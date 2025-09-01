Даже презирающие национализм предприниматели и глубоко русские чиновники на Украине не желали связываться с гуманитарной сферой как с малоприбыльной и не статусной. Поэтому она и оказалась в безраздельном распоряжении носителей политического украинства.5 комментариев
В перечень противопоказаний к вождению авто добавили несколько заболеваний
обновленный список противопоказаний и ограничений к управлению автомобилями. Документ еще в апреле подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Новый список приведен в соответствие с переизданием Международной классификации болезней (МКБ-10). В России обновлен список противопоказаний к управлению автомобилем, в соответствии с переизданной Международной классификации болезней (МКБ-10). Теперь в него включены дальтонизм и расстройства психологического развития.
В новый список противопоказаний и ограничений, который в апреле подписал премьер-министр Михаил Мишустин и который представлен на портале официального опубликования правовых актов, добавлены приобретенная недостаточность цветового зрения, цветовая слепота и формы дальтонизма.
В частности, под запрет попадают дейтераномалия и дейтеранопия, при которых сложно распознавать зеленый цвет, протаномалия и протанопия – те же проблемы с красным спектром цвета, а также тританомалия и тританопия, осложняющие восприятие синего или желтого цветов.
Общие расстройства психологического развития также пополнили список противопоказаний. Среди диагнозов, с которыми больше не пустят за руль авто, по МКБ–10, детский или атипичный аутизм, синдром Ретта, синдром Аспергера и синдром Геллера.
