прошение об отставке Тришкина.

