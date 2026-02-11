Почему разговоры о том, что российская дипломатия ведет себя «слишком» сдержанно, как и насмешки над «выражением озабоченностей» и бесконечным определением «красных линий» выглядят наивно?9 комментариев
Госдума одобрила введение контроля за IMEI для всех смартфонов
В первом чтении в Госдуме поддержали проект закона, обязывающий операторов связи сверять идентификационные номера мобильных устройств (IMEI) с единой государственной базой данных.
Депутаты проголосовали за инициативу, создающую правовую основу для формирования реестра IMEI гаджетов, передает ТАСС.
Этот шаг стал частью второго пакета мер по борьбе с кибермошенничеством.
Первый зампред комитета по защите конкуренции Игорь Игошин разъяснил детали нововведения: сведения об IMEI устройства будут вносить в базу при ввозе в Россию, с их помощью можно будет идентифицировать гаджет.
Операторы связи станут оказывать услуги только владельцам аппаратов, внесенных в реестр. При заключении договора необходимо будет указывать код устройства для жесткой привязки к нему сим-карты. Если в системе появится информация, что карта закреплена за другим телефоном, ее выдачу запретят.
Минцифры поясняло, что общая российская база IMEI позволит определять, находится ли сим-карта в беспилотном летательном аппарате, или нет.