Вместе с очередным кризисом колониализма подошло к конуц и время отщепенцев, как бы мы их ни называли – self-made men, «креаклами» или «либералами».0 комментариев
В Думе предложили смягчить требования к тонировке автомобилей
Депутат Госдумы Ярослав Нилов выступил с инициативой изменить технический регламент Таможенного союза по требованиям к тонировке передних боковых стекол.
Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов направил письмо председателю коллегии Евразийской экономической комиссии с предложением смягчить требования к тонировке передних боковых стекол, передает ТАСС. Сейчас по ГОСТ светопропускание ветрового и передних боковых стекол должно быть не ниже 70%. За нарушение этих требований водителям грозит штраф в 500 рублей.
В письме Нилов отметил, что в ряде южных стран и штатах Северной Америки, наоборот, предусмотрена ответственность за отсутствие тонировки. Он заявил: «Тщательное изучение такого опыта позволит скорректировать действующие нормы и требования под специфические климатические условия Евразийского союза, поможет усовершенствовать законодательство и в итоге разрешить частичную тонировку стекол в интересах автомобилистов».
Парламентарий подчеркнул, что в некоторых регионах экономического союза температура воздуха достигает 30-40 градусов и выше. По его мнению, жара и прямые солнечные лучи создают опасные условия для водителей, мешая управлению и отвлекая внимание от дороги.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД инициировало изменения в Кодекс об административных правонарушениях для уточнения ответственности за использование стекол с нарушенной светопропускной способностью. Автоэксперты и общественная организация «Автомобилисты России» выступили против разрешения тонировки передних стекол автомобилей.