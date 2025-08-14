Автоэксперты оценили идею запрета «иранской тонировки»

Автоэксперты: «Иранская тонировка» повышает риск ДТП

Tекст: Татьяна Косолапова

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин призвал штрафовать водителей, использующих съемные шторки и выдвижные пленки («иранские занавески») на стеклах автомобилей, поскольку такие устройства ухудшают видимость. Наказывать водителей предлагается на 15 тыс. рублей.



«Я не знаю, чем отличается "иранская тонировка" от обычной, поскольку не встречался с этим. В любом случае это лишь возможность закрыть лицо водителя от тех, кто стоит на обочине, и толку от этого, честно говоря, никакого, от солнца не спасает. Скорее это какая-то странная, непонятная мне мания», – говорит партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

Он рассказывает, что Россия не самая солнечная страна, да и сами требования к тонировке не такие уж и строгие – стекла могут быть затемнены как угодно, причем это касается как пассажирских, переднего водительского, так и лобового, но светопропускание должно быть не ниже 70%. В некоторых других странах, например, в Закавказье, тонировка автомобильных стекол, в том числе переднего водительского, вовсе запрещена.

«Конечно, штраф, который предусмотрен за нарушение норм, который сейчас составляет 500 рублей, небольшой, но его вполне достаточно. Особенно если выполнять требования закона, например, в свое время в Свердловской области решили поступать следующим образом: в первый раз выписывали штраф с просьбой устранить неисправность, и если в течение 15 суток ничего не изменилось, водитель проигнорировал предписание, то его наказывали по другой статье, как неисполнение законного требования сотрудника полиции. И когда несколько человек поместили под административный арест, а он мог длиться до 15 суток, но выбрали мягкую меру – пять суток, в области резко пропал интерес к тонировке», – добавил Моржаретто.

По словам председателя Всероссийского общества автомобилистов Валерия Солдунова, «иранская тонировка» – это выдвижная или съемная пленка, которую можно быстро убрать при проверке. В отличие от жестких шторок и жалюзи, она менее заметна, но также опасна, поскольку ухудшает видимость, затемняя обзор, особенно ночью и в плохую погоду. При этом она позволяет водителям избегать наказания, так как те убирают ее перед инспектором, а потом возвращают на место.

«Продолжают использовать глухую тонировку, несмотря на запрет, потому что за это у нас предусмотрены слабые штрафы. 500 рублей – для многих это несущественно по сравнению с "удобством". Плюс, довольно сложно это контролировать, ведь инспекторов на дорогах мало, да и не все имеют приборы для замера светопропускания. Плюс, из-за массовости нарушений сотрудники ГИБДД физически не могут проверить все машины», – объясняет собеседник.

Специалист рассказывает, что любая тонировка передних стекол (лобового и боковых) снижает видимость и повышает риск ДТП, поэтому в данном случае не должно быть никаких уступок и исключений. Ночью и в плохую погоду водитель хуже видит пешеходов, препятствия и разметку. Кроме того, любая тонировка ухудшает боковой обзор и сложнее заметить мотоциклистов, велосипедистов, машины в «слепых зонах». Также тонировка замедляет реакцию – в экстренной ситуации даже доли секунды решают исход.

«И потом, никто не задумывается, что все эти пленки и шторки мешают другим участникам движения, ведь пешеходы и водители не видят действий человека за тонированным стеклом. К тому же тонировка создает "эффект туннеля", то есть сужает поле зрения, повышая риск не заметить опасность сбоку», – заключил Солдунов.

Ранее депутаты Госдумы выступили с инициативой изменить технический регламент Таможенного союза по требованиям к тонировке передних боковых стекол.